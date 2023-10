Cómo Ucrania engaña a las tropas rusas con armas señuelo: entrevista a un experto

El Ministerio de Defensa de Rusia ya ha informado de la “caída” de 70 aviones de combate Su-25 ucranianos, lo que es más de lo que tenía Ucrania antes de la guerra. Recientemente, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha vuelto a hacer una afirmación escandalosa de que las fuerzas rusas “derribaron 24 aviones [ucranianos] en cinco días”. La difusión de estos falsos informes sobre el “equipo ucraniano destruido” puede explicarse parcialmente por la propaganda rusa. Sin embargo, al menos algunos de los “sistemas de armas liquidados” son blancos falsos, señuelos baratos, fabricados tanto en el país como en el extranjero. Oleksandr Myronenko, director operativo del Grupo Metinvest de empresas mineras y siderúrgicas, explicó en una entrevista con NV Radio el 26 de octubre cómo las “armas falsas” engañan a las fuerzas enemigas.

NV: Este es un producto muy inusual. ¿En qué momento comenzaste a diseñar señuelos de equipos militares? ¿Cómo te acercaste a esto? Lee también: Rusia recurre a señuelos pintados para proteger a los bombarderos estratégicos Tu-95 de los ataques con drones ucranianos – fotos

Myronenko: Esta producción lleva más de un año. Y los militares se acercaron a nosotros, como suele ocurrir. Vinieron con sus necesidades y preguntaron si era posible hacer cosas así, como maquetas, que nos ayudarían a engañar al enemigo o a crear posiciones falsas. Por supuesto, primero examinamos los dibujos de estas maquetas y luego empezamos a producir. Las primeras copias no fueron muy exitosas, pero luego, junto con los militares, perfeccionamos cada variante y cada copia de un arma falsa determinada. Y actualmente se parecen mucho a los originales. Y funcionan muy bien, según los comentarios que recibimos de los militares. Este es un proyecto que estamos implementando junto con nuestro ejército. De hecho, es un trabajo muy importante.

NV: ¿Y cómo se determina el éxito del señuelo? ¿Debe ser muy similar a cierta arma, a cierto tipo de equipo militar? ¿Cuáles son los parámetros?

Myronenko: Los parámetros son muy simples. Debe coincidir con el original para que no se pueda distinguir del original cuando se observa desde un dron u otros medios de reconocimiento. Y el indicador clave es cuando se golpea el señuelo, esto significa que cumple muy bien su función. Y el enemigo está gastando su munición de alto costo para golpear cosas hechas de madera y plástico, en lugar de las armas reales que les están golpeando a cambio.

NV: ¿Puedes decirnos qué tipo de equipo es?

Myronenko: Actualmente, nuestros principales productos incluyen obuses D-20 y D-30 de la era soviética, y obuses M777 estadounidenses, así como varios tipos de estaciones de radar y equipos de guerra electrónica. Tuvimos varias solicitudes para la producción de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS. Hicimos varias copias, y también están funcionando ahora.

NV: Es decir, si hablamos de si se lanzó la producción de HIMARS en Ucrania, podemos decir “sí”.

Myronenko: Por supuesto. Incluso se mueven y cambian de posición. Y se parecen a coches reales, cumpliendo su función.

NV: ¿Podrías decirnos cómo formaste al equipo? Esta es una tarea atípica, y probablemente debería haber personas “flexibles” con ciertas características profesionales. Lee también: Los rusos recurren al uso de falsos misiles debido a la escasez, dice Humeniuk

Myronenko: En cuanto al equipo, fue muy fácil, porque tenemos muchos especialistas que tienen cierta experiencia trabajando con unidades metalúrgicas y otros equipos. Así que fue fácil de hacer. Todos nuestros empleados son bastante patrióticos. Y cualquier solicitud que recibimos de los militares (esto no se aplica solo a las maquetas, sino también a otras cosas) se cumple con gran entusiasmo y gran placer por parte de nuestros trabajadores. Por lo tanto, en su mayoría necesitamos la solicitud de lo que los militares necesitan, un dibujo de cómo hacerlo y los materiales de los que debe estar hecho. Y después de eso, nuestra gente lo hace con mucho gusto. Y todo esto se transfiere a nuestro ejército, de forma gratuita.

NV: Tal vez, el ejército, el Estado Mayor compartió contigo un metraje de los rusos destruyendo algunos de los señuelos.

Myronenko: Por lo que vi, golpearon los obuses, de los que ya hablé. Y se llevó a cabo un ataque aéreo con un misil de alto costo, de aproximadamente 1,5 millones de dólares, contra una falsa estación de guerra electrónica, que se encontraba no muy lejos de nuestras posiciones. Recibimos estos videos directamente de los chicos a los que les dimos estas maquetas. Agradecidamente nos envían videos como este después de que se haya golpeado la maqueta, o incluso a veces entregan algunos recuerdos.

NV: ¿Qué tipo de recuerdos? ¿Parte de un misil? ¿Algún fragmento?

Myronenko: No pueden entregar parte del misil, porque se lo llevan para su examen, pero algunas pequeñas cosas que quedan y se pueden entregar, nos las dan para el museo de nuestra victoria.

NV: Aparentemente, nuestro enemigo puede tener un programa similar. Tales señuelos se han utilizado durante mucho tiempo y en muchas guerras.

Continue Reading