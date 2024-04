Meta cierra Threads en Turquía, aquí te decimos qué hacer.

Meta está a punto de cerrar por un período sus Threads, la nueva plataforma de redes sociales que se suponía que iba a combatir a X/Twitter de Elon Musk.

El cierre será únicamente en Turquía, a partir del 29 de abril y la razón es que Meta necesita cumplir con una orden provisional de la autoridad de competencia turca (a través de Reuters).

La empresa asegura en una publicación de blog que el cese de la actividad de Threads no afectará a otras plataformas de redes sociales de Meta como Facebook, Instagram y WhatsApp en Turquía.

“Estamos tomando medidas para minimizar cualquier interrupción tanto como sea posible”, dice la publicación del blog y añade:

Todos los que usen Threads en Turquía serán notificados de esta decisión dentro de la aplicación de Threads antes del 29 de abril. Las personas que usen Threads en Turquía pueden elegir si desactivar pero no eliminar su perfil de Threads, o eliminar su perfil. Si una persona elige desactivar su perfil, entonces las publicaciones de los usuarios y las interacciones con las publicaciones de otras personas volverán a ser visibles si Threads vuelve a Turquía. Las personas con perfiles desactivados pueden descargar sus publicaciones y conservar su contenido existente a través de nuestra herramienta Descarga tu información en cualquier momento.

¿Pero por qué?

La razón del cierre es que hay una investigación en curso sobre el posible abuso de la posición dominante de Meta en el mercado, como informamos anteriormente. Esta acción sigue a la iniciación de una investigación en diciembre por parte de la autoridad de competencia de Turquía sobre Meta, la empresa matriz de Facebook, por posibles violaciones de las leyes de competencia al vincular Instagram con su nueva plataforma, Threads.

La autoridad de competencia afirmó que la medida provisional estará en vigor hasta que se llegue a un veredicto concluyente, ya que los datos obtenidos y fusionados a través de estas dos aplicaciones podrían “violar la ley de competencia y causar daños irreparables” en el mercado.

Por otro lado, la autoridad turca multó a Meta con 4.8 millones de liras ($148,000) diarios como parte de una investigación separada sobre un mensaje de notificación que la empresa envía a los usuarios sobre el intercambio de datos. La notificación sobre el intercambio de datos entre los servicios de Facebook, Instagram y WhatsApp de la empresa no proporcionó información suficiente y no fue lo suficientemente transparente, afirmó la autoridad. También señaló que la forma en que la notificación lleva a los usuarios a consentir al intercambio de datos no mitiga adecuadamente las preocupaciones sobre comportamientos anticompetitivos.