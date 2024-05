El tinte indeleble detrás de la mayor elección del mundo

La inmensa y dos veces cada década ejercicio de democracia de la India está una vez más dejando su huella en la gente del país, en forma de dedos índices con rayas moradas.

La Comisión Electoral utiliza tinta indeleble, o “tinta electoral”, para prevenir el fraude o los votos duplicados. Una vez que un votante llega a la cabina para emitir su voto y se verifica su identificación, la tinta se aplica en la parte superior de su dedo índice izquierdo, dejando una mancha que puede tardar hasta dos semanas en quitarse.

Puede ser rudimentario, pero el método ha sido tan efectivo que ha estado en vigor desde hace más de siete décadas.

“Desde el primer ministro hasta la persona más común, todos muestran su dedo (marcado)”, dijo K Mohammed Irfan, director ejecutivo de Mysore Varnish and Paints Limited (MVPL), la empresa estatal que fabrica y distribuye exclusivamente el líquido a los centros de votación en toda la nación.

“Desde celebridades hasta estrellas de cine… (se ha convertido en) una marca de democracia que creo que es sinónimo de elecciones”, dijo en una entrevista en video con CNN.

Más de 960 millones de personas son elegibles para votar en las elecciones de la India, las más grandes del mundo. Los trabajadores de la fábrica de la compañía en Mysuru, una ciudad en el estado suroeste de Karnataka, han pasado meses preparando casi 2,7 millones de viales de tinta, su mayor pedido hasta la fecha.

Los contenedores naranjas fueron llenados y cuidadosamente embalados para su distribución antes de las elecciones de este año, que están en marcha y finalizan el 1 de junio. Cada vial contiene suficiente líquido para marcar aproximadamente 700 votantes.

La clave del poder literal de permanencia de la tinta: una fórmula fuertemente guardada que no ha cambiado desde 1951. “La tinta indeleble no tiene otro propósito”, dijo Irfan. “Solo fabricamos la cantidad requerida.”

Mientras Irfan dice que la compañía está “obligada a mantener el secreto” en cuanto a la composición exacta de la tinta, esta contiene el compuesto químico nitrato de plata, que provoca una mancha violácea al entrar en contacto con la piel y estar expuesta a la luz solar.

Un toque a la vez

Cuando la India recién independiente celebró sus primeras elecciones generales en 1951 y 1952, los organizadores recurrieron a la idea de usar tinta indeleble para marcar a los votantes, en un esfuerzo por garantizar un voto justo.

“En un país donde no había registro sistemático de nacimientos, ni documentos de identidad, y con millones de personas en movimiento como refugiados, la pregunta de cómo prevenir la impersonación y el voto doble era motivo de gran preocupación”, dijo Ornit Shani, autora de “How India Became Democratic: Citizenship and the Making of the Universal Franchise.” Algunos funcionarios pensaban que el método llevaría demasiado tiempo y complicaría el proceso de votación, según Shani, pero finalmente la opinión pública ganó.

“Combinado con la práctica de que todos los votantes, independientemente de su casta, clase y religión, esperarían su turno para que se les marcara el dedo antes de emitir su voto, contribuyó aún más a hacer concreto y visible el valor central de la igualdad del voto”, dijo Shani en un correo electrónico a CNN. “Un hombre, una mujer, un voto.”

Atractivo duradero

MVPL fue fundada como proveedor de pinturas en 1937 por el entonces maharajá o gobernante de Mysore, Krishna Raja Wadiyar IV, y mantiene ese lado de su negocio.

Según Irfan, cuando la compañía no está produciendo tinta, suministra, entre otros productos, pintura para el sector del transporte público. El atractivo de la tinta ha traspasado las fronteras de la India también. La compañía suministra tinta indeleble a más de 35 países, incluido Ghana a partir de finales de la década de 1970. Sin embargo, la comisión electoral de Ghana anunció recientemente que iba a eliminar gradualmente el uso de tinta indeleble, optando en su lugar por métodos de verificación biométrica.

Pero el uso de la tinta en la India no parece estar desapareciendo pronto. Para Mukulika Banerjee, profesora asociada de antropología en la London School of Economics, la práctica de marcar un cuerpo puede no traducirse bien en otras culturas, pero funciona en la India debido a prácticas culturales comunes.

“La gente rutinariamente decora sus manos con henna, o las mujeres decoran sus pies con diferentes colores”, dijo Banerjee en una entrevista telefónica. “Yo argumentaría que la marca del dedo (semipermanente) de alguna manera encaja en eso de una manera que no encajaría en otros contextos.”

También señaló un efecto no intencional de marcar a los votantes con tinta: crear un entorno de presión de grupo.

Banerjee pudo encontrar ejemplos de esto durante su investigación sobre democracia y elecciones en Bengala Occidental.

“Lo primero que hacen las personas el día de la votación es mirar los dedos de los demás”, dijo. “Y si tu dedo índice izquierdo no lleva la marca indeleble, te mirarán y lo primero que dirán es ‘¿Por qué no has votado?’

“Puedes poner excusas, pero a la quinta vez en el día, si alguien te pregunta y resulta tan molesto, en realidad es más fácil ir a votar que no votar.”

La presión de grupo se extiende a las estrellas de cine y a los deportistas, que probablemente publicarán fotos de sus dedos manchados de tinta a sus millones de seguidores en las redes sociales.

“Estos chicos han empezado a levantar (sus dedos) y a sacarse selfies de haber votado y decir ‘He votado, ¿y tú?’ porque sienten que tienen el deber cívico de animar a otros a votar también”, añadió. “Así se convierte en algo aspiracional; entonces quieres ser como tu héroe y quieres poder hacer lo mismo.”

