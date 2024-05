SVB Financial venderá el negocio de VC SVB Capital según ReutersSVB Financial venderá negocio de capital de riesgo SVB Capital según Reuters

El colapsado prestamista estadounidense SVB Financial Group informó el jueves que una entidad afiliada a Pinegrove Capital Partners adquirirá su negocio de capital de riesgo, SVB Capital.

Una entidad recién creada, respaldada por capital permanente de Brookfield y Sequoia Heritage, comprará SVB Capital por una combinación de efectivo y otras consideraciones económicas, dijo SVB Financial. No se reveló un valor financiero.

SVB Financial está buscando la aprobación de un tribunal de bancarrota y ha solicitado una audiencia para el 5 de junio.

SVB Capital administra alrededor de $10 mil millones en inversiones en nombre de aproximadamente 750 inversores limitados, como pensiones públicas, que han contribuido con capital al fondo de inversión, según documentos judiciales. SVB Financial continúa luchando contra el decomiso por parte de reguladores estadounidenses de casi $2 mil millones en efectivo.

“Creemos que el acuerdo maximiza el valor para el beneficio de los constituyentes de SVB Financial Group, con un componente significativo en efectivo, así como la capacidad de participar en el potencial de crecimiento futuro del negocio”, dijo Bill Kosturos, oficial de reestructuración de SVB Financial Group.

En enero, SVB Financial dijo que planeaba transferir su negocio de capital de riesgo restante a una nueva empresa respaldada por acreedores. La coalición que respalda el acuerdo, que incluye a MFN Partners, Pacific Investment Management Company, Bank of America Securities, JP Morgan Securities y King Street Capital, poseen aproximadamente el 48% de la deuda más senior de SVB Financial.

Como parte del acuerdo, Pinegrove y SVB Capital operarán de forma independiente, cada uno liderado por sus equipos de dirección existentes, con el respaldo financiero a largo plazo común de Brookfield y Sequoia Heritage.

La transacción también cuenta con el respaldo de los grupos clave de acreedores de SVB Financial y está sujeta a aprobación regulatoria y otras condiciones de cierre habituales, dijo la firma.

SVB Financial se declaró en bancarrota el año pasado después del colapso de Silicon Valley Bank. SVB Securities y los fondos de SVB Capital y las entidades generales no se incluyeron en la presentación del Capítulo 11, dijo la compañía el año pasado.