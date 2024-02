Mejora tu vocabulario financiero para la llamada de ganancias trimestrales de Apple.

Durante las llamadas trimestrales de ganancias, los ejecutivos a menudo utilizan un lenguaje diseñado para exagerar, excusar u oscurecer el desempeño reciente de sus empresas. El objetivo es hacer que los inversores jadeen de deleite por el éxito futuro implícito. Y, en última instancia, para darle más dinero a la empresa. Siempre. Más. Dinero. Pero cuando se trata de Apple, con una impresionante capitalización de mercado y un suministro aparentemente interminable de productos exitosos, incluido el crecimiento continuo de los servicios, generalmente no es necesario diseñar declaraciones esperanzadoras pero no materiales o desviar preguntas diseñadas para llegar al meollo del asunto. La próxima llamada de ganancias de Apple tendrá lugar esta tarde. El CEO Tim Cook y el CFO Luca Maestri informarán sobre todos los números. Los analistas esperan que los ingresos se mantengan en línea con el último trimestre del año pasado, pero con un aumento en las ganancias por acción para el trimestre, que es el cuarto trimestre por el calendario pero el primer trimestre de Apple porque comienza su año fiscal en la temporada navideña. En cualquier caso, es probable que la llamada de Apple no sea una excepción a las reglas de verborrea financiera y éxito exagerado. Si no eres un inversor profesional, los términos financieros y las palabras de moda que Cook y Maestri mencionan pueden resultar confusos. Así que Cult of Mac intentó arrojar luz sobre algunos de los jergas típicos de los informes de ganancias a continuación. Llamada de ganancias de Apple el 1 de febrero de 2024 Primero un poco de contexto. La llamada de ganancias de Apple seguirá a la emisión del informe de ganancias trimestral de la empresa, que se centrará en los números duros. Durante la llamada de ganancias, Cook y Maestri leerán declaraciones preparadas y responderán preguntas de los analistas de Wall Street. Todo es un intento de poner los números duros del informe de ganancias en contexto para los inversores. Es probable que Cupertino no luche tanto como algunas empresas para justificar sus números recientes. Después de todo, es una máquina de hacer dinero. (Solo echa un vistazo a la transcripción de la última llamada trimestral). Como la empresa más rentable del mundo, el valor de Apple sigue siendo muy superior a los 2 billones de dólares, aproximadamente el producto interno bruto de Corea del Sur. Pero como a menudo advierten los asesores financieros a los inversores, el rendimiento pasado no es un indicador de éxito futuro. Si quieres escuchar, la llamada de ganancias de Apple está programada para el jueves a las 2 p.m. hora del Pacífico. Si es tu primera vez, asegúrate de leer nuestro glosario de términos antes de la llamada. Glosario de términos de la llamada de ganancias ASP En las llamadas de ganancias de Apple, Maestri menciona regularmente ASP sin especificar que se refiere al precio de venta promedio de un producto (a veces llamado precio de venta promedio). A menudo se menciona en el contexto de fluctuaciones en el volumen total de ventas. Ambos suben y bajan. ARPU (ingreso promedio por unidad/usuario) A veces, un analista mencionará el término ARPU como “ar-poo”, como lo hizo en una reciente llamada de ganancias. Abrevia “ingreso promedio por unidad (o usuario)” y se refiere a los ingresos totales divididos por la cantidad de usuarios o suscriptores de un producto o servicio. Puntos base Un punto base es una medida que usan los expertos financieros para describir el cambio porcentual en el valor de algo, como el margen bruto de una empresa o el efecto de un cambio en la tasa en un instrumento financiero como un fondo de índice. Un punto base es equivalente a 0.01% (1/100 de un porcentaje). Es algo pequeño que se usa para describir algo grande, como un aumento en las ganancias de Apple. CAPEX Esto se refiere a los gastos de capital, o lo que Apple gasta en “propiedades, planta y equipo (PP&E)”. Estos son considerados gastos a largo plazo, a diferencia de OPEX, o gastos operativos, que son más como gastos diarios (nómina, alquiler, marketing, etc.). La compañía redujo drásticamente sus gastos de CAPEX en los últimos años, y luego los aumentó enormemente en 2021, a 3.5 mil millones. Eso es solo el equivalente a tres meses, pero en términos anuales, sería aproximadamente lo mismo que el PIB de Camboya. Desafío comparativo Maestri y Cook a veces se refieren a una “comparación desafiante” o una “comparación difícil” cuando un éxito destacado de un trimestre anterior hace que el trimestre actual parezca más débil de lo que realmente es. “Tuvimos una comparación desafiante porque en esta época el año pasado tuvimos el lanzamiento extremadamente exitoso de los MacBook Pros rediseñados con M1”, dijo Cook en la llamada de ganancias de febrero de 2023. Inventario del canal Un fabricante como Apple vende muchos de sus productos a clientes a través de minoristas. Cuando Apple vende en grandes cantidades a un minorista como Target o Amazon, pero el minorista aún no ha vendido los productos a los consumidores a un precio mayor, esos productos se consideran “inventario del canal”. También se conoce como “venta en”, mientras que el inventario vendido más tarde por minoristas se conoce como “venta a través de”. El fabricante puede no poder calcular las cantidades de inventario del canal a menos que el minorista informe sus ventas. Piensa en el minorista como el canal. Ajustado a la moneda constante En la llamada de ganancias de febrero de 2023, Cook y Maestri se refirieron numerosas veces a cifras de ingresos consideradas sobre una “base de moneda constante” frente a fuertes vientos en contra del tipo de cambio. Una “moneda constante” es un tipo de cambio fijo utilizado para eliminar el impacto de las fluctuaciones del tipo de cambio en los números de rendimiento financiero necesarios para los estados financieros. Elimina las fluctuaciones. Las empresas con operaciones internacionales grandes, como Apple, tienden a usar números en moneda constante para darle un giro diferente a los números más difíciles que están obligadas a informar. Limitado Esta palabra puede tener numerosas aplicaciones, pero una a tener en cuenta es cuando se utiliza para referirse a restricciones en la cadena de suministro que resultan en escasez de productos disponibles para enviar a los compradores, lo que provoca tiempos de espera más largos. “Estamos limitados en el iPhone”, reconoció Maestri cuando un analista en la llamada de noviembre de 2023 preguntó sobre la probabilidad de una reducción de las restricciones en el siguiente trimestre, por ejemplo. Acciones diluidas Las acciones de acciones en una empresa se refieren a todas las acciones en manos de todos los accionistas. Las acciones diluidas son el número total de acciones si una empresa ejerce todas sus acciones convertibles. (Las acciones convertibles son acciones recién emitidas, opciones de acciones, warrants de acciones, bonos convertibles y más). Una regla general es ver el valor de las acciones básicas como lo que la empresa está haciendo en este momento; el valor de las acciones diluidas te dice cómo le iría en una crisis, si la empresa tuviera que emitir todas las acciones prometidas. De cualquier manera, Apple lo está haciendo bastante bien. Dividendos Cuando tienen dinero, las empresas generalmente establecen una cantidad a pagar a los accionistas de manera regular, generalmente trimestralmente. Eso se llama dividendo. Apple ha sido bastante irregular en pagar dividendos a lo largo de los años, y ha sido criticada por ello. Pero Apple comenzó nuevamente a pagar dividendos regulares recientemente. Ganancias Las ganancias son el beneficio neto de la operación de una corporación sobre el que se evalúa el impuesto. El precio de las acciones de una empresa se establece en función de las ganancias. Por lo tanto, las ganancias por acción es una buena manera de valorar las acciones de una empresa. El trimestre de octubre a diciembre del año pasado fue el más grande de Apple hasta ahora. Pero no te hagas muchas ilusiones, o al menos no muy altas. Las ganancias trimestrales de Cupertino a menudo rompen récords, pero parece poco probable que lo hagan en este trimestre. Y los analistas buscarán razones por las que Apple recuperará cualquier pérdida. Año fiscal Para la mayoría de las empresas, el primer trimestre de un año realmente termina en la última semana de diciembre. Sí, para ti y para mí, eso es el final del año calendario anterior. Para las empresas, eso explica el aumento típico de las ventas navideñas en el primer trimestre. El cuarto trimestre termina a finales de septiembre. Margen bruto El margen bruto se refiere a las ganancias brutas en relación con las ventas netas. Expresado como un porcentaje, se refiere a las ventas netas menos el costo de los bienes vendidos. Se calcula como el precio de venta de un artículo menos los costos de producción (pero no incluye costos fijos indirectos como gastos administrativos). La fórmula clásica del margen bruto es igual a las ventas menos el costo de los bienes vendidos dividido por las ventas. Vientos en contra Cuando navegas contra el viento, te ralentiza. Los “vientos en contra” es la jerga financiera de los analistas para problemas que pueden interferir con las ganancias, como nuevos impuestos, un exceso en el mercado o disminuciones en las ventas relacionadas con, bueno, cualquier cosa. ¿COVID-19? Seguro. Aparte de la pandemia, los “vientos en contra” en los titulares de los últimos años se han referido a los cambios fiscales propuestos por la administración Biden que compensan las exenciones fiscales de hace algunos años y muerden en las ganancias de Apple. Temporada navideña Para la mayoría de los minoristas, se refiere a finales de diciembre. Para Apple, parece que casi significa del 1 de enero al 31 de diciembre, con un aumento al final. En cualquier caso, normalmente se contabiliza en las ganancias del primer trimestre del año siguiente. No tengo ni idea …