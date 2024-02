El Tribunal Supremo confirma la propiedad estatal del oleoducto Samara-West.

El Tribunal Supremo finalmente ha declarado que el gobierno, representado por el Fondo de Propiedad del Estado de Ucrania (SPFU), posee una parte del oleoducto de productos petrolíferos Samara-West, declaró Vitaliy Koval, jefe del SPFU, en Telegram el 1 de febrero.

“El caso del oleoducto de Medvedchuk ha terminado”, dijo Koval, agregando que la propiedad estatal del oleoducto actualmente se está registrando.

“El Tribunal Supremo finalmente reconoció la propiedad estatal de la parte ucraniana del oleoducto de productos petrolíferos dirección Samara-Oeste”.

El SPFU ha estado intentando reclamar este activo para la propiedad estatal desde 2011. En 2017, NABU y la Fiscalía Especializada Anticorrupción iniciaron una investigación sobre la transferencia de la propiedad del oleoducto. Tras la investigación, el Tribunal Superior Anticorrupción incautó la propiedad, que posteriormente fue transferida a Ukrtransnafta.

El 19 de febrero de 2021, el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania ordenó la devolución a la propiedad estatal de un segmento del oleoducto de productos petrolíferos Samara-West, incautado por el político prorruso Viktor Medvedchuk en 2017.

El 21 de febrero de 2021, el presidente Zelenskyy implementó la decisión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de devolver secciones de los oleoductos de productos petrolíferos Samara-West y Grozny-Armavir-Trudova a la propiedad estatal.

En mayo de 2023, Ukrtransnafta asignó más de UAH 10 millones ($266,000) al presupuesto para la gestión del oleoducto de productos petrolíferos incautado, conocido como el “tubo de Medvedchuk”.

