Gato del campus ‘Piedras’ honrado con estatua en la Universidad de Essex.

Un residente felino de la Universidad de Essex en el Reino Unido, un gato llamado Pebbles, está recibiendo un reconocimiento oficial por sus contribuciones al campus. En celebración de la popularidad de Pebbles, la universidad declaró el 5 de marzo como “Día del Gato del Campus”. Además, revelaron una estatua de bronce del gato en su honor.

Pebbles es un gato blanco y negro que fue visto por primera vez en el campus en 2010. Robó los corazones de los estudiantes y se convirtió en su querida mascota. A pesar de su respetable edad de 16 años, Pebbles sigue siendo una figura vivaz, aún adornando los terrenos de la universidad con su presencia.

Además, la Universidad de Essex tiene una página oficial dedicada a Pebbles. En la página, su lema dice, “Si quepo, me siento”.

Craig Stephens, CEO de la Unión de Estudiantes, adoptó a Pebbles en 2011. Según él, el gato “ha traído mucha alegría a la vida de las personas”.

Además, Stephens reconoció que la población de patos en el campus mostró un pequeño declive cuando Pebbles era más joven. Sin embargo, Stephens aseguró que el felino se ha calmado con la edad, diciendo: “Ahora es en realidad un gato muy tranquilo. Le encanta que lo acaricien y jugar con él”.

Stephens también hizo hincapié en el verdadero espíritu del Día del Gato del Campus, diciendo que se trata de “tener una celebración”. Añadió que el gato se trata de unir a la gente y divertirse.

Además, un representante de la Universidad de Essex declaró que Pebbles ahora desea otro reconocimiento. Espera con ansias que se le nombre un edificio en su honor, algo así como “Centro de Enseñanza Pebbles”.

