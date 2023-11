Mejor Antivirus para Mac para Diciembre de 2023.

2. Avast Premium Security & Avast Free Security

Prueba AV, septiembre de 2023: 100%

Comparativas AV, junio de 2023: Aprobado

Hay cuatro productos antivirus para Mac de Avast. El Avast Premium Security y Avast One de pago, y el gratuito Avast Free Antivirus y Avast One Essential. Si solo quieres un escáner de virus, Avast Free Antivirus, que es la versión gratuita de Avast Premium Security, es una buena opción. Avast One Essential es la versión gratuita de Avast One y ofrece algunas funciones adicionales en comparación con Avast Free Antivirus. Incluye opciones como protección contra ransomware, protección de la privacidad, recomendaciones para limpiar el disco duro sin ser solicitado y búsqueda de fugas de datos. También hay un servicio VPN gratuito con 5 GB de datos por semana, pero solo puedes seleccionar la ubicación en otro país por un costo adicional.

Avast Premium Security protege bien tu Mac. Es una suite bien equipada que protegerá contra todo tipo de amenazas, incluida la búsqueda de hacks de script del navegador, ransomware potencial y otras actividades de ataque remoto. Avast Premium Security ofrece varios módulos: Escaneos de virus, Escudos principales, Monitor de tráfico, Inspector de red, Guardián de correo electrónico, Ransomware Shield y Cuarentena. Todos estos se acceden fácilmente desde la pantalla de inicio.

Las opciones de escaneo de virus incluyen Escaneo inteligente, Escaneo profundo, Escaneo dirigido o Escaneo de almacenamiento externo. Una vez que se encuentran archivos sospechosos, pueden ser rápidamente puestos en cuarentena y/o eliminados. El Monitor de tráfico muestra cuántos datos estás usando y a dónde va tu ancho de banda. El Inspector de red escanea la red en la que estás, evalúa su seguridad, ofrece una lista de los dispositivos que están en la misma red y te alerta cuando un dispositivo desconocido se une a la red.

Probamos la función de Escudos principales con un sitio web falso que surgió de un mensaje de texto al azar sobre un paquete no entregado. La función Real Site de Avast impidió que el sitio se cargara y activara el software.

El software se instaló rápidamente y funcionó bien en macOS Sonoma. Es frustrante que sea necesario otorgar al programa acceso total al disco duro y permiso para filtrar el contenido de la red, pero eso es estándar en el software de AV.

La principal frustración es el modelo basado en suscripción, pero nuevamente, eso tiende a ser estándar en estos días. Hay algunas funciones que solo están disponibles en el nivel de suscripción de Avast Ultimate.

Si prefieres ahorrar dinero o tener una idea de lo que se ofrece antes de desembolsar tu efectivo, es posible que te guste probar las dos soluciones gratuitas de Avast para Mac. Solo porque sean gratuitas no significa que sean ineficaces. En una prueba realizada por AV-Comparatives en junio de 2023, el antivirus gratuito de Avast para Mac estuvo entre los mejores productos, detectando el 100 por ciento del malware de Mac, el 99 por ciento de las aplicaciones no deseadas y el 100 por ciento de los virus de Windows. Avast también tuvo un buen desempeño en las investigaciones de AV-Test en junio de 2023, obteniendo la puntuación máxima en protección, rendimiento y usabilidad.

Cuando ejecutamos la versión gratuita de Avast, no experimentamos ralentizaciones ni efectos negativos en el rendimiento del sistema. Uno de los mayores desafíos fue la instalación. Para poder verificar archivos, un escáner de virus debe instalar algunos programas en segundo plano y necesita acceso al sistema de archivos, por lo que tendrás que hacer algunos malabares para permitir el acceso. Claro, nada de esto es culpa de Avast.

En cuanto a la interfaz, encontramos que la visión general de tres columnas con todas las funciones enumeradas era muy desordenada y un poco abrumadora, pero de lejos la mayor molestia fue la exageración de las advertencias sobre supuestas brechas de seguridad, con Avast One clasificando nuestra WLAN doméstica como insegura y recomendando el uso de una VPN.

Puedes obtener Avast Premium Security para Mac aquí. También considera Avast One, Avast Free Antivirus y Avast One Essential.

Lee nuestra reseña completa de Avast Free Antivirus y Avast One Essential para Mac