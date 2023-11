Marcha en Sudáfrica exige un alto el fuego permanente en Gaza en el día de solidaridad con los palestinos.

JOHANNESBURG (AP) — Miembros de partidos políticos sudafricanos, organizaciones de la sociedad civil y otros simpatizantes marcharon por las calles de Johannesburgo el miércoles exigiendo un alto el fuego permanente en Gaza mientras conmemoraban el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

Partidos políticos rivales, incluyendo el gobernante Congreso Nacional Africano y la oposición de izquierda Combatientes por la Libertad Económica, estuvieron entre los manifestantes que marcharon por el Puente Nelson Mandela para protestar contra la ofensiva militar de Israel en Gaza contra Hamas.

Se planearon varias otras protestas en toda Sudáfrica, donde muchos, incluido el presidente Cyril Ramaphosa, han comparado las políticas de Israel en Gaza y Cisjordania con el régimen de segregación racial del apartheid en el pasado de Sudáfrica.

El veterano activista antiapartheid Ronnie Kasrils llamó al boicot y aislamiento de Israel durante la guerra actual.

“En todo el mundo, millones y millones están saliendo y diciendo no, no, no. Boicotearán y aislarán a Israel hasta que les duela, y apoyamos plenamente al pueblo palestino, en nuestro total apoyo,” dijo Kasrils a la multitud.

La semana pasada, la mayoría de los legisladores sudafricanos votaron a favor de una moción que pedía el cierre de la embajada de Israel y la suspensión de las relaciones diplomáticas. Esto sucedió después de que Israel llamara de vuelta a su embajador en Sudáfrica después de comentarios de líderes sudafricanos que acusaron a Israel de cometer genocidio y remitieron los ataques de Israel en Gaza a la Corte Penal Internacional.

___

