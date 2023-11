Megan Rapinoe, Emma Hayes y un punto de inflexión en el fútbol femenino.

Emma Hayes conoció a Megan Rapinoe antes de que ella fuera Megan Rapinoe. O, mejor dicho, justo cuando se estaba convirtiendo en Megan Rapinoe. Ella aún no era ganadora de dos Copas del Mundo, no era campeona olímpica, no era capitana de su país, ni tampoco era una voz poderosa y urgente lejos del campo. Rapinoe ni siquiera era jugadora de fútbol profesional en ese entonces.

El trabajo de Hayes era cambiar eso. En 2008, fue nombrada entrenadora principal y directora de operaciones de fútbol del Chicago Red Stars, una de las franquicias fundadoras de la liga femenina de fútbol Women’s Professional Soccer. Hayes tenía una pizarra en blanco para llenar, un equipo para construir desde cero. Rapinoe fue su primera llamada.

Esa es quizás la mejor medida de cuán brillante brillaba el talento de Rapinoe. Cuando el entrenador y la jugadora se conocieron por primera vez, Rapinoe tenía solo 23 años, acababa de terminar la Universidad de Portland, pero la dinámica de poder ya estaba a su favor. No necesitaba convencer a Hayes. En cambio, Hayes tuvo que venderle el equipo, el proyecto, la ciudad.

Así que mostró a Rapinoe, nacida y criada en California, por Chicago, esperando persuadirla de que el traslado a las orillas del lago Michigan le convendría. Funcionó. Los Red Stars ficharon a Rapinoe como segunda selección general antes de la primera temporada de la liga.

La W.P.S. no duró. Solo sobrevivió durante tres temporadas. Para cuando cerró, Hayes ya había dejado los Red Stars. Rapinoe, sin embargo, apenas estaba comenzando.

Por mucho que Hayes estuviera convencida del potencial de Rapinoe, ni siquiera ella pretendería saber hasta dónde llegaría. Este fin de semana, Rapinoe, ahora con 38 años, finalmente pondrá fin a su carrera. Su plan es que su salida esté marcada por serpentinas y fuegos artificiales: con un último triunfo, ayudando a OL Reign a reclamar la victoria contra Gotham F.C. en la final de la N.W.S.L., un coda adecuadamente glorioso para una carrera brillante.

No es una exageración decir que, durante más de una década, Rapinoe ha sido la jugadora definitoria del fútbol femenino. No es solo que fuera parte clave de la victoria de Estados Unidos en la Copa Mundial de 2015, y la fuerza impulsora detrás de su triunfo repetido cuatro años después. Es que su activismo, su negativa a callarse y jugar, convirtió al equipo femenino de Estados Unidos en algo que trascendió el deporte. Como consecuencia, ella ayudó a establecer el tono para el fútbol femenino en su conjunto.

Es apropiado que la despedida de Rapinoe se produzca justo cuando Hayes, la mujer que hizo mucho para lanzar su carrera, regrese a Estados Unidos. No oficialmente, por supuesto; en este momento, el hecho de que Hayes será la próxima entrenadora del equipo femenino de Estados Unidos es simplemente un secreto a voces, un hecho consumado que debe, por ahora, permanecer envuelto en una cálida manta de eufemismo.

Fuentes anónimas solo irán tan lejos como decir que Hayes y U.S. Soccer han estado “en conversaciones”. Chelsea, el club que Hayes ha entrenado con notable éxito durante la última década, solo dirá que la entrenadora de 47 años dejará el equipo al final de la temporada actual para “perseguir una nueva oportunidad” fuera de la Women’s Super League de Inglaterra y el juego de club. No queda claro cuál es esa oportunidad. Claro, tal vez ella entrenará a los EE. UU. O tal vez quiere ser bombera. Es un rompecabezas para cualquiera.

Hay un hecho establecido, aunque es, con mucho, el más relevante. Hayes, ganadora de seis títulos de la W.S.L. y cinco Copas de la F.A. y fácilmente la entrenadora más prominente del fútbol femenino en Inglaterra, renunció a su trabajo. Le dijo a Chelsea que se va. Eso, más que nada, revela exactamente cuán lejos han progresado esas misteriosas conversaciones.

No es difícil ver por qué la perspectiva de entrenar a los Estados Unidos atrae a Hayes. El equipo tiene una historia tan rica que sigue siendo el trabajo más prestigioso en el fútbol femenino. Dado que se le dará paridad salarial con Gregg Berhalter, el entrenador del equipo masculino de EE. UU., también será el más lucrativo.

Sin embargo, Hayes tendrá que ganar ese dinero. La última vez que aceptó un trabajo en Estados Unidos, su tarea era ayudar a iniciar una era. Una década y media después, eso está nuevamente en su descripción del trabajo. El contexto, sin embargo, es radicalmente diferente. Esta vez, antes del comienzo, Hayes debe supervisar un final.

Puede que sea vagamente posible presentar la designación de Hayes como una vuelta, ya que su currículum temprano incluye períodos en los Long Island Lady Riders (convenimos en que no es un gran nombre para un equipo), el Washington Freedom y el Western New York Flash, pero no ha sido contratada debido a su familiaridad con el panorama moderno del fútbol americano. Se la ha designado precisamente porque es una forastera.

No es simplemente que Hayes represente un cambio considerable con la tradición. Casi todos sus predecesores como entrenador del equipo nacional provinieron de posiciones al otro lado del Atlántico que han sido lentas en abrazar la tecnología sin contacto. El trabajo en EE. UU. fue, en cierto sentido, la recompensa por el éxito en el fútbol americano.

Eso tenía mucho sentido. Durante décadas, Estados Unidos fue la fuerza motriz del juego femenino. Su liga profesional, en cualquier forma, era el estándar de oro del deporte. Jugadoras de todo el mundo, cuyas competiciones nacionales a menudo eran profesionales solo de nombre, acudían allí. El equipo nacional era el punto culminante de ese programa y, por tanto, el cenit del juego.

Este verano, sin embargo, dejó en claro que eso había cambiado. Estados Unidos salió de la Copa del Mundo en los octavos de final. Su impacto en el torneo fue mínimo. Lo que sucedió en Australia y Nueva Zelanda ilustró un cambio de poder que había estado ocurriendo durante algún tiempo. Dos equipos europeos disputaron la final. Cinco de los ocho cuartofinalistas eran europeos.

Esos países, incluido EE. UU., que reclutaron gran parte de sus equipos de la N.W.S.L. tendieron a caer temprano. Fue algo que Hayes misma detectó. “Todavía hay un inmenso talento en este equipo de EE. UU.”, escribió en un artículo para The Daily Telegraph durante la Copa del Mundo. “Pero con tantas jugadoras exclusivamente en la N.W.S.L., no ofrece suficiente diversidad en su equipo en términos de enfrentarse a diferentes estilos.”

Estaría, escribió, “sorprendida” si las jóvenes jugadoras continuaran emigrando a EE. UU. para jugar en el sistema universitario cuando los equipos profesionales estaban reclutando, y pagando tan bien, en Europa. En el futuro, predijo, sería “muy, muy difícil” para EE. UU. recuperar su primacía sin “las conversaciones correctas sobre su modelo”.

Que será Hayes quien lidere esas conversaciones es, por supuesto, un reconocimiento tácito de que su afirmación era correcta. Al nombrar a alguien que ha construido su carrera y su reputación en Europa para revertir el hecho de que ha quedado rezagado, U.S. Soccer está aceptando efectivamente la verdad de eso. Una era ha terminado y es hora de que otra comience.

Quizás, entonces, la final de la N.W.S.L. de este fin de semana es mejor considerada como el momento de transición. Rapinoe nunca ha ganado un título de la N.W.S.L. Esta es su última oportunidad de poner fin a su espera, de completar su conjunto, de poner un lazo dorado en su carrera y en todo lo que ha logrado y representado.

Que tendría ese momento jugando para OL Reign — un equipo controlado, en última instancia, por propietarios en Francia — también se sentiría apropiado, un guiño no solo a dónde ha estado el juego, sino a dónde va.

Correspondencia

Todos estábamos demasiado ocupados aprendiendo sobre la transformación demográfica de España en el siglo XX la semana pasada como para que Ben Coles hiciera el corte de la correspondencia, pero quería volver a su nota esta semana, en gran parte porque el tema que planteó lo he estado contemplando durante un tiempo. De cierta manera. Desde la perspectiva opuesta, de hecho.

“¿Está permitido un poco de complacencia para cada equipo desde Everton hasta arriba en la tabla de la Premier League actual esta temporada?” preguntó Ben, en contravención directa al mantra de que todo es necesariamente lo mejor en la mejor de todas las ligas posibles. “No porque hayan descifrado el código de & hellip;”

"¿Está permitido un poco de complacencia para cada equipo desde Everton hasta arriba en la tabla de la Premier League actual esta temporada?" preguntó Ben, en contravención directa al mantra de que todo es necesariamente lo mejor en la mejor de todas las ligas posibles. "No porque hayan descifrado el código de & hellip;"





