Periodistas de Bihus.Info descubren espionaje durante investigación del SBUIn Spanish: Periodistas de Bihus.Info descubren espionaje durante investigación del SBU

Periodistas del medio de investigación Bihus.Info notaron actividades de espionaje mientras investigaban el caso de escuchas telefónicas del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) a su equipo, según la editora y periodista del medio, Alisa Yurchenko, en una entrevista con Radio Svoboda el 6 de febrero.

“Continuamos notando espías fuera de nuestra oficina”, dijo Yurchenko.

“Individuos típicos de ‘vigilancia’ que merodeaban alrededor del edificio de la oficina.”

“Cuando se les preguntaba sobre sus actividades, no podían dar una respuesta clara sobre su presencia y simplemente rodeaban la oficina.”

“Los periodistas también registraron vehículos con placas de matrícula falsas”, dijo Yurchenko.

“Aunque estos incidentes disminuyeron un poco en los últimos días, se mantuvieron activos hasta que quedó claro que de hecho estábamos detrás de esta historia.”

Comentando sobre los hechos de vigilancia descubiertos durante la investigación, Yurchenko enfatizó que violaba los derechos humanos, invadía la privacidad y ejercía presión sobre el equipo editorial. Actualmente, el personal editorial no puede identificar a los instigadores específicos de estas acciones, dijo.

Bihus.Info presentó pruebas el 5 de febrero que relacionaban al SBU con la vigilancia del equipo editorial durante su evento corporativo de Año Nuevo. Según la investigación de los periodistas, el Departamento para la Protección de la Soberanía Nacional del SBU manejó la operación.

El SBU respondió a la investigación de Bihus.Info, acusando a “empleados individuales” del equipo editorial de adquisición ilegal, venta y uso de drogas. El SBU no refutó la información sobre su participación en la vigilancia.

El medio de comunicación Narodna Pravda, que publicó un video de vigilancia obtenido ilícitamente del equipo Bihus.Info, ha eliminado el video y cerrado su canal de YouTube, informó Bihus.Info el 19 de enero.

El líder del proyecto Denis Bihus aclaró que eran contratistas, no periodistas, y fueron despedidos. Afirmó que todos los asociados con Bihus.Info se someterán a pruebas de drogas. Bihus alega que la vigilancia ha estado en marcha durante al menos un año.

La verificadora de datos Olena Romaniuk señaló más tarde que la presunta editora en jefe de Narodna Pravda, Maria Shvetsova, incluso podría ser una persona generada por inteligencia artificial.

El equipo editorial ha estado bajo vigilancia durante aproximadamente un año, y fragmentos de conversaciones interceptadas se editaron juntos a partir de múltiples episodios que abarcan meses, dijo Bihus.Info.

La Policía Nacional de Ucrania ha iniciado una investigación penal sobre la vigilancia de Bihus.Info en respuesta a un comunicado de la periodista de investigación Maria Zemlianska, según dijo la viceeditora en jefe Alisa Yurchenko de Bihus.Info el 18 de enero.

El presidente Volodymyr Zelenskyy respondió a la publicación del video identificando cualquier forma de presión sobre los periodistas como inaceptable.

Roman Semenchenko, ex jefe del Departamento de Seguridad Nacional del Servicio de Seguridad de Ucrania, fue destituido por su participación en la vigilancia del equipo editorial del medio de periodismo de investigación Bihus.Info, dijeron fuentes de NV en el SBU el 5 de febrero.

Semenchenko no negó la participación del SBU en la vigilancia en una conversación con Bihus.Info.

El SBU respondió a la investigación de Bihus.Info acusando a “ciertos miembros del personal” del equipo editorial de uso ilegal de drogas, pero no negó llevar a cabo la operación de vigilancia.

¡Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. ¡Apóyanos con una donación única o conviértete en un Patrón!

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine.