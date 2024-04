Mark Clattenburg: El árbitro celebridad convertido en agitador de PGMOL… a través de Gladiadores.

Esta es una versión actualizada de un artículo primero publicado el 8 de marzo.

Han pasado dos años y medio desde que Mark Clattenburg lanzó su autobiografía, Whistle Blower, al mercado. Ni en el contenido del libro ni en el trabajo promocional previo a su lanzamiento se tuvieron prisioneros.

Graham Poll, Martin Atkinson y David Elleray se encontraban entre los excolegas de Clattenburg a quienes criticó en las caústicas evaluaciones diseñadas para saldar viejas cuentas. Y en cuanto a Mike Riley, su antiguo jefe en Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), el organismo responsable de supervisar a los árbitros? “Un tipo aburrido”, fue la descrita sucinta.

Menos rencorosas fueron las palabras elegidas para Howard Webb, un hombre que conocía desde hacía más de dos décadas, pero Clattenburg dejó claro que era una relación fracturada que no deseaba arreglar.

“Cuando Howard no te necesita, no habla”, Clattenburg le dijo a The Athletic en 2021, recordando una noche en la Euro 2012 cuando Webb asistió a una fiesta postpartido sin decirle a su compatriota inglés. “Es muy único en esto. Todos ven a Howard como un buen tipo y lo es. Realmente nunca lo criticaría como persona, simplemente es alguien con quien no me involucraré en el futuro porque no necesito a Howard Webb, igual que él no me necesita a mí”.

Es una cita que no ha envejecido bien.

El regreso a la Premier League como analista arbitral de Nottingham Forest significó que Clattenburg necesitaba la atención de Webb, quien reemplazó a Riley como jefe de la PGMOL en diciembre de 2022. Es una de las responsabilidades de Clattenburg mantener una comunicación con Webb, ser el intermediario de un club que se ha sentido agraviado por decisiones toda la temporada.

Desde el nombramiento de Clattenburg hace dos meses, él y Webb han estado en contacto regularmente: la pareja se sentó juntos en la derrota de Forest en la quinta ronda de la FA Cup ante el Manchester United el 28 de febrero en asientos asignados por el club local.



Howard Webb y Mark Clattenburg observan Nottingham Forest contra Manchester United (Mike Egerton/PA Images via Getty Images)

Pero la relación ya está siendo severamente puesta a prueba.

El domingo, después de una polémica derrota por 2-0 ante el Everton en la que les negaron tres posibles penaltis, Forest llevó sus quejas arbitrales a un nuevo nivel cuando alegaron, en una publicación en X, que habían advertido a la PGMOL que no designara a Stuart Attwell para las funciones del VAR porque era fanático del Luton.

Tres decisiones extremadamente malas – tres penales no otorgados – que simplemente no podemos aceptar.

Advertimos a la PGMOL que el VAR es un fanático del Luton antes del partido, pero no lo cambiaron. Nuestra paciencia se ha puesto a prueba varias veces.

NFFC ahora considerará sus opciones.

— Nottingham Forest (@NFFC) 21 de abril de 2024

The Athletic informó que Clattenburg sí había tenido una conversación con Webb el viernes, 48 horas antes del partido, pero no había pedido que lo retiraran de las funciones del VAR en Goodison Park.

En su columna para MailOnline publicada el domingo por la noche, sin embargo, Clattenburg criticó duramente a sus antiguos empleadores, diciendo que deberían haber hecho “nominaciones más inteligentes” y criticando a Attwell y al árbitro en el campo Anthony Taylor por cometer un “hat-trick de errores garrafales”.

Sin embargo, esa no fue la primera vez que Clattenburg atacó desde su regreso al fútbol inglés.

Un final polémico en la victoria por 1-0 del Liverpool en el City Ground el 2 de marzo, donde el árbitro Paul Tierney otorgó incorrectamente al equipo visitante un balón suelto disputado, hizo que Clattenburg se prestara para las obligaciones mediáticas de Nottingham Forest.

“No he hablado con el árbitro, dejaré eso al club”, dijo. Sin embargo, no fue por falta de intentos. “Quería ingresar al vestuario del árbitro (después del partido) pero él no lo permitió”.

La PGMOL no lo contradecía. Existen reglas que establecen que solo los entrenadores y el personal técnico selecto, incluidos en las hojas de equipo oficiales, pueden acercarse a los árbitros después de un partido y, aun así, depende del árbitro que entre a su vestuario.

Clattenburg fue denegado de ver a Tierney y esperaba que los eventos se desarrollaran de manera diferente. Webb no había objetado que Clattenburg viera a los árbitros después del partido en una reunión que tuvieron poco después de su llegada a Nottingham Forest. No es inusual que un analista acompañe a un entrenador en tal reunión y presente pruebas en video, pero, es importante, siempre y cuando sea una figura acreditada en la hoja de equipo.

Se convirtió en un espectáculo secundario que generó más titulares que el gol ganador de Darwin Nunez al minuto 99. Forest había sido víctima de otro error arbitral, uno que le dio al Liverpool la oportunidad de atacar en el otro extremo (aunque casi dos minutos después), y era trabajo de Clattenburg informar al mundo al respecto.

Forest dice que contrató a Clattenburg para intentar crear una relación positiva con aso PGMOL, el organismo al que ya han dirigido tres cartas de queja esta temporada. Según ellos, Clattenburg está allí para crear enlaces directos de diálogo.

Sin embargo, la PGMOL sostiene que todos los clubes ya tienen esa opción abierta para ellos. Webb se ha esforzado por estar accesible para todos los entrenadores y capitanes de la Premier League desde que asumió el control de la organización hace 15 meses, atendiendo llamadas y explicando las decisiones acertadas y erróneas de sus árbitros. Puede que no les guste lo que tiene que decir, pero la rendición de cuentas es el objetivo general.

“Los clubes son conscientes de que Howard Webb y sus colegas están abiertos a llamadas en cualquier momento”, dijo Tony Scholes, el director de fútbol de la Premier League, en febrero.

La pregunta ahora es si Clattenburg es la persona adecuada para intentar facilitar mejores relaciones.

Clattenburg, en sus propias palabras, comenzó su vida laboral como un “electricista tonto de Newcastle”.

Mucho antes de convertirse en el árbitro más joven de la Premier League a los 29 años, había sido juez de línea asistente en la Northern League antes de que el mismo nivel de base le diera una plataforma para tomar el centro del escenario. Clattenburg, con un nombre difícil de olvidar, se ganó una reputación como uno de los árbitros jóvenes más brillantes que escalaban en la jerarquía. A los 25 años, había llegado a la EFL, cuatro años antes de que Keith Hacket lo seleccionara para llegar al más alto nivel.

La capacidad de Clattenburg como árbitro de élite rara vez fue cuestionada. Junto con Webb, quien lo superó en la Premier League por 12 meses, Clattenburg era de lo mejor en el fútbol inglés.

“Era un árbitro excepcional”, dijo el exárbitro de la Premier League, Mark Halsey, a The Athletic. “Era natural, no fabricado. Sus habilidades de comunicación eran de las mejores.

“Mark era excepcional, como Howard. Y era un perfeccionista. Trabajamos y compartimos habitación juntos muchas veces. Él analizaba cada juego, veía lo que podía y debería haber hecho de manera diferente. Se castigaba si cometía un error en una decisión”.

¿Pero una figura divisiva? “No soportaba a los tontos”, agrega Halsey. “Mark era Mark. No cuestionaría su carácter. Era tan honesto como el día. Te diría las cosas sin rodeos y algunas personas no les gustaba eso. Es como me gustaría que fueran las personas. Nunca iría detrás de la espalda de alguien como algunos hacían cuando éramos árbitros”.

Clattenburg recibió el reconocimiento de la UEFA tras su impresionante ascenso en la jerarquía de la Premier League, culminando en su punto álgido como árbitro en 2016 cuando dirigió la final de la Liga de Campeones y la final de la Eurocopa 2016.



Mark Clattenburg en la final de la Liga de Campeones 2016 – un punto culminante de su carrera (Pierre-Philippe Marcou/AFP via Getty Images)

El hecho de que Clattenburg tenga tatuajes para marcar ambas ocasiones especiales, sin embargo, ayuda a pintar un cuadro de la figura preocupada por la imagen que se volvió tan divisiva durante su tiempo en la Premier League.

Clattenburg era más como un futbolista que como un árbitro. Hizo titulares por poseer un Porsche Boxster que fue vandalizado fuera de su casa en Newcastle y un BMW X5 negro que llevaba la placa de matrícula personalizada C19TTS (Clatts).

Poll reportó a Clattenburg a los jefes de la PGMOL después de presentarse para un partido llevando una bolsa de hombre. Un incidente separado en 2014, cuando Clattenburg usó su propio transporte para ir directamente al concierto de Ed Sheeran en Newcastle desde el partido en casa del West Bromwich Albion contra el Crystal Palace, le valió una reprimenda, ya que a todos los árbitros de la Premier League se les exige viajar juntos hacia y desde los partidos.

Luego estaban los anuncios de pérdida de cabello que Clattenburg continúa promocionando. Un video, publicado en su cuenta de Instagram antes de Navidad, terminó con él rociando un producto de una gama posicionada frente a la cámara. “La caída del cabello es una preocupación y no hay excusas, hago lo que puedo para mantenerlo,” dice.

Ha sido difícil saber cuán en serio tomar a Clattenburg desde su salida de la Premier League en 2017. En las horas que siguieron a la dolorosa derrota de Forest ante el Liverpool, donde explicaba las quejas del club a los medios en la zona mixta, también se le vio reprendiendo a Viper por derribar a un concursante en el programa de la BBC Gladiators.

“Esto es una advertencia formal”, dijo Clattenburg, quien sirve como árbitro en el programa, que fue revivido a principios de este año. “Te dije en el vestuario, no debe sujetar.” El paso entre el entretenimiento familiar y la Premier League es incómodo.



Mark Clattenburg en su nuevo rol en Gladiators de la BBC (BBC)

Así como la relación entre Clattenburg y Webb. Comenzó a finales de la década de 1990 cuando se encontraron durante pruebas de acondicionamiento físico en Lilleshall antes de, según Webb, “hacerse bastante amigos” mientras escalaban en la jerarquía de árbitros.

Webb también estaba allí para brindarle apoyo al éxito de su colega. El primer partido de la Premier League de Clattenburg, una victoria por 3-1 del Everton sobre el Crystal Palace en 2004, fue seguido por un vuelo de regreso a Newcastle, donde se unió a Webb “para una noche de fiesta”. En su propia autobiografía, The Man in the Middle, Webb dice que Clattenburg le agradeció por “haberlo superado (ese primer partido) sin problemas”.

La discusión en la Euro 2012, donde Clattenburg formaba parte del equipo de apoyo de Webb en Polonia y Ucrania, claramente ha removido las aguas, pero una llamada de uno al otro en 2017 fue muy significativa. La salida de Webb de la jefatura de arbitraje en Arabia Saudita había creado una vacante y Clattenburg, cada vez más desilusionado con la PGMOL, fue alentado por su antiguo colega a aprovechar la oportunidad. El salario de Clattenburg sería de £525,000 al año libre de impuestos, un gran salto sobre su salario anual básico de la Premier League de £100,000.

Markó el comienzo de una gira bien remunerada por el mundo. Dieciocho meses en Arabia Saudita fueron seguidos por períodos supervisando el arbitraje en China, Egipto y Grecia, donde llegó a ser conocido personalmente por el dueño de Nottingham Forest y el Olympiacos, Evangelos Marinakis, en un ambiente despiadado y hostil para los árbitros. Marinakis ha acusado anteriormente a los árbitros griegos de ser “amañados”, mientras que el vicepresidente del Olympiacos, Kostas Karapapas, lanzó una minifalda negra a Takis Baltakos, presidente de la federación griega de fútbol, la temporada pasada.

El regreso de Clattenburg a Inglaterra con Forest, el primer nombramiento de su tipo en el fútbol inglés, despertó la incredulidad en todo el fútbol inglés.

Muchos clubes de la Premier League estaban escépticos sobre el valor que aportaría, coincidiendo en cambio con los sentimientos expresados por Gary O’Neil, cuyo Wolverhampton Wanderers ha sufrido una serie de errores destacados esta temporada.

“Estoy bien con nuestra relación con la PGMOL”, dijo. “Siempre son muy claros y honestos conmigo. Siempre están abiertos a comunicarse después de los partidos. Por lo tanto, no siento la necesidad de tener a alguien como él aquí”.

Se dice que los árbitros mismos están desconcertados pero relajados por el nombramiento de Clattenburg. Saben que estarán sujetos a uno de los informes previos al partido de Clattenburg antes de hacerse cargo de un partido de Forest.

Webb aún no ha comentado públicamente sobre el regreso de Clattenburg, pero muchos otros sí lo han hecho.

“Estoy decepcionado con Nottingham Forest”, dijo Gary Neville. “Es como si dijeran, ‘Miren todo esto, pobres de nosotros’. Entiendo que algunos equipos sienten que han sido tratados injustamente, algunos equipos sienten que han tenido malas decisiones en contra, pero emplear a un exárbitro para que te explique por qué estás recibiendo decisiones en contra. Para mí, creo que es un paso demasiado lejos”.

Neville fue más lejos el domingo, diciendo que Clattenburg debería renunciar a su cargo en Forest tras sus acusaciones en X.

“Mark Clattenberg debe renunciar”, dijo Neville. “Si vio esas palabras salir poniendo en duda la integridad de un árbitro y afirmando que alguien es un tramposo por apoyar a otro club, entonces está apoyando lo que se dice. Perdería toda credibilidad con los árbitros en el juego. Debería dimitir y distanciarse de esa declaración”.



Evangelos Marinakis muestra su enojo al final de la derrota de Forest ante el Liverpool (Jon Hobley | MI News/NurPhoto via Getty Images)

Pero si bien el trabajo de Clattenburg con Forest se considera inusual, o incluso mal aconsejado, en Inglaterra, en Europa tal un acuerdo se considera mucho más común.

El exárbitro de Serie A, Gianpaolo Calvarese, fue contratado por José Mourinho, alguien tradicionalmente poco simpático hacia los árbitros, cuando dirigió al Roma, mientras que Carlos Megia Dávila ha estado en la nómina del Real Madrid desde 2009.

También es una práctica común en el rugby union, donde los entrenadores en jefe reclutan a exárbitros en equipos de apoyo. Steve Lander, anteriormente árbitro internacional, fue asesor de Inglaterra cuando ganaron la Copa del Mundo en 2003.

“¿Por qué Mark no puede tener un papel en Nottingham Forest?”, pregunta Halsey, un aliado de