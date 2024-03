Apple @ Work es exclusivamente presentado por Mosyle, la única Plataforma Unificada de Apple. Mosyle es la única solución que integra en una única plataforma de grado profesional todas las soluciones necesarias para implementar, administrar y proteger de manera transparente y automática los dispositivos Apple en el trabajo. Más de 45.000 organizaciones confían en Mosyle para hacer que millones de dispositivos Apple estén listos para trabajar sin esfuerzo y a un costo asequible. ¡Solicita hoy tu PRUEBA EXTENDIDA y entiende por qué Mosyle es todo lo que necesitas para trabajar con Apple!

iOS 17.4 ha estado en circulación durante algunos días, y algo a lo que nunca me acostumbraré con Apple es que trae algunas características nuevas para una versión intermedia. Para los gerentes de IT que administran flotas de Apple, varias características nuevas valen la pena prestar atención. Sumérgete en lo que hay de nuevo con iOS 17.4 para la empresa.

Acerca de Apple @ Work: Bradley Chambers administró una red de IT empresarial desde 2009 hasta 2021. A través de su experiencia implementando y administrando firewalls, switches, un sistema de administración de dispositivos móviles, Wi-Fi de grado empresarial, miles de Macs y miles de iPads, Bradley resaltará las formas en que los gerentes de IT de Apple implementan dispositivos Apple, construyen redes para apoyarlos, capacitan a los usuarios, historias desde las trincheras de la gestión de IT, y formas en que Apple podría mejorar sus productos para los departamentos de IT.

Cambios en la protección de dispositivos robados y MDM

La Protección de Dispositivos Robados brinda una medida de seguridad mejorada para tu iPhone cuando no está en entornos familiares, como tu hogar o lugar de trabajo. Esta función tiene como objetivo proteger tus cuentas e información personal en caso de que tu iPhone sea robado, asegurando una capa adicional de protección contra accesos no autorizados.

Con la introducción de iOS 17.4, los usuarios ahora se ahorran la molestia de tener que desactivar la Protección de Dispositivo Robado al inscribirse en la Administración de Dispositivos Móviles (MDM) o configurar una cuenta de Exchange. Sin embargo, hay un aviso, sin embargo. Si te encuentras en un lugar, tu teléfono no reconoce como familiar, es posible que tengas que esperar hasta una hora.

Si los perfiles de configuración de tu escuela o empresa lo permiten, los usuarios con IDs de Apple administradas pueden incorporar IDs de estudiantes o insignias de empleados en su Apple Wallet. Ahora, los MDMs tienen la capacidad de implementar versiones reducidas de aplicaciones, optimizando el tiempo, el almacenamiento y el uso de ancho de banda.

Algo que se convertirá en una consideración cada vez más importante para los clientes empresariales de Apple son las Tiendas de Aplicaciones alternativas. Esta versión de iOS agrega nuevas restricciones y comandos disponibles para administrar Tiendas de Aplicaciones alternativas. Si bien esto se centra en la Unión Europea en este momento, sospecho que Apple sabe que esto será algo con lo que tendrá que lidiar en los próximos años en todo el mundo. Para dispositivos empresariales, es probable que sea más seguro confiar completamente en la App Store de Apple por el momento.

Una nota final es que iOS 17.4 mejora la confiabilidad de hacer llamadas telefónicas y navegar por contactos en dispositivos con miles de contactos y están sujetos a restricciones de Managed Open In.

Conclusión

Me encanta la tendencia reciente de Apple de implementar nuevas características de forma continua en lugar de esperar hasta la próxima versión principal en otoño. Estas son todas características menores, pero beneficiosas para las personas que administran dispositivos Apple.

