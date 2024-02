El nuevo PC de Starforge Systems es pawsitivamente mágico.

Starforge Systems es una de las muchas empresas que construyen PC de juegos personalizados y recientemente ha anunciado el lanzamiento de una nueva PC personalizada llamada ‘Meowterspace’. Como habrás adivinado por el nombre, está tematizada de gatos.

Cuando se trata de construir una PC de juegos personalizada, puedes construirla con tus propias manos, o puedes hacer que alguien como Starforge Systems lo haga. Técnicamente podrías llamar a estas máquinas preconstruidas. Pero eso no sería una comparación justa. Un preconstruido es típicamente algo que obtendrías de una marca como ASUS, Acer, Alienware o cualquier otro gran fabricante. Empresas más pequeñas como Starforge Systems construyen a medida una máquina con algunas características interesantes que generalmente no encontrarás en otro lugar. En este caso, el PC Meowterspace tiene detalles bastante únicos.

Esta es una PC de edición limitada, por lo que no estará disponible para siempre, y Starforge no fabricará ni venderá tantas como sus opciones normales. Una vez que se agoten, se agotarán. Dicho esto, esta no es una PC barata. Cuesta $5,699.99. A ese precio, no está claro si se agotará rápidamente. Sin embargo, si lo hiciera, no sería sorprendente. Dejando de lado la carcasa de alta calidad y los componentes de última generación, la carcasa del PC está cubierta con detalles gráficos personalizados retro. Esto incluye una pantalla completamente funcional en la parte delantera que muestra al gato volando por el espacio como un videojuego retro. Incluso hay una puntuación alta y un mensaje de “presiona cualquier botón para continuar” para mayor efecto.

La PC Meowterspace de Starforge Systems tiene un rendimiento sorprendente

Dado que esta es una construcción personalizada de edición limitada, no tienes opciones al elegir los componentes. Starforge ha seleccionado todo a mano para ti y obtienes lo que te toca. Dicho esto, lo que obtienes es de primera categoría.

Cuenta con el último chipset de Intel con el Core i9-14900K, junto con 2TB de almacenamiento Teamgroup Z44A7 PCIe 4.0 NVME. Incluso tiene 2TB adicionales para almacenamiento secundario. Esto también es de Teamgroup, pero Starforge está utilizando el modelo MP44L PCIe 4.0 NVME aquí. La PC también incluye la mayoría de los componentes de MSI, incluida la GPU RTX 4090 de 24GB, el enfriador de CPU MSI MEG CoreLiquid S360, la placa base MSI MPG Z790 Carbon WIFI y la fuente de alimentación MSI MEG Ai1300P PCIe 5. Y, por supuesto, hay 64 GB de RAM Kingston Fury Beast para asegurarte de tener suficiente memoria para todas tus tareas. Y todo eso está empacado en la carcasa Hyte Y70.

En resumen, la PC Meowterspace te llevará a la estratosfera con su potencia de rendimiento. Por todo eso, más los detalles personalizados, probablemente puedas empezar a entender por qué cuesta tanto como cuesta. Lo interesante es que Starforge te permite seleccionar una opción para ver la construcción de la PC en vivo. Sin embargo, señala que esto agrega hasta 10 días al tiempo de procesamiento antes de que se envíe. Es costoso, pero si quieres una PC de juegos que sea fuera de este mundo, la PC Meowterspace definitivamente lo es.