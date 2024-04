Made In acaba de lanzar un cuchillo japonés de edición limitada, ¡y seguro que se agotará rápidamente!(Made In acaba de lanzar un cuchillo japonés de edición limitada y seguro se agotará pronto)

Como un periodista con experiencia, cuando se piensa en hacer la cocina casera más eficiente, se podría considerar inicialmente artículos de alto costo que se pueden comprar para ayudar a acelerar la preparación de las comidas. Aunque ciertamente no se puede equivocar invirtiendo en un procesador de alimentos o un conjunto de estantes de almacenamiento que mantienen los ingredientes de despensa fácilmente accesibles, tampoco se pueden ignorar las herramientas más pequeñas que se utilizan a diario, principalmente los cubiertos. Un cuchillo viejo y desafilado podría estar prolongando significativamente el tiempo de preparación, y es posible que ni siquiera te des cuenta. Para cuchillos resistentes que cortan con precisión, recurrimos a Made In. Esta marca de venta directa al consumidor no solo vende cuchillos de primera categoría para cada propósito imaginable, sino que también acaba de lanzar un cuchillo de edición limitada que muestra la superioridad de la artesanía japonesa. Y dado que los lanzamientos de Made In son famosos por agotarse rápidamente, querrás conseguir el Cuchillo Bunka Damascus lo antes posible. Definitivamente es una inversión de $259, pero es altamente versátil y está fabricado para durar. Con esta herramienta en tu arsenal de cocina, preparar comidas en casa será pan comido.

Cuchillo Bunka Damascus

$259 en Made In

¿Qué es el Cuchillo Bunka Damascus?

Lo que hace que este lanzamiento sea tan emocionante es que el cuchillo Bunka Damascus es el primer producto de Made In fabricado en Japón. Como su nombre sugiere, la hoja cuenta con 66 capas de acero inoxidable Damascus, conocido por su durabilidad. Como resultado, puedes esperar cierta flexibilidad sin tener que preocuparte por que la hoja se rompa o se deforme. Todas esas capas ocultan un núcleo de acero fino VG-10, que está infusionado con cobalto y garantiza una dureza duradera y resistencia a la abrasión. Aunque todo eso pueda sonar súper resistente, la construcción del cuchillo es realmente ligera y ergonómica, por lo que puedes picar, picar y rebanar durante minutos sin cansarte.

Crédito: Made In Crédito: Made In

Por qué te encantará el Cuchillo Bunka Damascus

Como mencionamos, Made In vende cuchillos para una variedad de propósitos. Ya sea que desees algo que pueda cortar rebanadas gruesas de pan o picar hierbas en un instante, tus necesidades están cubiertas. Pero el cuchillo Bunka Damascus puede hacer frente a casi cualquier tarea que le pongas. Es similar al cuchillo santoku japonés pero tiene una hoja ligeramente más ancha. Aún así, su perfil es delgado y permite un picado preciso. No hace falta decir que el cuchillo también es ultracortante. Te darás cuenta de lo desafilados que están tus cuchillos actuales una vez que veas cómo esta herramienta puede cortar sin esfuerzo cortes duros de carne, verduras y todo lo que se interponga. En un nivel más superficial, el cuchillo Bunka Damascus también tiene un aspecto realmente genial. Tiene un mango de madera marrón y un refuerzo de estilo occidental característico de Made In. En poco tiempo, estarás alcanzándolo cada vez que estés en la cocina, independientemente de lo que estés preparando.

Ahora es el momento de comprar el nuevo lanzamiento y mejorar tu situación actual de cuchillos, sobre todo porque Made In solo ha producido 1.000 Bunkas. Una vez que se agoten, no se sabe cuándo podrás conseguir otro cuchillo hecho en Japón de la marca otra vez. Y una vez que pruebes el Bunka, solo desearás que hubiera estado disponible antes.

Compra: Cuchillo Bunka Damascus, $259