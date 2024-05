Paseo por Haslingden con impresionante estructura El Halo y vistas espectaculares.

Por suerte, no es ninguno, pero si alguna vez has soñado con visitar un panteón, no sirve de nada estudiar una guía durante tus vacaciones de verano en Grecia.

El Halo, en la cima de Cribden End Lane en Haslingden, es uno de los cuatro panteones en el este de Lancashire. Como impresionante escultura al aire libre, es difícil de superar.

Es un ejemplo brillante – literalmente, gracias a la tecnología LED que lo baña en luz azul – de cómo Lancashire, marcado por la industria, se ha transformado en el siglo XXI.

Erectado en un vertedero recuperado en 2007, el Halo simboliza el mejor espíritu de Lancashire, esas características de creatividad, resistencia y singularidad.

Gracias a una colaboración entre Mid Pennine Arts, la Lancashire Economic Partnership y la Lancashire Environmental Arts Network, el Halo ha cumplido sobradamente la tarea de revitalizar comunidades integrando arte en el entorno natural.

Diseñado por John Kennedy de LandLab, la construcción de acero, con un diámetro de 18 metros, se asemeja a un plato plateado esquelético posado en un trípode que lo eleva cinco metros sobre el suelo – desde la distancia parece que está flotando.

Además de la estructura impresionante en sí misma, la posición del Halo en la colina de Top O’Slate ofrece vistas impresionantes de Peel Tower, Darwen Tower y, en un buen día, el Distrito Peak.

Desde los cielos estrellados en las noches de invierno heladas, hasta el amanecer y el atardecer en los largos días de verano, es un placer en cualquier estación.

El campo en las inmediaciones es perfecto para dar un paseo en la naturaleza, un juego de escondite o un picnic.

La escala pura y la apariencia de ciencia ficción de la estructura será una fuente particular de fascinación para los niños. ¿Qué mejor manera de alejarlos de las redes sociales y hacer que se involucren con el arte sin que siquiera se den cuenta?

Mejor aún, al estacionar cerca de la Iglesia de St James y caminar por Higher Lane, puedes incorporar un poco de ejercicio en tu visita.

Para aquellos con problemas de movilidad, hay estacionamiento disponible en la cima.

El diccionario describe un panteón como “un lugar donde todos pueden ser observados sin ser conscientes de ello”.

En estos días de cámaras de timbre y CCTV, ¿no es hora de romper la tendencia y satisfacer tu curiosidad visitando el Halo?