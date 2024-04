Análisis de todos los partidos de la carrera por el título de la Premier League: Arsenal, Liverpool y Man City

La Premier League sigue siendo una excepción en Europa esta temporada.

En todas partes del continente, las carreras por el título se han convertido en procesiones virtuales. Paris Saint-Germain tiene una ventaja de 10 puntos en la Ligue 1 de Francia, el Bayer Leverkusen está 16 puntos por delante y a un paso de ganar el título de la Bundesliga alemana, mientras que el PSV Eindhoven tiene una ventaja de nueve puntos en la cima de la Eredivisie de Holanda.

En otros lugares, el Real Madrid lidera por ocho puntos en la La Liga de España e Inter de Milán está 11 puntos por delante de su rival de ciudad, el AC Milan, con un partido pendiente en la Serie A de Italia.

En la división superior de Inglaterra, sin embargo, las cosas son mucho más ajustadas. Con siete partidos restantes, solo un punto separa al Arsenal, líder de la tabla, del Manchester City en el tercer lugar, con el Liverpool en el medio por diferencia de goles. Desde el lanzamiento de la Premier League en 1992, no ha habido una temporada como esta.

Entonces, después de que el Liverpool dejara puntos en Old Trafford el domingo, ¿quién parece más probable que se lleve el trofeo de la Premier League el 19 de mayo tal como están las cosas?

Según el proveedor de datos Opta, el City ha recuperado la ventaja como los campeones más probables, un triunfo que representaría un cuarto título consecutivo de la Premier League sin precedentes para los hombres de Pep Guardiola. Las posibilidades del Arsenal fueron impulsadas principalmente por los resultados del fin de semana, aumentando casi un ocho por ciento. A pesar de que el equipo de Mikel Arteta está en primer lugar, actualmente son los terceros favoritos, aunque las diferencias entre los tres equipos son mínimas.

Esto es lo que el empate del Liverpool en Old Trafford ha hecho a las predicciones de la carrera por el título de nuestro superordenador.

Usando las propias Power Rankings de Opta, también podemos evaluar la dificultad de los partidos restantes de cada equipo.

Según ese cálculo, el City tiene la racha final ‘más fácil’ de los tres posibles campeones, con su único partido ‘difícil’ restante siendo contra el Tottenham Hotspur, que actualmente está en cuarto lugar, con ese partido aún por reprogramarse ya que el City continúa compitiendo en tres frentes tanto en el ámbito nacional como europeo.

Pero, ¿cómo se desarrollan estos enfrentamientos, partido por partido? Pedimos a tres expertos del club de The Athletic que evaluaran los partidos restantes de sus equipos en busca de posibles obstáculos.

Arsenal

Domingo 14 de abril: Aston Villa (C)

Posición en la liga de los oponentes: Quintos

Últimos cinco resultados contra los oponentes (más antiguos primero): WWWWL

Días mínimos de descanso antes del partido: Tres

Con el Arsenal recibiendo al Bayern Munich en los cuartos de final de la Champions League mañana (martes), este es el momento en que su plantilla podría ser probada. Arteta ha confiado en su equipo en los últimos partidos, rotando notablemente su alineación titular contra el Luton a mitad de semana antes de viajar a Brighton el sábado. Con el Villa también en acción europea el jueves, la profundidad de las plantillas podría ser vital. Arteta se ha enfrentado a la Villa de Unai Emery dos veces, ganando una y perdiendo una. Ambas fueron partidos bastante reñidos, por lo que asegurar que tantos factores estén a su favor esta vez es clave.

Sábado 20 de abril: Wolves (F)

Posición en la liga de los oponentes: Onceavos

Últimos cinco resultados contra los oponentes: WWWWW

Días mínimos de descanso antes del partido: Dos

El Arsenal tiende a salir bien contra los Wolves, habiéndolos vencido en cinco reuniones sucesivas, pero vale la pena señalar que este juego llega en un sábado por la noche después de que el Arsenal haya viajado a Munich el miércoles para un segundo partido contra el Bayern que podría requerir tiempo extra y tal vez penales. Gary O’Neil ha supervisado una mejora real en su primera temporada como entrenador de los Wolves, por lo que este puede ser un partido en el que el enfoque mental del Arsenal sea tan importante como nunca. Han mostrado intención contra los equipos a los que ‘deberían’ vencer últimamente y han sido recompensados. Permanecer en el momento y ejecutar debería ser el objetivo del juego.

Martes 23 de abril: Chelsea (C)

Posición en la liga de los oponentes: Novenos

Últimos cinco resultados contra los oponentes: LWWWD

Días mínimos de descanso antes del partido: Dos

Pospuesto debido al progreso del Chelsea a las semifinales de la FA Cup, este partido que cae días antes del derbi del norte de Londres podría ser crucial. El Chelsea es inconsistente y no debería representar una amenaza real para el Arsenal, pero tiende a jugar al nivel de sus oponentes, lo que podría ser peligroso. Este partido se siente como uno importante para el impulso del Arsenal al venir en mitad de semana. Podría darles un impulso de confianza en el momento adecuado o resultar ser una parada no deseada. Como se mencionó anteriormente, el Chelsea puede venir de tiempo extra en Wembley en su eliminatoria de semifinales contra el Manchester City tres días antes.

Domingo 28 de abril: Tottenham Hotspur (F)

Posición en la liga de los oponentes: Cuartos

Últimos cinco resultados contra los oponentes: WLWWD

Días mínimos de descanso antes del partido: Cuatro

Los viajes de la segunda mitad de la temporada a los vecinos y rivales del Spurs solían tener una sensación de premonición para el Arsenal, pero la victoria por 2-0 en la temporada pasada en el Tottenham Hotspur Stadium debería tranquilizar a los jugadores antes de este encuentro. Los Spurs entrarán en el juego no solo queriendo arruinar las esperanzas de título del Arsenal, sino también aumentar sus propias posibilidades de clasificación para la Champions League. Cómo el Arsenal maneje la intensidad de este último derbi del norte de Londres será vital, pero han demostrado que pueden ‘vivir’ dentro de este tipo de partidos.



Arteta celebra la victoria del Arsenal en el Tottenham Stadium la temporada pasada con Bukayo Saka (Adrian Dennis/AFP via Getty Images)

Sábado 4 de mayo: Bournemouth (C)

Posición en la liga de los oponentes: Doceavos

Últimos cinco resultados contra los oponentes: DWWWW

Días mínimos de descanso antes del partido: Dos (si el Arsenal está en las semifinales de la Champions League)

Al igual que con los Wolves, este podría ser un partido en el que el estado mental del Arsenal dicte lo que suceda. La dramática victoria por 3-2 sobre el Bournemouth el año pasado creó recuerdos especiales, pero regalar goles a los equipos no puede ser una tendencia recurrente este año. La confianza creciente de David Raya en la portería debería ayudar en ese sentido, pero los jugadores de campo también deben estar completamente enfocados en la tarea encomendada.

Sábado 11 de mayo: Manchester United (F)

Posición en la liga de los oponentes: Sextos

Últimos cinco resultados contra los oponentes: LWLWW

Días mínimos de descanso antes del partido: Dos (si el Arsenal está en las semifinales de la Champions League)

El Arsenal no ha jugado en Old Trafford desde principios de la temporada pasada, cuando jugaron bien pero perdieron 3-1. Es demasiado pronto para decir si un elemento de querer desquitarse jugará un papel allí el próximo mes. Sin una victoria como visitante contra el United desde noviembre de 2020, sin embargo, este podría ser un partido donde su intensidad en la presión marque la diferencia. A pesar de un empate entretenido con el Liverpool, el Manchester United tuvo dificultades para mostrar un control real en el juego. No pudieron pasar por el centro del campo y tuvieron dificultades para seguir a los corredores. Si estos temas persisten contra el Arsenal, el equipo de Arteta debería castigarlos más. Sin embargo, la amenaza que individuos como Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo y Marcus Rashford tienen siempre deberá tenerse en cuenta. Este partido puede ser programado para otro día durante el fin de semana del 11 al 12 de mayo para su transmisión en vivo por TV.

Domingo 19 de mayo: Everton (C)

Posición en la liga de los oponentes: Decimoquintos

Últimos cinco resultados contra los oponentes: LWLWW

Días mínimos de descanso antes del partido: Siete

El Arsenal espera que el destino del Everton ya esté sellado cuando viajen al Emirates en el último día de la temporada de la Premier League, ya sea que se asegure la permanencia o se confirme el descenso. Sus dos últimos resultados en casa contra ellos son de 5-1, en el último día de la temporada 2021-22, y 4-0, ya que a menudo aprovechan el espacio adicional del terreno del Emirates Stadium en comparación con la estrechez a la que están acostumbrados en Goodison Park. El Arsenal también ha ganado en el último día de la temporada de la liga durante los últimos 11 años, con un empate 2-2 contra el Fulham en 2011 la última vez que perdieron puntos.

Art de Roche

Liverpool

Domingo 14 de abril: Crystal Palace (C)

Posición en la liga de los oponentes: Decimocuartos

Últimos cinco resultados contra los oponentes (más antiguos primero): WWDDW

Días mínimos de descanso antes del partido: Dos

El Palace rara vez es la oposición más fácil para el Liverpool en Anfield, dada su calidad en el contraataque. Han perdido algo de esa destreza, particularmente Wilfried Zaha, quien anotó su gol en el empate 1-1 allí al principio de la temporada pasada. Un primer partido contra el Atalanta en los cuartos de final de la Europa League el jueves anterior podría llevar a que Jürgen Klopp haga rotaciones, pero crucialmente no habrá más viajes involucrados con los dos juegos en casa mientras los jugadores esperan mantenerse lo más frescos posible.

Domingo 21 de abril: Fulham (F)

Posición en la liga de los oponentes: Decimoterceros

Últimos cinco resultados contra los oponentes: DWWWD

Días mínimos de descanso antes del partido: Dos

El equipo de Marco Silva ha tenido un buen desempeño contra el Liverpool esta temporada con heroísmo de último minuto necesitado en la victoria por 4-3 para el equipo local en Anfield junto a una eliminatoria de semifinales de la Carabao Cup peleada. El Liverpool no ha ganado en sus tres últimas visitas a Craven Cottage (tres empates) y no hay indicación de que esto sea más fácil, con la posibilidad de tiempo extra contra el Atalanta en Italia tres días antes. Su última victoria allí se remonta al final de la temporada 2018-19, con un penal tardío de James Milner salvando los rubores de Alisson y Virgil van Dijk sobre el empate del Fulham.

Miércoles 24 de abril: Everton (F)

Posición en la liga de los oponentes: Decimoquintos

Últimos cinco resultados contra los oponentes: WWDWW

Días mínimos de descanso antes del partido: Dos

Reprogramado para esta fecha a mitad de semana después de ser postergado debido a la participación del Liverpool en los cuartos de final de la FA Cup, un enfrentamiento con sus rivales de la ciudad bajo las luces es lo más grande que puede haber. El equipo de Sean Dyche estará decidido a frenar las esperanzas de título de los vecinos y también probablemente seguirán necesitando puntos en su última lucha contra el descenso. Cinco de los seis últimos derbis en la liga en Goodison Park han terminado en empate, y esos pueden ser dos puntos que el Liverpool no puede darse el lujo de perder si la tendencia continúa.

Sábado 27 de abril: West Ham (F)

Posición en la liga de los oponentes: Séptimos

Últimos cinco resultados contra los oponentes: WWWWW

Días mínimos de descanso antes del partido: Dos

El historial del Liverpool contra el West Ham debería darles confianza. Han ganado cinco seguidos, aunque su derrota más reciente fue de 3-2 fuera en noviembre de 2021. Es complicado saber qué esperar del equipo de David Moyes: pueden verse bien una semana y terrible la siguiente, pero el historial de Moyes contra el Liverpool a lo largo de su carrera debería darle a Klopp razones para estar alegre.

Sábado 4 de mayo: Tottenham (C)

Posición en la liga de los oponentes: Cuartos

Últimos cinco resultados contra los oponentes: DDWWL

Días mínimos de descanso antes del partido: Dos (si el Liverpool está en las semifinales de la Europa League)

Este encuentro ha tenido algunos clásicos en Anfield en las últimas temporadas y deberíamos estar listos para otro aquí. En la temporada 2021-22, un 1-1 en su cuarto último partido de liga representó los últimos puntos que el Liverpool perdió esa temporada, ya que finalmente quedaron a un punto del total del Manchester City en la carrera por el título. El estilo de contraataque del Tottenham ha causado problemas en el pasado, especialmente a través de Son Heung-min. Bajo la dirección de Ange Postecoglou esta temporada, su sistema ha cambiado, pero su amenaza en los momentos de transición seguirá siendo peligrosa. El Tottenham también tendrá la motivación de intentar clasificar para la Champions League de la próxima temporada.

Sábado 11 de mayo: Aston Villa (F)

Posición en la liga de los oponentes: Quintos

Últimos cinco resultados contra los oponentes: WWWDW

Días mínimos de descanso antes del partido: Dos (si el Liverpool está en las semifinales de la Champions League)

Si este partido hubiera tenido lugar antes en la temporada, como cuando el Arsenal y el Manchester City visitaron Villa Park en diciembre, podría haber sido aún más intimidante. El impresionante récord en casa del Villa desde entonces se ha visto afectado en los últimos meses, pero este no será un partido sencillo. El Liverpool aprovechó la línea de fuera de juego arriesgada del Villa para ganar 3-0 en Anfield en septiembre y si Darwin Nunez puede continuar con su reciente forma brillante, esperarán que cause estragos nuevamente. Este partido puede ser programado para otro día en el fin de semana del 11 al 12 de mayo para su cobertura en vivo por TV.

Domingo 19 de mayo: Wolverhampton Wanderers (C)

Posición en la liga de los oponentes: Onceavos

Últimos cinco resultados contra los oponentes: DWLWW

Días mínimos de descanso antes del partido: Siete

Siempre parece ser el Wolverhampton en el último día, ¿verdad? Respaldado por la multitud de Anfield contra un equipo que probablemente no tendrá nada en juego parece ser el partido ideal si el título está en juego. El equipo de Gary O’Neil no debe ser subestimado, ya que han producido una serie de resultados sorpresivos esta temporada y han causado muchos problemas al Liverpool en el partido de ida en septiembre antes de perder 3-1 en los últimos minutos. Abrieron el marcador en Anfield en el último día de la temporada de la Premier League 2021-22 y no estuvieron detrás en el partido hasta el gol de Mohamed Salah en el minuto 84, también sufriendo una derrota por 3-1.

Andy Jones