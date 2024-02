Los votantes en Finlandia elegirán a un presidente para dar forma a una nueva era de la OTAN.

El domingo, los finlandeses elegirán a un nuevo presidente en las primeras elecciones nacionales desde que el país se unió a la OTAN, eligiendo a un líder que será fundamental para dar forma al papel del país en la alianza en medio de relaciones cada vez más tensas con Rusia.

Las elecciones podrían pasar desapercibidas más allá de las fronteras del escasamente poblado país europeo del norte con 5.6 millones de habitantes. Sin embargo, Finlandia, el miembro más nuevo de la OTAN, comparte la frontera más larga con Rusia — aproximadamente 830 millas — y sus políticas han adquirido un interés especial para sus aliados europeos y estadounidenses a medida que el orden geopolítico cambia.

El poder de EE. UU. está siendo desafiado por Moscú y Pekín, y Europa está lidiando con la mayor guerra terrestre desde la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, el compromiso estadounidense de ayudar a Ucrania está cada vez más en duda, y se acerca una elección presidencial estadounidense impredecible.

El presidente de Finlandia es responsable de la política exterior, y quien gane tendrá la responsabilidad principal de guiar al país a través de un mundo en constante cambio.

“El futuro presidente va a tener un impacto en el tipo de país de la OTAN que será Finlandia en el futuro”, dijo Jenni Karimaki, analista política de la Universidad de Helsinki. “La membresía en la OTAN es una de las cosas que crea interés en estas elecciones, y por supuesto, la situación política mundial en general”.

La decisión de Finlandia de unirse a la OTAN fue un cambio drástico con décadas de no alineación, y los riesgos y responsabilidades del nuevo lugar del país en el mundo dominaron la campaña sobre quién debería suceder al popular Sauli Niinisto, cuyo segundo mandato de seis años expira en marzo.

Los dos candidatos que llegaron a segunda vuelta el domingo — Alexander Stubb, del Partido de la Coalición Nacional de centro-derecha, y Pekka Haavisto, de la Liga Verde de centro-izquierda — han apoyado firmemente la decisión de unirse a la OTAN y tienen una postura firme sobre Rusia. Las diferencias entre ellos han sido principalmente de estilo.

El Sr. Stubb, un ex primer ministro que obtuvo la mayoría de los votos en la primera ronda, ha destacado sus credenciales de seguridad.

“Estoy tan belicoso como el mejor de ellos, no hay duda al respecto”, le dijo a The New York Times.

Dijo que contrarrestar a Rusia se había vuelto más difícil en una era de guerra híbrida.

Ha habido un aumento en los ciberataques, y los piratas informáticos rusos han reclamado la responsabilidad de algunos.

Uno de los problemas más preocupantes para los votantes ha sido un repentino aumento en solicitantes de asilo que cruzan a Finlandia por la frontera rusa, lo que muchos en Finlandia ven como una señal de Rusia en respuesta a su membresía en la OTAN. Moscú había advertido que habría “contramedidas” para Finlandia al unirse a la OTAN.

“La línea entre la guerra y la paz se ha difuminado”, dijo el Sr. Stubb. “Los rusos son muy buenos en la guerra híbrida.” Agregó: “Harán todo para intimidar o desestabilizar a Finlandia y especialmente a la opinión pública. Pero hasta ahora, han fracasado por completo.”

El Sr. Haavisto, quien fue ministro de Asuntos Exteriores de 2019 a 2023, ha utilizado sus credenciales como uno de los principales negociadores para la entrada de Finlandia en la OTAN para mostrar que su postura sobre Rusia es igualmente dura. Pero también ha demostrado una cautela ante las posiciones más belicosas. Su identidad ha sido moldeada por años como negociador de paz para las Naciones Unidas, Finlandia y la Unión Europea.

La diferencia en el enfoque de los dos candidatos quedó claramente demostrada durante uno de los debates. Cuando se les preguntó si responderían a una llamada de felicitación del presidente Vladimir V. Putin de Rusia si ganaban las elecciones, los dos estuvieron en desacuerdo: el Sr. Stubb dijo que no. Pero el Sr. Haavisto dijo que sí.

Solo hay unas pocas posiciones que realmente diferencian a los candidatos, como su postura sobre las armas nucleares. El Sr. Stubb ha dicho que estaría dispuesto a permitir a la alianza transportar sus armas nucleares en territorio finlandés, mientras que el Sr. Haavisto dijo que no lo haría.

Sin embargo, la pregunta sigue siendo hipotética, ya que la legislación actual de Finlandia prohíbe las armas nucleares en su territorio, y el presidente no puede legislar.

El Sr. Haavisto ha recorrido el país celebrando sesiones de escucha en centros de gasolineras, un lugar de encuentro común en pueblos pequeños en la Finlandia rural.

También ha llevado a cabo varios eventos de campaña que él mismo ha animado como DJ Pexi, tocando desde The Beatles hasta punk belga. Uno de sus últimos eventos de campaña fue un concierto en el que varios músicos finlandeses famosos participaron.

“Votar por Pekka Haavisto es importante para mí, porque quiero aferrarme a la última parte de paz en un mundo cada vez más beligerante”, dijo Eino Nurmisto, un influencer en las redes sociales que asistió al concierto.

El Sr. Stubb, un ávido atleta, inició la segunda ronda de su campaña con un paseo por el centro de Helsinki, y ha llevado a cabo eventos de esquí de fondo como parte de la campaña. También abrió una serie de cafeterías en todo el país, para que los votantes pudieran pasar y escapar de las frías temperaturas con café, dulces y parafernalia de campaña.

“Estamos viviendo en tiempos que serán muy importantes para el futuro de Finlandia”, dijo Claes-Henrik Taucher, calentándose en una cafetería en Helsinki con un café.

Más allá de Rusia, hay otra preocupación al otro lado del Atlántico: ¿Qué le espera a la membresía de Finlandia en la OTAN si Donald J. Trump, un crítico abierto de la alianza que incluso ha sugerido que Estados Unidos la abandone, gana las elecciones presidenciales en noviembre?

“Toda la decisión de unirse a la OTAN se basó en la idea de que EE. UU., los estadounidenses, están aquí para quedarse y que el compromiso de EE. UU. es duradero”, dijo Matti Pesu del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales. “Si EE. UU. decide debilitar su compromiso, sería una gran ironía y debilitaría el valor disuasorio de la membresía de Finlandia en la OTAN”.