Los planes de Jeff Bezos para Washington enfrentan problemas.

Tres años después de que Jeff Bezos comprara The Washington Post por $250 millones, el multimillonario de Amazon realizó otra adquisición en Washington que fue probablemente tan significativa para el grupo social de Georgetown: una mansión en el exclusivo barrio de Kalorama Heights de la capital por $23 millones.

Su compra en 2016 de un antiguo museo textil que se convertiría en la residencia privada más grande de la ciudad fue celebrada localmente como una señal de que el magnate tecnológico y su entonces esposa MacKenzie estaban trasladando sus vidas desde Seattle —donde la pareja mantenía una relación de amor y odio con los grandes de la ciudad— a “la otra Washington”.

Bezos hizo poco para desalentar la especulación. Justo cuando comenzó una renovación de $12 millones de la casa en 2018, Amazon anunció que estaba construyendo una segunda sede en la localidad de Crystal City en Washington. Luego se supo que quería adquirir el legendario equipo de la National Football League de la ciudad, que pronto cambiaría su nombre de Redskins a Commanders.

La capital recibió con entusiasmo a su nuevo residente. “Lo que va a hacer es revivir el legado de Kay Graham y su gran labor social”, predijo Jean Case, amiga de Bezos y esposa del cofundador de AOL, Steve Case, ese año en referencia a la fallecida y legendaria propietaria del Post y anfitriona de Georgetown.

Cuando Bezos organizó su primera gran fiesta en la propiedad de Kalorama en enero de 2020, los invitados incluyeron a Mitt Romney e Ivanka Trump, y el Post, donde las suscripciones digitales y el personal estaban en aumento, parecía una rara historia de crecimiento en la industria de las noticias. Poco después, su propietario comenzó a construir su organización filantrópica Bezos Earth Fund de $10 mil millones en Washington también.

Pero en los últimos 18 meses, varios de los grandes proyectos de Bezos en Washington han sido descarrilados, bloqueados o superados por eventos, culminando en la convulsión en el Post, donde el director ejecutivo elegido por el multimillonario, Sir Will Lewis, enfrenta una revuelta en la redacción desencadenada por sus radicales intentos de frenar las pérdidas en la organización de noticias, que alcanzaron los $77 millones el año pasado.

Robert Winnett, antiguo colega británico elegido por Lewis como editor, se retiró del puesto la semana pasada, después de que aparecieran historias en medios rivales y en el propio Post cuestionando la ética de ambos en roles anteriores.

La serie de contratiempos ha planteado una pregunta en la capital de la nación: ¿Bezos sigue tan enamorado de Washington — y del Post — como lo estaba cuando adquirió el periódico en apuros hace una década?

Personas que han hablado con Bezos insisten en que todavía está comprometido con el Post a largo plazo, un sentimiento que reiteró en un memo a los principales editores la semana pasada, en el que señalaba que “llevará a esta gran institución hacia el futuro”.

“En mi experiencia, Jeff es un tipo duro y no creo que le importe mucho lo que piensen las personas”, dijo una persona que ha trabajado estrechamente con él en el pasado. “¿Tolerará perder $100 millones cada año? Absolutamente no. ¿Está dispuesto a darle a Will la oportunidad de llevar a cabo su estrategia? Estoy seguro de que lo hará, a menos que surjan nuevas revelaciones negativas”.

Sin embargo, una revisión de las actividades recientes de Bezos cuenta una historia ligeramente diferente sobre las prioridades del multimillonario tecnológico y su nueva pareja, la personalidad de la televisión Lauren Sánchez, una en la que otros centros compiten en sus negocios y actividades sociales con Washington.

Los registros de vuelo proporcionados por JetSpy para tres jets privados asociados con Bezos no capturan todos los viajes recientes de la pareja a Washington, donde organizaron una gala de premios en marzo y asistieron a una cena de Estado en la Casa Blanca en abril. Pero sugieren que la ciudad ha estado por debajo de Seattle, California, Florida y Texas en su lista de destinos desde principios de 2021.

Cuando el Post estaba celebrando sus tres premios Pulitzer en mayo, la pareja estaba asistiendo al brillante Met Gala en Manhattan. Bezos llegó allí después de una fiesta de celebridades en el Gran Premio de Fórmula Uno en Miami. Y, cuando la crisis de liderazgo de la semana pasada sacudió al Post, fueron fotografiados de vacaciones en Mykonos.

Días después de que Lewis sorprendiera a los periodistas del Post este mes al anunciar la renuncia de la editora Sally Buzbee, Bezos pagó $87 millones por una tercera propiedad frente al mar en Miami, una mansión de 10,000 pies cuadrados en dos acres con siete habitaciones, una piscina y muelle para botes.

Su mudanza al sur de Florida siguió a un anuncio de Amazon el año pasado de que estaba deteniendo la construcción de su sede en Crystal City. Holly Sullivan, vicepresidenta de Amazon para el desarrollo económico mundial, insistió en que “nuestro compromiso a largo plazo sigue siendo el mismo”, pero reconoció que no había actualizaciones sobre cuándo se reanudaría la construcción.

Amazon había prometido crear 25,000 puestos de trabajo en el sitio, que se encuentra al lado del aeropuerto Nacional de Washington y justo al otro lado del río Potomac de los monumentos y museos de la capital.

Pero datos recientes de la autoridad de desarrollo del estado de Virginia muestran que el número de empleados de Amazon en la región en realidad disminuyó de 8,430 el año pasado a 7,791. El Post fue el primero en informar la caída. Amazon, al igual que otros gigantes tecnológicos, ha lidiado con cuánto espacio de oficina post-pandémico aún necesita, y le dijo al Financial Times que aproximadamente 8,000 empleados estaban asignados al sitio HQ2 y que más de 1,000 roles estaban abiertos.

De todos los proyectos en Washington de Bezos que han sido frustrados, sin embargo, el que puede golpear más de cerca a su casa es su fallida persecución de los Commanders. Un fanático de toda la vida de la NFL, Bezos había señalado repetidamente su deseo de unirse al selecto club de propietarios de equipos de fútbol.

Bezos llegó incluso a armar un grupo de propiedad con el magnate de la música Jay-Z para adquirir a los Commanders, pero fue superado en la oferta por el también multimillonario Josh Harris, cofundador de la firma de capital privado Apollo.

En ese momento, algunos medios de comunicación de EE. UU. informaron que el entonces propietario del equipo, Dan Snyder, bloqueó la oferta de Bezos debido a su propiedad del Post, lo que casi lo obligó a vender, después de que revelara que el equipo supuestamente toleraba acoso sexual generalizado y abuso de empleados.

Personas informadas sobre el proceso, sin embargo, insisten en que Bezos simplemente fue superado en la oferta por Harris, quien adquirió el equipo por $6 mil millones. “No creo que Snyder no les hubiera vendido si Jeff hubiera hecho una oferta de $7 mil millones”, dijo una persona involucrada en el proceso.

No hay muchas señales de que Bezos se esté distanciando del Post, el pilar original de su imperio en Washington, o de Lewis, el líder que eligió para transformarlo.

Cuando el grupo buscaba un nuevo director ejecutivo y editor el año pasado, Bezos se apoyó en gran medida en la amiga de toda la vida y miembro de la junta de Amazon, Patty Stonesifer, quien se desempeñó como directora interina del Post, para seleccionar a los candidatos. El Post contrató a la firma asesora Sucherman para ayudar con el proceso y realizó una “exhaustiva verificación de antecedentes” sobre Lewis y su pasado, según personas informadas sobre el asunto. Pero se informa que Bezos mismo tomó la decisión final de contratar a Lewis durante una comida con el ejecutivo de medios británico.

Personas familiarizadas con el asunto dicen que Bezos y Lewis han tenido —al menos hasta ahora— una buena relación, y que Bezos ha respaldado el plan de transformación de Lewis para el Post, que ha perdido casi la mitad de su audiencia desde 2020.

Bezos ha seguido en “estrita colaboración” con los movimientos realizados por Lewis hasta ahora, según una persona familiarizada con su relación, quien dijo que el fundador de Amazon aprobó las decisiones de su nuevo CEO antes de que fueran anunciadas. Esto incluyó el plan de una estructura de “tres salas de redacción”, agregaron, lo que llevó a la partida de Buzbee.

Más Bezos ha sido distante en separarse de ejecutivos con los que se ha enfriado en el pasado. En 2014, cuando decidió despedir a Katharine Weymouth como editora del Post, actuó rápidamente. Menos de un año después de comprar el periódico, destituyó a la heredera de la familia Graham, que había controlado el periódico durante ocho décadas, en una sola reunión que duró menos de cinco minutos.

“Me sorprendió el despido abrupto y frío”, escribió Martin Baron, editor ejecutivo en ese momento, en un libro reciente. Weymouth luego dijo: “Solo esperaba al menos terminar este año”.

Información adicional por Daniel Thomas y James Fontanella-Khan