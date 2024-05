Nigel Farage no se postulará para las elecciones generales | Noticias de Política

Nigel Farage ha dicho que no volverá a la política británica después de que se convocara una elección general.

El presidente honorario de Reform UK y ex líder de UKIP dijo que había pensado “largo y tendido” si debería presentarse como diputado pero que “no es el momento adecuado”.

El Sr. Farage dijo que aunque la elección general es importante, la elección de Estados Unidos en noviembre “tiene una gran relevancia global”, así que ha elegido “ayudar con la campaña de base” allí, ya que “un Estados Unidos fuerte es vital para nuestra paz y seguridad”.

Ha ayudado en la campaña de Donald Trump desde 2016.

El Brexiter agregó que la elección entre el Laborista y los Conservadores en el Reino Unido “es poco inspiradora, y solo Reforma tiene la agenda radical que se necesita para poner fin al declive en este país”.

El primer ministro Rishi Sunak convocó una elección general para el 4 de julio en un anuncio sorpresa el miércoles.

El Sr. Farage, ex concursante de I’m a Celebrity…Get Me Out of Here, dijo que apoya totalmente al líder de Reform UK, Richard Tice, y animó a los votantes “a confiar en él y en Lee Anderson”, el único diputado del partido.