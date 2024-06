Casas de lujo en pueblo de Maine disponibles para alquiler vacacional: ‘Nunca querrás irte’

Únete a Fox News para acceder a este contenido más acceso especial a artículos selectos y otros contenidos premium con tu cuenta, ¡gratis! Al ingresar tu correo electrónico y presionar continuar, estás aceptando los Términos de Uso y Política de Privacidad de Fox News, que incluye nuestro Aviso de Incentivo Financiero. Por favor, ingresa una dirección de correo electrónico válida. ¿Tienes problemas? Haz clic aquí.

¿Estás pensando en visitar Maine este verano? Un conjunto de cabañas de verano está disponible para alquilar en la costa sur de Maine durante esta temporada de verano. The Dunes on The Waterfront es una propiedad de 12 acres donde los huéspedes pueden alojarse en cabañas vintage de Nueva Inglaterra encaladas con la familia entera este verano, según los materiales compartidos con Fox News Digital. Las cabañas están ubicadas al otro lado de un río de mareas desde la playa de Ogunquit, aproximadamente a 30 minutos al sur de Kennebunkport, Maine. ¡Los visitantes tienen la opción de elegir entre 21 cabañas para su próximo viaje de vacaciones! La propiedad alberga una variedad de cabañas de Nueva Inglaterra vintage rediseñadas con persianas de vibrante verde, espaciadas consideradamente para la máxima privacidad, según los materiales de prensa.

The Dunes en Maine ofrece una propiedad de 12 acres repleta de comodidades. (Katie Nielson)

The Dunes ofrece cabañas de uno a tres dormitorios con diversas comodidades, como chimeneas a gas, bares húmedos, televisores inteligentes, porches privados y mucho más. Sin necesidad de vehículos para moverse por la propiedad, ¡los huéspedes pueden usar bicicletas para ir de un lado a otro! Mientras estén en The Dunes en Maine, los vacacionistas pueden disfrutar de entregas de desayuno por la mañana, juegos de césped clásicos, yoga frente al mar, un muelle de pesca, kayaks, tablas de paddle, botes de remo ¡y mucho más!

¡Las dunas están ubicadas dentro del río de marea frente a la playa de Ogunquit en Maine! (Katie Nielson)

Para los huéspedes más aventureros, The Dunes ofrece un barco pontón para cruzar el río de marea hasta la playa de Ogunquit para una cena de langosta o un paseo por el centro. ¡HAGA CLIC AQUÍ PARA REGISTRARSE PARA NUESTRO BOLETÍN DE NOTICIAS DE ESTILO DE VIDA! El propietario de The Dunes y presidente de Atlantic Hospitality, Tim Harrington, le dijo a Fox News Digital en un comunicado: “Cuando llegas a The Dunes, sientes que estás retrocediendo en el tiempo”, añadió: “Las clásicas cabañas de Nueva Inglaterra están rodeadas de dunas de arena y jardines que se extienden hacia el mar con acceso a la playa de Ogunquit al otro lado del río de mareas”.

¡Las dunas en The Waterfront están ubicadas aproximadamente a 30 minutos al sur de Kennebunkport, Maine! (Katie Nielson)

Continuó diciendo: “Las cabañas de Nueva Inglaterra vintage rediseñadas están rodeadas de vibrante verde. las persianas, distribuidas cuidadosamente para la máxima privacidad”, según los materiales de prensa. Para obtener más artículos de estilo de vida, visita www.foxnews/lifestyle. ¡Este “paraíso nostálgico”, según el sitio web de la propiedad, “está cerca de todo, pero lejos de todo”! Harrington agregó que el grupo hotelero puso “el máximo cuidado y amor en revitalizar la propiedad” justo antes de la temporada de verano de 2024. ¡HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER LA APLICACIÓN FOX NEWS! El grupo dijo que tenía como objetivo llevar “un retiro costero de cabañas de lujo único en su tipo a Ogunquit, creando un lugar del que los huéspedes nunca querrán irse”.