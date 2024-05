ARCPOINT ORGANIZARÁ LLAMADA DE CONFERENCIA PARA DISCUTIR RESULTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 Por Investing.com

“

Greenville, Carolina del Sur, 23 de mayo de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — ARCpoint Inc. (TSXV: ARC) (la Compañía o ARCpoint) un sistema de franquicias líder en los Estados Unidos que brinda servicios de pruebas de drogas, detección de alcohol, pruebas de ADN y pruebas clínicas directas al consumidor (DTC), anuncia que llevará a cabo una conferencia telefónica a las 11 a. m. hora del Este, viernes 24 de mayo de 2024 para revisar los resultados financieros del primer trimestre de la Compañía para el período que finalizó el 31 de marzo de 2024.

El número de marcación para la conferencia telefónica es el siguiente:

Llamada gratuita desde Canadá / EE. UU. 1-844-763-8274Número de marcación internacional +1-647-484-8814

Los participantes deben marcar de 5 a 10 minutos antes de la hora de inicio programada y solicitar unirse a la llamada de ARCpoint:

El presidente y CEO de ARCpoint, John Constantine, comentó: Además del progreso que hemos hecho en la reducción de costos, estamos alentados por la mejora en los ingresos de nuestro Grupo de Servicios AFG, que está en gran parte dominado por nuestras plataformas tecnológicas MyARCPointLabs y Total Reporting.

Como se informó el 29 de abril de 2024, a lo largo de abril de 2024, la Compañía aplicó reducciones en la plantilla, así como en los costos operativos y administrativos que se espera que resulten en ahorros anuales de aproximadamente USD$530 mil en costos de personal y USD$440 mil en costos operativos y administrativos. Estas reducciones se suman a los recortes de personal y operativos por un total de USD$2.0 millones, como se informó previamente por la Compañía en sus comunicados de prensa fechados el 8 de marzo y el 17 de octubre de 2023.

AFG Services, que proporciona principalmente pruebas clínicas y servicios de software que respaldan los sistemas de franquicias de la Compañía, así como a otros clientes directos de negocio a negocio con su plataforma Total Reporting, aumentó los ingresos en un 19% a USD$582 mil en el primer trimestre de 2024, en comparación con USD$490 mil en el cuarto trimestre de 2024.

El Sr. Constantine concluyó: Con la mayor parte de los gastos de desarrollo y el trabajo pesado del lanzamiento de nuestras plataformas tecnológicas detrás de nosotros, ahora estamos posicionados para expandir el uso de estas plataformas a nuevos usuarios. En particular, estamos trabajando arduamente para aprovechar MyARCPointLabs para crear un ecosistema de atención médica que impulsará más negocios a nuestros franquiciados y expandirá nuestra red de distribución a través de nuevas asociaciones.

El 10 de julio de 2023, la Compañía informó que había lanzado su nueva plataforma de comercio electrónico para consumidores, MyARCpointLabs. (MAPL) MAPL fue desarrollada para que los franquiciados de la Compañía atraigan y sirvan mejor a los consumidores individuales de atención médica y para que un mayor número de consumidores compren los productos y servicios de la Compañía de manera más fácil. Para finales de 2023, cada ubicación franquiciada de ARCpoint había integrado MAPL en su ubicación e interfaz con su sitio web local. La combinación de todas las ubicaciones de ARCpoint con MAPL desplegado y un aumento en las tarifas mensuales recurrentes para que los usuarios accedan a MAPL, ayudó a que los ingresos de MAPL aumentaran en un 23% a USD$223 mil en el primer trimestre de 2024, en comparación con USD$181 mil en el cuarto trimestre de 2023.

MAPL proporciona soporte de interfaz con varias otras organizaciones de atención médica y actúa como la herramienta de operaciones dentro del sistema de franquicias. La tecnología virtualiza el modelo de negocio del cliente de la Compañía permitiendo la expansión de la huella de la Compañía a otras entidades más allá de las instalaciones tradicionales de ARCpoint y permitiendo a los franquiciados generar ingresos antes de tener una instalación física. MAPL también permite la vinculación de servicios de pruebas diagnósticas con médicos virtuales, organizaciones de telemedicina y otros elementos del sistema de atención médica, como farmacias independientes.

El 21 de noviembre de 2023, la Compañía anunció además que había implementado una nueva interfaz de programación de aplicaciones (API) con MD Care Group LLC, (MD Care Group) una empresa de telemedicina, que proporciona a los consumidores acceso virtual rentable a la atención médica a través de una red nacional de miles de médicos y proveedores de atención médica certificados por la junta. Esto permite a los clientes de ARCpoint conectarse con los médicos de MD Care Group, a través de MAPL, para discutir los resultados de las pruebas diagnósticas de ARCpoint u otras preocupaciones médicas que puedan tener. Esto abre la puerta a futuras oportunidades para la creación de centros de atención primaria y urgencias virtuales en cualquier lugar donde se puedan acceder a los servicios de ARCpoint.

La otra plataforma tecnológica de la Compañía, Total Reporting, es el portal de Negocio a Negocio de la Compañía. Total Reporting ayuda a los franquiciados de ARCpoint a comercializar más servicios, como verificaciones de antecedentes y exámenes médicos para empleadores a través de una plataforma integrada de inicio de sesión único eficiente. En el primer trimestre de 2024, como resultado del aumento de volúmenes y de la aceptación de uso, los ingresos de Total Reporting aumentaron en un 12% a $324 mil, en comparación con $289 mil en el cuarto trimestre de 2023.”

Para el primer trimestre de 2024, los ingresos del Grupo de Franquicias de ARCpoint (NASDAQ:) disminuyeron a USD$1.2 millones frente a USD$1.5 millones en el cuarto trimestre de 2023 como resultado de un menor reconocimiento y amortización de las pruebas de COVID en todo el país compensado por un aumento en los servicios de soporte proporcionados a los franquiciados y servicios de laboratorio. El Grupo de Ingresos del Grupo de Franquicias de ARCpoint consiste principalmente en regalías y contribuciones al Fondo de Marca basadas en un porcentaje de las ventas informadas por los laboratorios de franquicias. Los ingresos generados por este segmento también incluyen los honorarios de franquicia pagados por los franquiciados y los honorarios iniciales de clínica, capacitación y configuración tecnológica pagados por los nuevos franquiciados.

Al 31 de marzo de 2024, la Compañía tenía un total de efectivo en mano de aproximadamente US$0.35 millones, compuesto por US$0.34 millones en efectivo y equivalentes de efectivo no restringidos y US$13,548 en efectivo restringido del Fondo de Marca. El uso del efectivo restringido del Fondo de Marca queda a discreción de la Compañía y se utiliza para aumentar las ventas y la presencia de la marca de las entidades y franquiciados de la Compañía.

Todos los resultados a continuación se informan bajo Normas Internacionales de Información Financiera y en dólares estadounidenses.

Resumen de los Resultados Financieros del Primer Trimestre de 2024

Los ingresos totales para los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2024 fueron de $1.6 millones en comparación con $1.7 millones para los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2023. La disminución de los ingresos para el primer trimestre de 2024 frente al primer trimestre de 2023 se debió principalmente a la disminución de las regalías y los ingresos de franquicia debido a la reducción de las pruebas de COVID en todo el país, compensada por un aumento en los ingresos por servicios de soporte proporcionados a los franquiciados y servicios de laboratorio.Pérdida neta para los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2024, fue de $1.5 millones en comparación con una pérdida neta de $2.1 millones para los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2023. La disminución de la pérdida para el primer trimestre de 2024 frente al primer trimestre de 2023 se debió principalmente a una disminución en las remuneraciones y salarios de $0.7 millones y una disminución en los costos generales y administrativos de $0.1 millones.El flujo de efectivo operativo para los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2024 fue de -$1.3 millones en comparación con -$1.2 millones para los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2023.EBITDA para los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2024, fue de -$1.2 millones en comparación con -$1.8 millones para los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2023.EBITDA ajustado para los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2024, fue de -$1.0 millones en comparación con -$1.1 millones para los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2023.

DEFINICIÓN Y RECONCILIACIÓN DE MEDIDAS FINANCIERAS NO IFRSLa Compañía informa ciertas medidas no IFRS que se utilizan para evaluar el rendimiento de sus negocios y el rendimiento de sus respectivos segmentos. Los reguladores de valores requieren que dichas medidas se definan claramente y se reconcilien con sus medidas IFRS más comparables.

Dado que las medidas no IFRS generalmente no tienen un significado estandarizado, es posible que no sean comparables con medidas similares presentadas por otros emisores. Más bien, se proporcionan como información adicional para complementar esas medidas IFRS al proporcionar una mayor comprensión de los resultados de las operaciones de la Compañía desde la perspectiva de la gerencia. Por lo tanto, estas medidas no deben considerarse de forma aislada, ni como un sustituto del análisis de la información financiera de la Compañía informada en IFRS. Las medidas no IFRS utilizadas para analizar el desempeño de los negocios de la Compañía incluyen EBITDA y EBITDA ajustado.

La Compañía cree que estas medidas financieras no IFRS proporcionan información adicional significativa sobre los rendimientos de la Compañía y pueden ser útiles para los inversores porque permiten una mayor transparencia con respecto a las métricas clave utilizadas por la gerencia en su toma de decisiones financieras y operativas. Estas medidas financieras están destinadas a proporcionar a los inversores medidas complementarias de los rendimientos operativos de las empresas de la Compañía y, por lo tanto, resaltar tendencias en los negocios básicos de la Compañía que de otro modo no serían aparentes si se confiara únicamente en las medidas IFRS. Estas medidas no IFRS se calculan de la siguiente manera:

El EBITDA se compone de ingresos (pérdidas) menos intereses, impuestos sobre la renta y depreciación y amortización. La gerencia cree que el EBITDA es un indicador útil para los inversores, y es utilizado por la gerencia, para evaluar el desempeño operativo de la Compañía. Consulte la Reconciliación Consolidada de EBITDA y EBITDA Ajustado adjunta a este comunicado de prensa para una reconciliación cuantitativa del EBITDA con la medida financiera más directamente comparable.

El EBITDA ajustado se compone de ingresos (pérdidas) menos intereses, impuestos sobre la renta, depreciación, amortización, compensación basada en acciones, ingresos del Fondo de Marca y diferencia de tiempo de gasto, cambio en el valor razonable de la responsabilidad de los certificados de opción, ganancia (pérdida) cambiaria y otros ingresos/gastos no atribuibles a las operaciones de la Compañía. La gerencia cree que el EBITDA es un indicador útil para los inversores, y es utilizado por la gerencia, para evaluar el desempeño operativo de la Compañía. Consulte la Reconciliación Consolidada de EBDITA y EBDITA Ajustado adjunta a este comunicado de prensa para una reconciliación cuantitativa del EBITDA Ajustado con la medida financiera más directamente comparable.

Se proporciona una reconciliación de cómo la Compañía calcula el EBITDA y el EBITDA ajustado en la tabla adjunta a este comunicado de prensa.

Para obtener más información, consulte los Estados Financieros Anuales auditados (los Estados Financieros) y el Análisis de la Dirección y Administración Anual de la Compañía (MD&A) bajo el perfil de la Compañía en www.sedar.com.

Acerca de ARCpoint Inc.ARCpoint es un sistema de franquicias líder en los Estados Unidos que aprovecha la tecnología junto con ubicaciones físicas para brindar a empresas y consumidores individuales acceso a información y soluciones de atención médica convenientes y rentables con precios transparentes y por adelantado, para que puedan ser proactivos y preventivos con su salud y bienestar. ARCpoint tiene su sede en Greenville, Carolina del Sur, EE. UU. ARCpoint Franchise Group LLC, constituida bajo las leyes del estado de Carolina del Sur en febrero de 2005, es el franquiciador de ARCpoint Labs y respalda más de 130 ubicaciones de propiedad independiente. ARCpoint vende franquicias a personas en todo Estados Unidos y brinda apoyo en forma de marketing, tecnología y capacitación a los nuevos franquiciados. ARCpoint Corporate Labs LLC desarrolla laboratorios de propiedad corporativa comprometidos a proporcionar soluciones precisas y rentables para clientes, empresas y médicos. AFG Services LLC sirve como centro de innovación del grupo de empresas de ARCpoint mientras construye una plataforma tecnológica patentada y una red de médicos para equipar a todos los laboratorios de ARCpoint con herramientas y soluciones de clase mundial para servir mejor a sus clientes. La plataforma también digitaliza y agiliza funciones administrativas como la compra de material, el cumplimiento, la facturación y los servicios médicos para los laboratorios de franquicias de ARCpoint y otros clientes.

