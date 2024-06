Las estrellas de ‘El Proyecto de la Bruja de Blair’ todavía luchan con sus finanzas.

“

En el año en que debutó The Blair Witch Project, los cineastas de la película estaban desesperados buscando a sus estrellas. Repartieron volantes de “persona desaparecida” de los tres actores principales en el Festival de Cine de Sundance, suplicando a aquellos con información que llamaran al sheriff local. El sitio web de la película presentaba rollos de entrevistas de policías sobre su investigación, mientras que la página de IMDb listaba a los actores como “desaparecidos, presumiblemente muertos”.

Solo que los actores no estaban muertos, ni desaparecidos. Heather Donahue, Michael C. Williams y Joshua Leonard, quienes, según su contrato, usaron sus nombres reales en la película, estaban vivos, pero tuvieron que mantener un bajo perfil durante meses para convencer a los fanáticos de que los horrores de la película eran reales. Fue una de las primeras instancias de marketing viral para una película, y fue increíblemente exitoso.

A medida que la película se disparaba hacia la fama, Artisan Entertainment, que adquirió la película en Sundance por $1.1 millones, prohibió que la publicista de Donohue reservara entrevistas para ella. Leonard fue reprendido por aceptar otro papel en una película independiente. Williams consiguió un trabajo como transportista de muebles, incapaz de asegurar cualquier otro trabajo como actor mientras fingía estar muerto.

El esquema de marketing fue tan convincente que cuando Artisan Entertainment encuestó a los espectadores, el 50% creía que The Blair Witch Project era real. El esquema ayudó a que la película se convirtiera en una sensación, ganando más de $248 millones en la taquilla mundial con un presupuesto mínimo de $35,000, lo que les valió un Récord Guinness por los mayores ingresos de taquilla.

Cuando la película superó la marca de los $100 millones, Donahue, Williams y Leonard creyeron que, al salir de su escondite, finalmente recibirían lo que les correspondía como los actores que filmaron, improvisaron y dieron vida a la historia. En cambio, recibieron una canasta de frutas, según contaron recientemente a Variety.

En ese momento, los tres actores estaban en sus primeros 20 años, siendo forasteros de Hollywood que aceptaron trabajos en la película independiente por el cheque de $500 a la semana. Ahora, son de mediana edad, con trabajos como consejero de escuela secundaria y productor de marihuana, y están listos para demandar, o contar todo a Variety, para obtener una fracción de las ganancias de las que dicen que los ejecutivos empresariales los engañaron.

“No puedes cuidar a tus seres queridos.”

Cuando los jóvenes actores firmaron sus contratos por primera vez, no pensaron mucho en una cláusula que requería que usaran sus nombres reales para la película. Después de todo, la película era solo otra película independiente con una premisa ridícula que les permitió acumular experiencia en el set, y también les ofreció el pago minúsculo de $500 a la semana (filmaban durante ocho días).

“Hice mucho trabajo sin cobrar”, dijo Williams a Variety. “Esto decía ‘Pago’, así que pensabas: ‘Oh, tal vez pueda ser profesional’.”

Otra cláusula les ofreció una oportunidad de ganancia que en ese momento parecía “ridícula”, según Donohue. Si el proyecto ingresara más de $1 millón, los actores tenían derecho a “un uno por ciento (1%) de participación en las ganancias que excedan el $1,000,000”.

Por supuesto, la película terminó ganando mucho más de $1 millón en ganancias. Pero el 1% era una cantidad miserable, y, como los nombres reales de los actores estaban vinculados a sus personajes, les costaba encontrar directores de casting que los tomaran en serio. Los miembros del elenco se encontraron pobres, pero famosos: sirviendo catering a sus propios agentes, o rompiendo en coches viejos bajo enormes vallas publicitarias con sus caras en ellas.

El resultado, para los miembros del elenco, fue tan humillante como irónico. Williams se derrumbó en lágrimas durante la entrevista de Variety, explicando lo difícil que era explicar su situación a los demás.

“Estoy avergonzado de haber permitido que esto me sucediera”, dijo Williams. “Tienes que guardar eso, porque eres un perdedor si no puedes. Porque todos se preguntan qué pasó, y tu esposa está en la fila del supermercado y no puede pagar porque un cheque rebotó. Estás en la película independiente más exitosa de todos los tiempos, y no puedes cuidar a tus seres queridos.”

Al final del verano del estreno de The Blair Witch Project, los actores recibieron un “aumento de rendimiento” en cifras bajas de cinco dígitos. Mientras tanto, Lionsgate, que compró Artisan y luego Blumhouse, continuó obteniendo ganancias de sus nombres y semejanzas para el marketing, y creó nuevas secuelas lucrativas.

En mitad de la década de 2000, Donohue convocó a sus dos compañeros de reparto para demandar a Artisan, lo que generó un acuerdo de $300,000 que se les pagaría a lo largo de varios años. Mientras tanto, Haxan, la compañía de producción que creó The Blair Witch Project, ganó un estimado de “$35 millones a $40 millones” de la película, según The New York Times.

El mes pasado, los tres actores escribieron una carta pública pidiendo a Liongate que les brinde pagos de residuos equivalentes a la suma que les hubiera correspondido a través de SAG-AFTRA, si hubieran tenido una representación sindical o legal adecuada cuando se hizo la película. También solicitaron una “consulta significativa” sobre cualquier otro spinoff de Blair Witch que utilice sus nombres o semejanzas. También solicitaron una subvención anual de $60,000 (la cantidad del presupuesto original de Blair Witch) pagada anualmente por Lionsgate a cineastas desconocidos.

El mensaje de los tres para los jóvenes actores: “No hagan lo que hicimos”.

“Estoy muy agradecido por lo que tengo ahora y por lo duro que luché para conseguirlo”, le dijo Williams a Variety. “Pero todavía me afecta. Enterré todo esto. Las corporaciones gigantes no les importa que esto le suceda a jóvenes artistas. Es una mierda. Y eso tiene que cambiar de alguna manera”.

“