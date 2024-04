Los estudiantes de LSU muestran apoyo a civiles atrapados en medio de la guerra entre Israel y Hamas.

Desde Baton Rouge, Louisiana (BRPROUD) — Se están llevando a cabo protestas en apoyo a Israel y Palestina en todo el país en muchos campus universitarios, incluido en los escalones de la Unión de Estudiantes de LSU.

Los Estudiantes por la Justicia en Palestina afirman que la respuesta de Israel al 7 de octubre es un genocidio.

“No quiero morir. Deberían dejar de matarme. Deberían dejar de dispararme”, gritaban los manifestantes en la multitud.

“Estoy protestando porque no apoyo este genocidio”, dijo un manifestante.

La lucha no ha terminado para aquellos en LSU. Los estudiantes coreaban “Gaza, Gaza no llores. Palestina nunca morirá” afuera de la unión de estudiantes.

La presidenta de Estudiantes por la Justicia en Palestina, Ayah Hamdan, dijo que quiere acabar con lo que ella considera malentendidos sobre los palestinos.

“Que somos partidarios terroristas, está muy fuera de lugar. Como pueden ver aquí, no estamos haciendo más que una protesta pacífica”, dijo Hamdan.

La estudiante judía de LSU, Hannah Poltorak, dijo que los terroristas palestinos entraron en hogares y asesinaron a niños. Poltorak dijo que no puede entender las matanzas.

“Como israelitas, no tenemos problema con los palestinos. Nuestro problema es con Hamás porque son una organización terrorista. Y si no entiendes la historia de la tierra o la historia de Israel, entonces no deberías venir aquí culpando a todos los judíos”, dijo Poltorak.

Así que, Sudan Britton de BRProud recorrió el campus preguntando a los manifestantes sus razones.

“¿Alguien quiere hablar sobre por qué están protestando hoy aquí?” preguntó Britton.

“Actualmente está ocurriendo un genocidio en Palestina, así que estamos protestando por eso”, dijo un estudiante.

“Simboliza a todos los mártires que fallecieron. Por eso todos están tendidos aquí”, dijo otro estudiante y manifestante.

Poltorak dijo que todos son iguales y deben ser tratados justamente.

“Los judíos e israelíes a veces somos lo mismo. No somos responsables de lo que está sucediendo en Gaza”, dijo Poltorak.

Hamdan compartió las razones por las que los manifestantes se tumban en el suelo.

“Entonces, la gente que está tumbada es solo para representar a los asesinados. Estaremos aquí coreando algunos de los nombres de los mártires para dar luz a la realidad con algunos de los nombres”, dijo Hamdan.

