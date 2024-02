Los convictos rusos liberados para luchar ya no tendrán tratos fáciles

Rusia lleva más de un año liberando prisioneros para luchar en Ucrania, ofreciéndoles inicialmente un indulto y libertad después de seis meses, incluso si han sido condenados por un delito violento.

Pero la BBC ha descubierto que este trato es cosa del pasado. Ahora, ya no reciben un indulto, enfrentan condiciones más duras y, en lugar de ir a casa antes, deben luchar hasta el final de la guerra.

“Si te inscribes ahora, prepárate para morir”, escribe un hombre llamado Sergei en un chat para ex prisioneros rusos que luchan en Ucrania.

Dice que desde octubre ha formado parte de un nuevo tipo de unidad militar llamada “Storm V” a la que actualmente se están destinando a los convictos.

“Antes podías capear el temporal durante seis meses. Pero ahora, tienes que aguantar hasta el final de la guerra”, escribe.

Cuando el reclutamiento masivo de prisioneros rusos comenzó en el verano de 2022, fue liderado por Yevgeny Prigozhin, una vez el jefe del grupo militar privado Wagner. A los prisioneros se les ofrecía un historial limpio, un indulto completo y el permiso de regresar a casa después de seis meses en el campo de batalla.

Antes de morir en un accidente de avión en agosto, Prigozhin dijo que casi 50.000 prisioneros rusos habían sido enviados al frente bajo este acuerdo; cifras similares han sido citadas por activistas de derechos humanos. Miles de quienes fueron a la guerra murieron, pero otros, incluyendo a docenas condenados por delitos violentos, regresaron a casa, algunos volvieron a delinquir e incluso a cometer asesinatos.

El ejército ruso se hizo cargo del programa en febrero de 2023, inicialmente ofreciendo los mismos incentivos que Prigozhin.

Pero el acuerdo significaba que los prisioneros liberados para luchar podían regresar a casa después de seis meses y estaban en una posición más privilegiada que la de los soldados regulares. Eso disgustó a los hombres que habían sido movilizados y a sus familias.

Ahora, las nuevas condiciones para los prisioneros restablecen ese equilibrio y son mucho más estrictas.

En base a revisar mensajes en los chat y hablar con combatientes y familiares, la BBC puede confirmar que actualmente las tropas de Storm V están sirviendo a lo largo del frente, desde Zaporizhia en el sur de Ucrania hasta Bakhmut en el este.

Una mujer de la región de Transbaikal en Extremo Oriente de Rusia, que prefirió mantener el anonimato, le dijo a la BBC que su esposo fue reclutado en uno de los escuadrones de Storm V a principios del otoño de 2023. No reveló de qué delito había sido acusado, pero dijo que era “un delito grave”.

Dijo que tomaron la decisión juntos de que él lucharía en Ucrania, creyendo que resultaría en una liberación más rápida.

“Este febrero hubieran sido 15 años desde que fue condenado. Le quedaban otros cuatro”, dijo. “Las condiciones en la prisión estaban bien. Podría haber seguido cumpliendo su condena, pero esta era la única forma de llevarlo a casa rápidamente”.

Dijo que su contrato con el Ministerio de Defensa ruso era de un año, no de seis meses, como lo era para los prisioneros anteriores. Y cuando se acabe el tiempo de su esposo, no recibirá un indulto y no podrá regresar a casa de inmediato, ya que el contrato “se renovará automáticamente”.

Publicaciones en redes sociales de otros rusos cuyos familiares sirven en las unidades de Storm V indican que ellos también tendrán que permanecer en el frente hasta el final de lo que Moscú llama su “operación militar especial”.

Los prisioneros son advertidos sobre esto cuando se inscriben, y sigue un decreto de septiembre de 2022 de Vladimir Putin que esencialmente significa que cuando un contrato vence, en realidad no puede ser terminado y se renueva.

Ahora, la única forma de que los prisioneros obtengan una liberación completa es si reciben una condecoración estatal, se incapacitan, alcanzan el límite de edad máximo o si la guerra en sí termina.

En lugar de un indulto, los ex prisioneros ahora obtienen lo que se describe como una liberación condicional al final de su tiempo con el ejército. Eso significa que si son encontrados culpables de cometer un nuevo delito, su condena también reflejará sus condenas anteriores.

El presidente Putin ya no está involucrado en la firma personal de indultos, lo que significa menos titulares no deseados en los medios de comunicación sobre él perdonando a personas condenadas por asesinato y delitos sexuales.

La BBC ha revisado muchos mensajes en los chats de hombres que dicen haber estado en el frente en estas unidades.

“Las condiciones son algo mejores. Recibes salario completo, como en el ejército, y todos los demás beneficios y subsidios”, escribe un convicto.

“Tus posibilidades de sobrevivir son del 25%. He sido soldado de asalto durante cinco meses. De nuestra tropa de unos 100 hombres, solo 38 todavía están vivos”, dice otro.

Muchos de los combatientes de Storm V son entrenados en rango durante tan solo 10 días antes de ser desplegados. Hay varios casos conocidos de convictos que se encuentran en el frente después de solo tres a cinco días de entrenamiento. En comparación, los reclutas soviéticos en Afganistán recibían hasta seis meses de entrenamiento antes de ser desplegados.

Desde enero de 2023, BBC Russian se ha asociado con el sitio web ruso Mediazona y un equipo de voluntarios para identificar los nombres de los combatientes rusos muertos en la guerra. Más de 8.000 prisioneros han muerto sirviendo en Ucrania, y al menos 1.100 de ellos lucharon en unidades de Storm V o en las unidades que reemplazaron.

Solo incluimos en nuestra base de datos a aquellos prisioneros cuyas sentencias han sido confirmadas por un veredicto judicial publicado. Pero no todos los veredictos están digitalizados y no todas las muertes se informan. En realidad, se estima que el número de convictos muertos es mucho mayor.

Calcular cuántos han sido asesinados es extremadamente difícil, especialmente porque muchos de los que mueren no son encontrados de inmediato.

Muchos familiares todavía buscan a luchadores con los que perdieron contacto el verano pasado.

“Este infierno nunca terminará. Nunca pensé que me alegraría solo por encontrar sus huesos. Solo para enterrarlos”, escribe una madre en un chat.

En el pasado, los detalles de las placas de identificación de los convictos no siempre se ingresaban en las bases de datos militares, pero eso ha cambiado; los miembros de las unidades de Storm V ahora son procesados como personal militar en lugar de voluntarios.

Para los combatientes de Storm V que sobreviven, muchos terminan en cautiverio y la BBC ha visto videos que supuestamente muestran a prisioneros de guerra siendo interrogados por el ejército ucraniano.

En uno de ellos, un hombre dice que ha estado en prisión varias veces desde 2014 por lesiones corporales graves y robo. La BBC ha podido identificarlo y confirmar las sentencias utilizando registros judiciales.

El hombre firmó un contrato en octubre con el ministerio de defensa y fue al frente desde un centro de alta seguridad. Luego fue capturado y bajo presión dijo que los combatientes de Storm V a menudo son enviados a “asaltos sin sentido” de los que solo unos pocos individuos regresan. Dijo que si se niegan a ir, los ponen en un pozo y no les dan comida.

Su relato coincide con el de otros, incluido el de una mujer de Siberia que le dijo a la BBC que su esposo había dicho lo mismo.

En un chat, Sergei discute el destino de los convictos rusos como él que todavía luchan en las unidades de Storm V.

“La suerte no será suficiente”, escribe, hablando sobre su oportunidad de sobrevivir en el frente.

“Ya sé que no lo lograré”, dice.