Los conciertos de Taylor Swift en Singapur generan enojo en el sudeste asiático.

Taylor Swift ha llegado al sudeste asiático, al menos a una pequeña parte de él: Todos sus seis shows agotados son en Singapur, la nación más rica de la región.

Muchos de sus fans en esta parte del mundo, que alberga a más de 600 millones de personas, están decepcionados. Pero la etapa en Singapur de la gira ampliamente popular de la Sra. Swift, que comenzó el fin de semana pasado y termina el sábado, es un golpe de poder suave y un impulso para la recuperación económica post-pandémica del país.

Los shows – y el precio no revelado que Singapur pagó para albergarlos – también han generado tensión diplomática con dos de sus vecinos, Tailandia y Filipinas.

El mes pasado, el Primer Ministro Srettha Thavisin de Tailandia dijo públicamente que Singapur había pagado a la Sra. Swift hasta $3 millones por show con la condición de que ella no tocara en ningún otro lugar del sudeste asiático. Un legislador de Filipinas luego dijo que eso no era “algo que buenos vecinos hagan”.

Singapur respondió. Primero, su ministro de cultura dijo que el valor real del acuerdo de exclusividad, que se negó a nombrar, no era “tan alto”. El ex embajador en general del país luego calificó las críticas como “agrias”. Y el martes, el Primer Ministro Lee Hsien Loong dijo a los reporteros que no veía el acuerdo como “hostil” desde un punto de vista diplomático.

Pero eso no fue consuelo para los fans decepcionados.

“A veces pienso, ‘¿Cuándo voy a vivir esta experiencia?'” dijo Sherin Nya Tamara, de 26 años, una fan de Swift en Yakarta, Indonesia, que le gusta la cantante desde 2011 pero nunca la ha visto actuar en vivo. “Tenía la esperanza de que hubiera fechas adicionales y que Jakarta estuviera incluida, pero no.”

En un momento en el que los gobiernos del sudeste asiático están lidiando con tensiones sobre el Mar del Sur de China y las consecuencias de una brutal guerra en Myanmar, entre otros problemas serios, la controversia sobre los shows de la Sra. Swift en Singapur es “refrescante”, dijo Susan Harris Rimmer, profesora de derecho que ha estudiado el poder suave en la región.

“Es agradable verlos discutir sobre algo divertido, supongo, en lugar de cosas realmente difíciles,” agregó la Profesora Harris Rimmer, quien enseña en la Universidad de Griffith en Australia. “Pero también muestra que hay tensión, celos y rivalidad.”

Los conciertos de la Sra. Swift en Singapur, que siguen a sus paradas en Japón y Australia, ya habrían sido un gran acontecimiento de todos modos. Pero adquirieron connotaciones geopolíticas el mes pasado, cuando el Sr. Srettha dijo en un foro empresarial que Singapur había pagado a la artista hasta $3 millones por show para garantizar que fueran sus únicas paradas en el sudeste asiático.

El Sr. Srettha dijo que había conocido los detalles de la subvención de Singapur a la artista del promotor del concierto, AEG Presents. Los representantes del promotor y de la Sra. Swift no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios el martes.

Un acuerdo de exclusividad en torno a un concierto, una especie de acuerdo de no competencia conocido como una “cláusula de radio” es una práctica estándar en la industria musical, dijo Susan Abramovitch, jefa de la división de derecho del entretenimiento y el deporte del bufete de abogados internacional Gowling WLG.

“Dicho esto, esta exclusividad territorial se mide más típicamente en cientos de millas desde una ciudad en lugar de cubrir países vecinos enteros,” dijo, agregando que el alcance del acuerdo en Singapur era una especie de “magnificación tayloriana” del estándar de la industria.

No fue bien recibido fuera de Singapur.

A finales del mes pasado, un legislador en Filipinas generó titulares al decir que había pedido al Departamento de Asuntos Exteriores del país discutir la cláusula de exclusividad con el gobierno singapurense, diciendo que había sido a expensas de países vecinos.

El legislador, el Rep. Joey Salceda, dijo esta semana que había planteado el asunto después de darse cuenta de lo difícil y caro que sería para los filipinos, incluyendo a miembros de su propio personal, asistir a los conciertos.

“Los principios fundamentales de la ASEAN son la solidaridad y el consenso,” dijo en una entrevista, refiriéndose a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. “¿Qué pasó? Incluso usaron su junta de turismo para bloquear a otras naciones.”

Preguntado el martes cuánto valía la subvención, el gobierno singapurense no respondió directamente a la pregunta. Pero la Junta de Turismo y el Ministerio de Cultura dijeron en un comunicado conjunto que los conciertos de la Sra. Swift, para los que se habían vendido más de 300,000 entradas, probablemente “generarían beneficios significativos” para la economía doméstica.

El Primer Ministro Lee también fue preguntado el martes en una conferencia de la ASEAN en Australia sobre la subvención. Dijo que fue financiada por un esfuerzo de recuperación turística post-Covid y que no veía la cláusula de exclusividad como “hostil” hacia otros países.

“Si no hubiéramos hecho tal arreglo, ¿habría venido a algún otro lugar en el sudeste asiático o a más lugares en el sudeste de Asia?” dijo, hablando en Melbourne. “Quizás, quizás no.”

La noticia de la reacción regional a la subvención fue reportada anteriormente por The Wall Street Journal, The Diplomat y otros medios de comunicación.

La Profesora Harris Rimmer dijo que, dejando de lado los incentivos financieros, Singapur es un lugar lógico para que Swift toque en el sudeste asiático, en parte porque es seguro para las jóvenes fans y tiene excelentes conexiones de transporte con el resto de la región. Dijo que el glamour místico de la Sra. Swift también encaja bien con los esfuerzos de Singapur por promocionarse como la “gatita glamurosa de Asia”.

“No creo que necesite el dinero de Singapur, en este punto,” añadió.

Algunos fanáticos de Swift han llegado a un acuerdo con el itinerario limitado de la cantante en su región. Mayormente.

José Bunachita, de 30 años, escritor en la ciudad filipina de Cebú, dijo que vio a la Sra. Swift en Japón el mes pasado, y que su viaje de 11 días le costó alrededor de $1,500. “Tuve el tiempo de mi vida cantando con todo mi corazón,” dijo.

Aún así, dijo, “también siento que habría sido una experiencia más divertida si la mayoría de los asistentes al concierto hubieran sido compatriotas Swifties filipinos.”

Sui-Lee Wee contribuyó con reportaje.