Los competidores de Kyivstar solo pueden absorber un aumento del 10% en suscriptores

Tras el prolongado apagón de la red de Kyivstar (el operador móvil más grande de Ucrania) después de un importante ciberataque, sus competidores siguen limitados en la cantidad de clientes de Kyivstar que pueden atender, según dijo Petro Chernyshov, ex jefe de Kyivstar, a NV Business el 13 de diciembre.

Leer también: Vodafone, Lifecell reportan problemas en la red después del ciberataque a Kyivstar

Los operadores móviles ucranianos tienen capacidades técnicas limitadas para agregar nuevos clientes, según Chernyshov.

“Cada uno de los competidores de Kyivstar en Ucrania tiene capacidades técnicas limitadas para incorporar nuevos clientes de manera fluida, específicamente hasta un 10% más de su base de suscriptores [actual]”, dijo Chernyshov.

“Por ejemplo, si Vodafone tiene una base de clientes de 20 millones, pueden aceptar fácilmente 2 millones adicionales”, explica.

Leer también: Kyivstar restaura parcialmente los servicios de internet después del ciberataque

“Lifecell tiene una base más pequeña (11.4 millones de suscriptores hasta el tercer trimestre de 2023, con 9.1 millones considerados activos), y también pueden aumentar eso en un 10% – este es el número que pueden acomodar cómodamente”.

Kyivstar en sí mismo tiene una base de 24 millones de suscriptores.

Leer también: El ataque a Kyivstar se llevó a cabo a través de una cuenta de empleado comprometida, dice la empresa

“… No todos cambiarán de operador. No es prudente asumir que si solo quedan dos compañías, la comunicación móvil en Ucrania estará bien. No saldrá nada bueno de eso”, concluye Chernyshov.

Al mismo tiempo, confía en que Kyivstar podrá restablecer sus servicios en línea, aunque tomará tiempo.

¡Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. Apóyanos con una donación única o conviértete en un Patrocinador!

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine