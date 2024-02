Los ciudadanos de la UE necesitan una mejor explicación de cómo es tener a Putin como vecino – BorrellLos ciudadanos de la UE necesitan una mejor explicación de cómo es tener a Putin como vecino – Borrell

El Alto Representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Josep Borrell, ha declarado que los ciudadanos de la UE necesitan estar mejor informados sobre lo que significaría tener un gobierno “títere” designado por el Kremlin en Ucrania, similar a Bielorrusia, si Rusia se hace cargo del país.

Fuente: Borrell en una entrevista con EFE, informado por European Pravda

Cita: “Rusia hará cualquier cosa. Hará cualquier cosa. [el presidente ruso Vladimir] Putin no tiene intención de ceder. Su supervivencia política depende de ello.”

Detalles: Borrell dijo que Putin “va a llegar hasta el final y no le importa sacrificar su ejército y su pueblo” porque “está sufriendo enormes pérdidas materiales y humanas y no ha logrado ningún avance territorial significativo.”

“¿Crees que Putin, cuando comenzó la guerra, pudo imaginar por un momento que en dos años estaría donde está? No, pensó que su ejército era muy poderoso. Y no lo es. Pensó que Ucrania era muy débil, y que colapsaría. Pero no lo hizo. Pensó que la unidad de los europeos colapsaría. Pensó que la unidad transatlántica colapsaría. Ninguna de estas cosas sucedió”, dijo Borrell.

Siendo consciente de que “hay personas que no comparten la opinión de que Ucrania necesita ayuda y que sería mejor para Ucrania rendirse lo antes posible” porque “así nos libraremos de problemas”, Borrell preguntó: “¿Crees que si Rusia instala un régimen títere en Ucrania, como lo tienen en Bielorrusia, y las tropas rusas están en la frontera polaca, evitaremos problemas o tendremos problemas aún mayores?”

Por lo tanto, cree que “debemos seguir insistiendo en ayudar a las personas que se defienden contra un poderoso vecino que quiere imponer su dominio por la fuerza” y que tiene “nostalgia por el antiguo imperio soviético o zarista.”

Borrell afirmó que Putin era “un vecino que no sabe dónde terminan y empiezan sus fronteras.”

Con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, Borrell cree que hay una tarea educativa por hacer para explicar por qué la UE está ayudando a Ucrania y cuáles serían las consecuencias de la derrota de Ucrania.

La derrota definitiva de Ucrania significaría que “el ejército ruso estaría en la frontera de Europa”, recalcó.

“Significa que Putin podría pensar que si ganó una vez, ¿por qué no ganar a su vecino una segunda vez? Eso significaría que Rusia controlaría el 35% de todos los mercados de trigo del mundo, por ejemplo. Hay cosas que la gente necesita saber si queremos saber por qué hacemos lo que hacemos”, dijo Borrell.

Lea el discurso de Borrell en el parlamento ucraniano: La victoria de Ucrania “cueste lo que cueste”, diálogo con la oposición y las dos batallas de Kyiv. Discurso del principal diplomático de la UE

Antecedentes: El principal diplomático de la UE estuvo de visita en Kyiv esta semana, donde habló sobre la necesidad de unidad política, la implementación de reformas y la necesidad de que los mecanismos democráticos funcionen eficazmente.

El 7 de febrero, Borrell tuvo que pasar la mañana en un refugio debido a un ataque con misiles ruso a gran escala.

¡Apoya UP o conviértete en nuestro patrón!