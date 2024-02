El partido de Imran Khan avanza tempranamente en las elecciones de Pakistán

Desbloquee el Editor’s Digest de forma gratuita

Los resultados de las elecciones de Pakistán se retrasaron el viernes luego de un amplio tumulto el día de votación, con el partido del encarcelado ex primer ministro Imran Khan en camino a obtener buenos resultados en los primeros recuentos a pesar de una represión respaldada por el ejército.

Los resultados estaban disponibles para menos de la mitad de los 265 escaños del parlamento que se disputaron casi 24 horas después de que cerraran las urnas. Los candidatos que se postulan como independientes, que en su mayoría representan al partido Pakistan Tehreek-e-Insaf de Khan, habían ganado 42 escaños, mientras que el partido Pakistan Muslim League-N de Nawaz Sharif, ex primer ministro en tres ocasiones, había ganado 34, según la Comisión Electoral de Pakistán.

El partido Pakistan People’s, liderado por Bilawal Bhutto Zardari, el hijo de la asesinada ex primera ministra Benazir Bhutto, había ganado 27 escaños.

“Los independientes respaldados por el PTI han tenido un rendimiento mucho mejor de lo que se esperaba”, dijo Bilal Gilani, director ejecutivo de la encuestadora Gallup Pakistan. “Han superado las restricciones a su asociación política a través de medios inconstitucionales e ilegales por parte del establecimiento civil y militar.”

Agregó que el PTI parecía estar en camino a terminar con “un gran número, pero no lo suficiente como para formar un gobierno por sí mismo”.

Los primeros resultados, que siguieron a un apagón general de las redes móviles el día de votación, amenazaron con polarizar aún más el país de 240 millones de habitantes. El PTI, ampliamente considerado como el partido más popular de Pakistán, denunció los retrasos y lo que alegó eran esfuerzos para detener a Khan, quien fue destituido del cargo en 2022 en una votación de no confianza y luego se enemistó con el poderoso ejército, para que no regresara al poder.

El partido escribió en la plataforma de redes sociales X que había “sorprendido y preocupado a todo el sistema con la participación histórica”. Mushahid Hussain, senador del PML-N, escribió en X que era “probablemente la mayor sorpresa electoral de la historia política de Pakistán”.

Los retrasos amenazaban con fomentar una mayor inseguridad en un momento difícil para Pakistán, que enfrenta una crisis económica y un aumento en el extremismo islámico. Cerca de 40 personas murieron en una serie de ataques esta semana, incluidas unas docenas el jueves.

La votación en un distrito fue pospuesta después de que un candidato fuera asesinado la semana pasada, y otros 70 escaños parlamentarios se eligen indirectamente.

Khan, ex astro del cricket y populista, ha estado en prisión desde el año pasado y no pudo presentarse a las elecciones bajo cargos de corrupción. Miles de seguidores del PTI han sido detenidos y los candidatos del partido en su mayoría no pudieron hacer campaña abiertamente.

El PTI denunció que el apagón móvil fue diseñado para evitar que los votantes accedieran a la informacion electoral y reprimir la participación.

La semana pasada, el organismo de derechos humanos de la ONU criticó lo que dijo era un “patrón de acoso” contra el PTI, mientras que Amnesty International calificó el apagón de internet del jueves como “temerario” y “un ataque directo a los derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica”.

Las autoridades de Pakistán han defendido la integridad de las elecciones, con un gobierno interino negando la interferencia militar y diciendo que el apagón de la red móvil era necesario por seguridad.

Una de las primeras prioridades del nuevo gobierno será abordar el predicamento económico de Pakistán. La inflación alcanzó casi el 30 por ciento en diciembre, mientras que un paquete de ayuda del FMI de $3 mil millones que ayudó al país a evitar el incumplimiento de pagos el año pasado finalizará en abril, obligando al nuevo gobierno a buscar nuevos fondos, a cambio de los cuales deberá hacer reformas económicas dolorosas.

Las acciones en la Bolsa de Valores de Pakistán cayeron casi un 3 por ciento el viernes, ya que los inversores apostaron a que un resultado electoral confuso dificultaría aún más esto. “La contabilidad ha causado nerviosismo hoy ya que un gobierno así tendrá dificultades para lidiar con los prestamistas de Pakistán”, dijo Mohammed Sohail de Topline Securities, una correduría de Karachi.

Nawaz Sharif, que regresó a Pakistán el año pasado después de cuatro años de exilio autoimpuesto por cargos de corrupción, dijo a los periodistas el jueves que solo su partido podría resolver las crisis del país. “Si quieres resolver los problemas de Pakistán, un partido debe obtener la mayoría”, dijo. “La estructura gubernamental no debe depender de nadie más”.

Sharif enfrentaba una prohibición de por vida para ocupar cargo público hasta que la Corte Suprema la anuló el mes pasado.

Para muchos votantes, especialmente los jóvenes atrapados por las promesas de Khan de una “nueva Pakistán”, la perspectiva de otro mandato bajo la dinastía Sharif —el hermano de Nawaz, Shehbaz, también ejerció como primer ministro el año pasado— dejó pocas esperanzas.

“El 90 por ciento de los jóvenes están con Imran Khan, pero tienen miedo”, dijo Sanya Amir, una estudiante de 23 años, afuera de un colegio electoral en Islamabad. “Hemos probado a Nawaz Sharif tres veces. Es hora de que Pakistán pruebe algo nuevo”.