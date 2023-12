Los archivos o carpetas no se pueden eliminar en una copia de seguridad de Time Machine utilizando APFS Los archivos o carpetas no pueden ser eliminados en una copia de seguridad de Time Machine utilizando APFS.

Time Machine ya no te permite eliminar archivos individuales de las instantáneas de respaldo, aunque todavía puedes eliminar una instantánea completa. Eso no debería ser un problema: en casi ningún caso tiene sentido eliminar un archivo de una copia de seguridad de Time Machine en primer lugar.

Como parte de la transición de Apple desde su sistema de archivos Mac tradicional, HFS+, al más avanzado APFS, Apple tardó unos años en desarrollar el soporte de Time Machine. Con macOS 11 Big Sur, has podido hacer una copia de seguridad directamente en un volumen APFS. Antes de APFS, podías navegar por una instantánea de Time Machine en HFS+ y elegir eliminar todas las instancias de un archivo dado en todas las instantáneas. Sin embargo, las instantáneas APFS no se pueden modificar; no puedes eliminar un archivo (o carpeta) dentro de la copia de seguridad.

Pero piensa en por qué podrías querer eliminar uno o más archivos o carpetas:

Reducir el espacio de almacenamiento requerido por las instantáneas. Time Machine solo almacena una copia de un archivo en cada instantánea si el archivo no ha cambiado. Eliminar algunas instancias del archivo en las instantáneas no resultaría en la recuperación de almacenamiento. En el caso de archivos muy grandes que cambian con frecuencia, puedes terminar usando mucho almacenamiento para esos cambios. Sin embargo, todos los archivos de biblioteca de Apple son realmente paquetes, una especie de carpeta camuflada que contiene elementos individuales en su interior, a veces miles o incluso cientos de miles. Incluso las imágenes de disco que se utilizan para el almacenamiento de datos y no solo para instaladores de aplicaciones pueden crearse de modo que sean un conjunto de archivos más pequeños, de los cuales solo algunos necesitan ser actualizados cuando la imagen cambia. Si tienes archivos grandes que cambian mucho, es posible que Time Machine no sea la mejor manera de hacer copias de seguridad. Algunos software de copia de seguridad de terceros (locales y alojados en Internet) pueden analizar y archivar solo las partes cambiadas de un archivo.

Eliminar un archivo de las copias de seguridad que has eliminado de tu volumen respaldado de forma activa. Este es un problema más complicado y, uno que HFS+ resolvió. Si quieres estar absolutamente seguro de que un archivo no se retiene de alguna manera, podrías eliminarlo de todas las copias de seguridad después de quitarlo de tu volumen respaldado de forma activa. Para lograr la misma tarea ahora, debes eliminar cada instantánea que contenga el archivo, una tarea más difícil. Pero, ¿con qué frecuencia tienes esta necesidad? Debido a que Time Machine purga automáticamente las copias de seguridad antiguas a medida que se llena el volumen de tu archivo, con el tiempo, todos los archivos eliminados se eliminan eventualmente.

Las instantáneas de Time Machine aparecen como volúmenes en el Finder que puedes eliminar manualmente, pero no puedes deshacerte de archivos individuales.

Puedes administrar las instantáneas de varias maneras, incluyendo a través del Finder (donde puedes elegir una instantánea y luego seleccionar Archivo > Eliminar inmediatamente), mediante el comando del Terminal tmutil, y a través de Utilidad de Discos.

