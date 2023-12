Según un artículo de European Pravda en vísperas de la cumbre de la UE, se dice que Austria había planeado no estar de acuerdo con la decisión de abrir negociaciones de adhesión a la UE con Ucrania, pero es poco probable que estos planes se lleven a cabo en la cumbre de líderes de la UE.

Detalles: Austria se sabe que tiene algunos favoritos entre los países candidatos de la UE, especialmente Bosnia y Herzegovina.

Bruselas está proponiendo iniciar conversaciones de adhesión con Ucrania, pero no con Bosnia. En respuesta, Austria ha comenzado básicamente a chantajear abiertamente a la Unión Europea, diciendo “O abren la puerta a Ucrania y a nuestro favorito, o ambos se quedarán detrás de la puerta”, dice el artículo.

El problema es, sin embargo, que Bosnia, a pesar de toda la ayuda de Austria, sigue siendo un estado fallido con un sistema de gobernanza roto. Es por eso que el resto de la UE, excepto Austria y posiblemente Hungría, creen que los bosnios no están listos para este paso, y por lo tanto no cederán al ultimátum de Austria.

Todas las fuentes de European Pravda están seguras de que Austria cederá en el último minuto. Y Viena ha dado indicios de esto, incluso el canciller Karl Nehammer no ha utilizado la palabra “veto” en sus declaraciones y no se ha cerrado a la posibilidad de abstenerse y no bloquear la apertura de las negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE.

“Si traducimos estas demandas de Austria a un lenguaje claro, la posición de Austria es: queremos obtener algo a cambio de Bosnia, y por lo tanto vamos a utilizar a Ucrania como palanca de presión sobre todos ustedes”, comentó, fuera de récord, un alto funcionario del Consejo Europeo, diciendo que estaba seguro de que no habría un veto austriaco.

