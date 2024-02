El peor enemigo del Partido Laborista del Reino Unido podría ser él mismo

Actualmente, parece que el único que puede detener al Partido Laborista es el Partido Laborista mismo.

Durante más de un año, el líder del principal partido de la oposición británica, Keir Starmer, ha mantenido una ventaja de dos dígitos en las encuestas sobre el Partido Conservador. Pero un par de vergonzosas suspensiones de candidatos parlamentarios del Partido Laborista por sus comentarios sobre Israel, una semana después de un cambio de política climática, han puesto a Starmer a la defensiva, generando dudas sobre sus habilidades de liderazgo y quitando el foco de los sufridos Conservadores.

“Keir ha tenido una buena racha larga pero no es el Manchester City”, dijo John McTernan, estratega político, refiriéndose al club de fútbol de Manchester que es un campeón perenne de la Premier League británica. “La pregunta es, ¿puede volver la próxima semana luchando?”

El Partido Laborista aún mantiene una ventaja de dos dígitos sobre los Conservadores en las encuestas. Podría recuperar rápidamente su ritmo con victorias en dos elecciones parlamentarias parciales el jueves, se espera que gane ambas. Y el primer ministro conservador Rishi Sunak ha cometido su parte de errores.

Pero los contratiempos del Laborismo son un recordatorio de que con unas elecciones generales aún al menos a unos meses, Starmer no puede dar nada por sentado.

Los analistas señalaron que la decisión del partido de dejar en el olvido su iniciativa climática emblemática fue potencialmente perjudicial porque alimenta la narrativa conservadora de que el Laborismo no representa nada. El parti retiró la política después de un largo debate interno que se filtró al público porque el costo – 28 mil millones de libras, o $35 mil millones, al año – parecía insostenible, dadas el gran aumento de los costos de endeudamiento en Gran Bretaña desde que se anunció la política por primera vez en 2021.

En el caso de los candidatos, el Laborismo agravó sus problemas al actuar con demasiada lentitud. Se mantuvo al lado de uno de ellos, Azhar Ali, durante casi dos días después de que un tabloide londinense, The Mail on Sunday, reportara que había afirmado que Israel “permitió” el ataque de Hamas el 7 de octubre, en el que murieron 1200 civiles y soldados.

Eventualmente, el Laborismo revocó su apoyo a Mr. Ali, incluso a costa de perder el escaño en el distrito de Rochdale, al norte de Manchester, para el cual todavía está postulando. Pero el episodio avivó las acusaciones de un sentimiento antisemita persistente en las filas del partido, a pesar de la campaña concertada – y según la mayoría de las cuentas, exitosa – de Starmer para erradicar el antisemitismo sistémico.

Las protestas por el Sr. Ali garantizaron que cuando otro candidato laborista, Graham Jones, fue acusado el martes de hacer comentarios anti-Israel, el partido lo suspendiera rápidamente. El Sr. Jones fue seleccionado para competir en las elecciones generales por un escaño que ocupó en Lancashire.

“Aunque no creo que eso simbolice un gran corriente de anti-semitismo en el Partido Laborista,” dijo Jonathan Powell, quien se desempeñó como jefe de gabinete de un ex primer ministro laborista, Tony Blair. Bajo el liderazgo de Starmer, señaló, el Laborismo ha mantenido una posición pro-Israel durante la guerra entre Israel y Gaza. Eso habría sido inconcebible bajo su predecesor, Jeremy Corbyn, cuando el Laborismo era un caldo de cultivo de fervor anti-israelí.

Sin embargo, el Sr. Powell dijo que el partido podría enfrentar un problema recurrente si la prensa pro-Tory descubriera y publicara declaraciones problemáticas sobre una variedad de problemas de otros candidatos laboristas. “Si vas a descartar a los candidatos por decir tonterías en sus vidas,” dijo, “no vas a tener muchos candidatos.”

Sin embargo exitosa que haya sido la campaña de Starmer contra el antisemitismo, el episodio muestra lo vital que es para el partido realizar la debida diligencia sobre los candidatos. Cuando el Laborismo despidió a Mr. Ali, ya era demasiado tarde para reemplazarlo en la boleta para la elección parcial, que está programada para el 28 de febrero. Si logra ganar de todos modos, no tendrá un asiento en el Parlamento como legislador laborista.

En un giro extraño, el Sr. Ali competirá contra dos ex legisladores del Partido Laborista: George Galloway, quien fue expulsado del partido en 2003 por su oposición a la guerra de Irak y representa al Workers Party of Great Britain; y Simon Danczuk, quien fue suspendido por el Partido Laborista por enviar mensajes sexualmente explícitos a una chica de 17 años. Es el candidato del partido de derecha Reform U.K.

La guerra entre Israel y Gaza ha puesto al Laborismo en una posición delicada porque – junto con su apoyo a Israel, que comparte con el gobierno conservador – quiere señalar a los votantes de las comunidades musulmanas que comprende su angustia e indignación por el creciente número de muertos palestinos.

Sin embargo, los críticos argumentaron que la vacilación en abandonar a Mr. Alí reveló una debilidad en Mr. Starmer, un ex fiscal que no ha dirigido una campaña nacional. Algunos señalaron el debate igualmente dilatorio sobre el futuro de la política verde del Laborismo, que, según los analistas, se convirtió en una lucha de poder entre Starmer y la sombra fiscamente conservadora de la ministra de Economía, Rachel Reeves.

“Hay algo en la operación que, cuando está bajo presión, parece ceder un poco,” dijo el Sr. McTernan, un ex ayudante de Mr. Blair. “Eso no es un problema ahora porque el Laborismo está 20 puntos por delante en las encuestas. Pero es un problema que resolver ahora porque en unas elecciones generales, estas cosas sucederán una vez por hora, no una vez por semana.”

El drama sobre la política medioambiental permitió a los Conservadores pintar al Laborismo como un partido de virajes y cambios de opinión. Pero los aliados del Laborismo dijeron que ese era un precio razonable a pagar para evitar ser tachados de fiscalmente irresponsables. Las Sra. Starmer y la Sra. Reeves están decididas a tranquilizar a los votantes de que los impuestos no se incrementarán bajo el Laborismo y que el partido puede ser confiado con las finanzas públicas.

“Hay consideraciones muy serias sobre la posición fiscal del país, las prioridades políticas del Laborismo y cómo coinciden con lo que quieren hacer en el gobierno con la realidad que van a enfrentar,” dijo Claire Ainsley, ex directora de políticas de Starmer.

“No me sorprendería si eso llevara semanas, si no meses, para que haya conversaciones adecuadas,” dijo la Sra. Ainsley, quien ahora trabaja en Gran Bretaña para el Progressive Policy Institute, un instituto de investigación con sede en Washington.

Algunos de los problemas del Laborismo, dijeron los analistas, son meramente una función de haber mantenido una ventaja en las encuestas durante tanto tiempo que la prensa británica ahora trata al partido como a un gobierno en espera. Eso significa, entre otras cosas, que los periodistas someten al Laborismo a un escrutinio más cercano que al de un partido de oposición ordinario.

“Una gran y estable ventaja para un partido político es una historia muy aburrida,” dijo Robert Ford, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Manchester, señalando que las encuestas apenas habían cambiado en seis meses. “Mucho de esto refleja un nivel mucho más alto de escrutinio y un deseo de conflicto y drama.”