Los agricultores polacos pondrán fin al bloqueo en un puesto de control fronterizo ucraniano bloqueado.

Los agricultores polacos acordaron suspender el bloqueo de uno de los puntos de control actualmente bloqueados en la frontera Ucrania-Polonia durante la Navidad y Año Nuevo, según declaraciones de Roman Kondrów, jefe de la asociación de agricultores polacos Podkarpackie Deceived Village, publicadas el 23 de diciembre por el canal de noticias polaco RMF FM.

Las protestas se suspenderán a partir de las 8:00 am del 24 de diciembre, hasta el 2 o 3 de enero de 2024. Kondrów afirmó que si recibe una declaración por escrito del primer ministro polaco de que se han cumplido las demandas de los agricultores, la protesta no se reanudará.

Los agricultores del Podkarpackie Deceived Village comenzaron a bloquear el punto de control de Medyka-Shehyni el 23 de noviembre. Entre otras cosas, exigían subsidios para el maíz, dinero adicional para préstamos de liquidez y mantener el impuesto agrícola al mismo nivel el próximo año.

El ministro de Agricultura polaco, Czesław Siekierski, declaró que se cumplirían las demandas de los manifestantes, pero “llevará tiempo”. Al parecer, los fondos para cumplir algunas de las demandas ya se han previsto en el presupuesto estatal, que actualmente está bajo consideración.

Además, durante una conferencia de prensa, los manifestantes informaron que se había firmado un acuerdo en Medyka con los agricultores de la organización United Village que están protestando en el cruce de Dorohusk-Yagodin. El documento incluye demandas como la cesación de la importación de azúcar y el pago inmediato de subsidios directos.

El bloqueo de la frontera ucraniana-polaca comenzó el 6 de noviembre, cuando camioneros polacos bloquearon tres puntos de control para el paso de transporte de carga: Korczowa-Krakivets, Hrebenne-Rava-Ruska y Yagodin-Dorohusk. El 22 de noviembre, se extendió el bloqueo del punto de control de Yagodin-Dorohusk en la frontera ucraniana-polaca hasta el 1 de febrero de 2024. El 23 de noviembre, también se bloqueó el punto de control de Shehyni-Medyka.

Entre las demandas de los manifestantes se incluye: hacer que los transportistas de carga ucranianos vuelvan a requerir permisos, endurecer las reglas de transporte ECMT para transportistas extranjeros, prohibir la posibilidad de registrar empresas en Polonia si las cuentas de la empresa no están en la UE, una fila separada en el sistema de eQueue para vehículos con matrículas de la UE, una fila separada en todas las fronteras para camiones vacíos y acceso al sistema Shlyakh.

La Comisión Europea anunció el 16 de noviembre que podría iniciar procedimientos sancionatorios contra Polonia si no resuelve el bloqueo de los puntos de control en la frontera con Ucrania.

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine.