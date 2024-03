Locura de Marzo de los Hombres 2024: Lecciones del torneo de dulces 16.

30 de marzo de 2024, 01:50 AM ET

Los Cuartos de Final de la NCAA ya están definidos, después de más cambios de los esperados.

El sembrado número 1 en general, UConn, se enfrentará al sembrado 3 Illinois en el Este. El sembrado 6 Clemson y el sembrado 4 Alabama jugarán en el Oeste después de eliminar a los sembrados más altos Arizona (2) y North Carolina (1), respectivamente.

En el Sur, habrá una revancha de los cuartos de final de la ACC entre el sembrado 11 NC State y el sembrado 4 Duke. Los Wolfpack sorprendieron al sembrado 2 Marquette. Los Blue Devils derrotaron al primer sembrado Houston después de que los Cougars perdieran a su base y líder Jamal Shead por una lesión de tobillo en la primera mitad.

Eso deja en el Medio Oeste, donde el sembrado 1 Purdue no tuvo problemas para vencer al sembrado 5 Gonzaga. Los Boilermakers se enfrentarán al sembrado 2 Tennessee con un lugar en el Final Four en juego.

Si estás siguiendo cómo les está yendo a las conferencias, tienes tres equipos en los Cuartos de Final de la ACC, dos de la Big Ten y la SEC, y uno de la Big East.

Sigue leyendo para ver cómo se definieron los enfrentamientos de los Cuartos de Final, antes de que volvamos a la acción el sábado. Y, echa un vistazo a cómo resembramos el campo.

¿Llegará Duke al Final Four por primera vez bajo el mando de Jon Scheyer? Los Blue Devils deberían. NC State ya no es el equipo salvajemente inconsistente que era durante la temporada regular y está jugando bien. Pero Duke tiene la ventaja en talento y profundidad. Los Blue Devils eliminarán a su rival Tobacco Road y pondrán fin a la carrera improbable de NC State un juego antes del Final Four.

Lo que significa la victoria para Duke: Duke se dirige a los Cuartos de Final por primera vez bajo el mando de Scheyer. Se enfrentará a NC State en los Cuartos de Final. Los equipos dividieron dos juegos en marzo, con Duke ganando 79-64 en NC State al final de la temporada regular y los Wolfpack ganando 74-69 en el torneo de la ACC. NC State ha estado dando problemas a sus oponentes con su longitud, pero eso no debería ser un problema para Duke, que cuenta con el pívot de 7 pies Kyle Filipowski de su lado.

Lo que significa la derrota para Houston: Los Cougars ganaron el campeonato de la temporada regular de la Big 12 en su primera temporada en la conferencia, borrando cualquier duda sobre su capacidad de competir en un escenario más grande. Pero como semilla número 1, se suponía que llegarían al Final Four. Su temporada terminó dos juegos antes de eso, por lo que es difícil verlo como un éxito. — Adam Teicher

¿Es hora de tomar en serio a NC State? Dado que los Wolfpack están a una victoria del Final Four, definitivamente es el momento. Los Wolfpack fueron salvajemente inconsistentes durante la temporada regular, pero eso fue hace mucho tiempo. NC State ha ganado ocho juegos seguidos. Con una derrota en cualquiera de ellos, los Wolfpack no estarían aquí todavía. Han vencido a varios equipos fuertes en el camino como Duke, North Carolina y ahora Marquette. Ingresaron al torneo como semilla 11, pero ahora merecen respeto.

Lo que significa la victoria para NC State: Los Wolfpack están en uno de esos increíbles avances en el torneo de la NCAA que se hicieron famosos con su título en 1983. NC State demostró contra Marquette que puede ganar sin ser perfecto. Los Wolfpack cometieron siete pérdidas tempranas y se enfriaron con su tiro después de un comienzo caliente, pero después de tomar una ventaja temprana, nunca la cedieron. NC State se enfrentará a Duke en los Cuartos de Final del domingo. Los Wolfpack vencieron a Duke hace dos semanas en el torneo de la ACC.

Lo que significa la derrota para Marquette: Los Golden Eagles tuvieron grandes victorias durante la temporada regular y terminaron con un récord de 27-10, pero el final fue feo. Como la semilla número 2 del Sur, su temporada no debería haber terminado en los Sweet 16. El viaje de Shaka Smart al Final Four con VCU en 2011 parece haber ocurrido hace mucho tiempo. — Adam Teicher

¿Podrá David (Tennessee) vencer a Goliat (Purdue)? Si Zach Edey gana su segundo premio consecutivo Wooden – lo que sería la primera vez que se corona un ganador consecutivo desde la leyenda de Virginia Ralph Sampson Jr. hace 40 años – Dalton Knecht probablemente sea el subcampeón. Es uno de los anotadores más prolíficos que hemos visto en este nivel, y puede anotar grandes números contra cualquier oponente. Para vencer a Purdue, se requerirá un esfuerzo extraordinario de un equipo que pueda desafiar a Edey defensivamente y limitar la efectividad de Purdue desde la línea de 3 puntos, pero también emparejarse con el ritmo ofensivo de los Boilermakers. Los Vols lo entienden demasiado bien. En el Maui Invitational en noviembre, Knecht anotó 16 puntos en la derrota de Tennessee por 71-67 ante Purdue. El juego estaba empatado 64-64 con 3:10 por jugar después del triple de Jordan Gaines, y luego Knecht realizó un tiro profundo para reducir la ventaja de Purdue a tres puntos con 17 segundos por jugar. Pero los Vols no pudieron cerrar. Para cambiar el resultado esta vez, necesitarán aún más de Knecht y un mayor esfuerzo defensivo contra el mejor jugador del país.

Lo que significa la victoria para Tennessee: El entrenador Rick Barnes todavía tiene la oportunidad de llegar al Final Four nuevamente después de su primera carrera hasta las semifinales nacionales en Texas en 2003. Y si los Vols pueden vencer a Purdue, irán a Phoenix con la confianza de que pueden vencer a cualquier equipo en Estados Unidos. Knecht (22 puntos) fue una estrella, como de costumbre. Pero también contuvieron a Creighton, un equipo ofensivo entre los 10 mejores, a un 43% en la victoria del viernes en los Sweet 16. Se necesitará un esfuerzo hercúleo para vencer a los Boilermakers, pero si Knecht tiene otra gran noche, es posible.

Lo que significa la derrota para Creighton: El entrenador Greg McDermott acaba de firmar una extensión prolongada para reconocer el éxito que ha tenido con este programa. El trío de Trey Alexander, Baylor Scheierman y Ryan Kalkbrenner ha sido especial, pero esa carrera probablemente ha terminado, por lo que McDermott intentará moldear otro grupo fuerte y mantener el éxito que ha logrado en Omaha. — Myron Medcalf

¿Es este el mismo equipo de Purdue del año pasado? En absoluto. Claro, el éxito de este equipo todavía se basa en Zach Edey, el ganador del premio Wooden, pero la victoria del viernes mostró todas las diferentes formas en que los Boilermakers pueden dañar a sus oponentes. El entrenador Matt Painter alimentó a Trey Kaufman-Renn en posesiones consecutivas para neutralizar el intento de Gonzaga de doblar a Edey al inicio de la segunda mitad. Braden Smith terminó con 15 asistencias, una de las cifras más altas en la historia de la Big Ten, y mantuvo a los Zags adivinando cada vez que tenía el balón. Fletcher Loyer y compañía encontraron espacio alrededor de la cancha mientras Purdue completaba casi la mitad de sus intentos de triples. Sí, Edey es el motor de este programa, eso es obvio. Pero todo lo que lo rodea es bastante diferente en comparación con el año pasado. La mejora colectiva del elenco de apoyo de Purdue se está convirtiendo en uno de los principales argumentos en este torneo.

Lo que significa para Purdue: Los Boilermakers se enfrentan a Tennessee en los Cuartos de Final, y los Vols intentarán descubrir cómo detener a un equipo de Purdue que tiene al mejor jugador de América y que también anota triples al mayor porcentaje del país (41% antes del juego). Mark Few tenía un gran plan, puso cuerpos sobre Edey. Los Zags lo atacaron en la pintura cuando tenían el balón. Parecía funcionar hasta que no lo hizo. No hay una gran respuesta para resolver este enigma de Purdue. El sueño de pasar de la rápida eliminación del año pasado a un título nacional esta temporada es real.

Lo que significa para Gonzaga: Si bien tomó más tiempo del esperado para que Gonzaga encontrara su ritmo, los Bulldogs jugaron uno de los mejores ofensivas del país en los últimos meses. Simplemente se toparon con un gran equipo de Purdue el viernes. Pero Graham Ike, Ryan Nembhard y otros jugadores clave de este grupo podrían regresar la próxima temporada. Con otra adición o dos del portal o de su clase de reclutamiento, Gonzaga podría volver a convertirse en un equipo de segunda semana, y más. — Myron Medcalf

¿Fue ese el juego del torneo? Todos tomemos un respiro profundo después de ese. Supongo que esto es lo que sucede cuando enfrentas dos de las ofensivas más explosivas del país. Un total de 176 puntos, un equipo disparando más del 40% desde el triple, el otro manteniendo una ventaja de 10 puntos solo para perderla y un ritmo de juego ridículo que lo hizo parecer más un maratón que un juego de baloncesto. En un juego que se definió hasta el final, cada posesión parecía pesar una tonelada. En última instancia, el sénior Grant Nelson no solo lideró a todos los anotadores con 24 puntos, también agregó 12 rebotes y cinco bloqueos cruciales para llevar a Alabama a un resultado que fue una sorpresa solo en el nombre.

Lo que significa la victoria para Alabama: Los Crimson Tide acaban de eliminar al primer sembrado en el Oeste y están de regreso en los Cuartos de Final por primera vez desde 2004, solo la segunda vez en la historia de la escuela. La victoria histórica para el equipo de Nate Oats se produce durante una temporada de 23 victorias en la que terminó en segundo lugar en la SEC. El año pasado pudo haber incluido más victorias (31) y una mejor oportunidad de llegar más lejos en el torneo, pero el equipo de este año ha demostrado que tiene la experiencia y la potencia ofensiva para competir con cualquier equipo.

“Este tipo se presentó esta noche contra uno de los mejores grandes del país”, dijo Oats sobre la actuación de Nelson después del juego. “Creo que las personas cuestionan si [somos] débiles o no, Grant mostró que no lo somos. Podemos jugar con los grandes”.

Lo que significa la derrota para North Carolina: Un año después de convertirse en el primer equipo número 1 en la pretemporada en no clasificar al torneo de la NCAA, los Tar Heels parecían listos para un profundo avance en el torneo, al igual que en el que los llevó al partido por el campeonato hace dos años. Sin embargo, a pesar del excedente de talento y de ostentar el primer lugar en el Oeste, el equipo de Hubert Davis no pudo mantener una ventaja contra un equipo de Alabama que los igualaba en cada lanzamiento el jueves por la noche. — Paolo Uggetti

¿Puede el torneo de la NCAA de UConn ser potencialmente más dominante que la temporada pasada? UConn fue imparable en el torneo de la NCAA del año pasado. Los Huskies ganaron sus seis juegos por un promedio de 20.0 puntos, el cuarto promedio más grande desde la expansión del torneo en 1985. Hasta ahora este año, han sido aún mejores. Han ganado sus tres juegos por un promedio de 28.7 puntos. Han estado en desventaja por 28 segundos. Han liderado por dos dígitos en la segunda mitad durante 58:27 de un total de 60 minutos posibles. San Diego State jugó tan bien como pudo en el inicio del juego y se encontró con una desventaja de 11 puntos en nueve minutos. La parte más aterradora para los futuros oponentes es que parece que UConn ha podido guardar reservas, rara vez necesitando acelerar al final de los juegos.

Lo que significa la victoria para UConn: Un signo positivo para los Huskies el jueves por la noche fue el juego de Hassan Diarra. El base suplente salió desde el banco y brindó un impulso real en la segunda mitad, anotando 10 puntos y repartiendo cuatro asistencias, colocando el juego fuera del alcance de San Diego State poco después del medio tiempo. El centro de los Huskies, Donovan Clingan, tuvo problemas contra Jaedon LeDee de los Aztecs en la primera mitad, pero se sintió más cómodo a medida que avanzaba el juego y aún fue una molestia defensiva. El alero de UConn, Alex Karaban, encestó un par de tiros tempranos pero luego tuvo problemas para conectar el resto del juego. Y aunque parecen ser posibles aspectos negativos, Dan Hurley debe estar encantado de que su equipo venció a un buen equipo de San Diego State por 30 puntos sin jugar su mejor baloncesto.

Lo que significa la derrota para San Diego State: Por segundo año consecutivo, la temporada de San Diego State termina contra UConn. Los Aztecs realmente hicieron frente a los Huskies al principio, pero simplemente no tenían suficiente capacidad ofensiva. La temporada pasada en este punto del torneo, cuando SDSU venció al primer sembrado nacional Alabama en los Sweet 16, tenían una de las defensas más dominantes del país y obtenían producción de anotación consistente de sus jugadores perimetrales. La defensa no fue tan buena esta temporada, la ofensiva no estuvo ni cerca de ser tan buena y LeDee no pudo hacerlo todo solo. Pero subcampeones nacionales seguido de una carrera de los Sweet 16, eso es un impresionante par de años para Brian Dutcher y los Aztecs. — Jeff Borzello

¿Puede Illinois hacer que UConn se preocupe? Los Huskies apenas han sido desafiados hasta ahora en este torneo, liderando por dos dígitos prácticamente durante toda la segunda mitad en los tres juegos. Pero Illinois mostró un nivel de dureza, especialmente defensiva, que podría tener un gran impacto, especialmente cuando se combina con la élite ofensiva de los Illini. Desde que UConn se volvió completamente saludable en enero, el único equipo que lo venció fue Creighton, que anotó 85 puntos y encestó 14 triples. Tienes que anotar puntos para vencer a los Huskies. Illinois puede hacerlo. Brad Underwood tiene la segunda mejor ofensiva del país en KenPom y uno de los jugadores ofensivos más talentosos del país en Terrence Shannon Jr. Underwood también cuenta con bastante tamaño en el perímetro, un auténtico segundo anotador en Marcus Domask y un jugador grande en Coleman Hawkins que puede alejar a Donovan Clingan del aro. UConn sigue siendo el favorito, pero Illinois podría ser capaz de desafiar a los campeones nacionales defensores como ningún otro equipo lo ha hecho en dos torneos de la NCAA.

