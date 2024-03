Caitlin Clark será el ‘espíritu de una franquicia’: Los GM anónimos de la WNBA examinan a las prospectos guardias.

Caitlin Clark encabezará el Draft de la WNBA de 2024, pero está lejos de ser la única base impactante que entrará en la liga. A medida que el juego profesional se moderniza, las franquicias buscan más creadoras en el perímetro en un esfuerzo por mejorar el ritmo y el espacio de sus ofensivas. Clark es la base más prolífica y reconocible de este grupo, y la acompaña una clase profunda, que incluye a varias prospectos internacionales, de tiradoras, bases puras y bases combinadas que están ansiosas por marcar su impacto en el próximo nivel.

El draft está a menos de tres semanas de distancia, tendrá lugar el 15 de abril en Brooklyn, Nueva York, justo ocho días después del campeonato nacional. En anticipación al evento, ocho gerentes generales de la WNBA compartieron sus opiniones sinceras sobre la próxima clase del draft con The Athletic antes del Torneo de la NCAA. Se les otorgó anonimato para permitirles hablar abiertamente. El jueves, publicaremos otra entrega que incluirá sus opiniones sin reservas sobre jugadoras de la posición de delantera como Cameron Brink, Kamilla Cardoso y Angel Reese.

Después del torneo, publicaremos nuestro mock draft final y un scout de los posibles picks en el Draft de la WNBA de 2025.

Los jugadores están listados en orden alfabético.

18.8 puntos por partido (ppg), 6.8 asistencias por partido (apg), 33.5% en tiros de tres puntos (3-pt fg%), 85.9% en tiros libres (ft%)

• “Creo que la mayoría estaría dispuesta a aceptar a Amoore porque tiene una posición clara como base. En el peor de los casos, podrían convertirla en una base suplente, y poder consolidar esa posición no es algo insignificante en esta liga. Una base suplente que puede abrir el campo es una buena pieza para añadir a tu equipo. Puede ser la selección más segura de todas (Jacy Sheldon, Jaylyn Sherrod y Hailey Van Lith).”

• “La pregunta con Amoore es su tamaño. La cuestión es si puede hacer algunas de las mismas cosas ofensivamente en la universidad que necesitaría hacer en la profesional. Porque la longitud la molesta en algunos de sus pick-and-rolls. Creo que sabe cómo dirigir un equipo extremadamente bien.”

• “Ella tiene esa habilidad que creo que los bases de más alto nivel tienen, donde saben no sólo quién necesita el balón, es cómo manipular la defensa para darles el balón en sus mejores situaciones para tener éxito, y la mejor sincronización.”

Isobel Borlase | base de 5-11 | Adelaide Lightning (WNBL, Australia)

15.6 ppg, 4.7 rebotes por partido (rpg), 2.5 apg, 1.8 robos por partido (spg)

• “Borlase tiene un juego adaptado para Australia. No sé si se traduce a nuestro juego.”

• “Creo que hace un muy buen trabajo creando para ella misma. Puede anotar de maneras que muestran que tiene lo que yo llamo madurez internacional. Se nota que ha estado jugando baloncesto profesional. … Por lo que he visto, creo que fácilmente podría estar en la primera ronda.”

31.8 ppg, 8.8 apg, 7.3 rpg, 37.9 3-pt fg%

• “Pienso lo mismo que el resto de mis colegas: Un talento generacional que puede ser el eje de una franquicia. Una selección clara de la primera ronda.”

• “Jugadora fenomenal. Probablemente una de las bases ofensivamente más preparadas que hemos visto en el draft en mucho tiempo.”

• “Creo que donde será más beneficiosa para su equipo, lo cual todos sabemos cuál será ese equipo, es su capacidad para pasar y distribuir el balón y compartir el amor con algunas jugadoras increíbles de su equipo. Creo que luchará más ofensivamente debido a la fortaleza de las bases que la defenderán, y la velocidad de esas bases es algo a lo que no está acostumbrada a ver en la universidad. Pero creo que donde tendrá el mayor impacto es en su habilidad para pasar.”

Leila Lacan | base de 5-11 | Angers (Francia)

11.8 ppg, 2.7 rpg, 3.1 apg, 3.3 spg

• “No estoy seguro de su velocidad, rapidez, dureza en este nivel, pero creo que probablemente sea de primera ronda.”

• “Realmente me gusta el tamaño de Leila. Tiene un paquete bastante completo. Creo que es realmente buena en el pick-and-roll. Creo que su visión es muy buena, pero también puede crear para ella misma. Es una prospecto atractiva. Solo es un poco difícil cuando no sabes mucho sobre las obligaciones en el extranjero y el equipo nacional y todas esas cosas.”

Carla Leite | base de 5-9 | Tarbes (Francia)

15.9 ppg, 5.8 apg, 1.4 spg, 87.4 ft%

• “Solo 19 años pero demuestra consciencia en la cancha para convertirse en una base profesional de élite. Tremenda habilidad para llegar a la canasta, excelente cambio de ritmo, gran habilidad con el balón en las manos, ve excepcionalmente bien la cancha. Tamaño decente, llega mucho a la línea de tiros libres y convierte un alto porcentaje. Necesita seguir mejorando en tiros de tres puntos.”

14.1 ppg, 5.2 rpg, 4.0 apg, 89.2 ft%

• “Ella es una base combinada. Creo que es más dos-uno que uno-dos. Ha mostrado que es buena en muchas cosas. ¿Puede lanzar de tres, en el área de media distancia? Puede llegar a la canasta. Defensora física. Pero diría que de esas tres, probablemente daría la ligera ventaja a Amoore, y luego (Jacy) Sheldon justo detrás de ella.”

• “Charisma es simplemente una líder, con un gran IQ de baloncesto, dispuesta a hacer lo que sea necesario para que el equipo tenga éxito. … Creo que su juego de media distancia es uno de los mejores de la liga. Excelente en el tiro de media distancia. Necesita lanzar consistentemente triples, pero es una gran defensora.”

• “Charisma ha trabajado realmente en su tiro, y hubo mucho crecimiento en eso en los primeros dos tercios de la temporada. Le costó en esta última parte. Tendrá que encontrar algo de consistencia. Creo que tendrá que dar el paso de crecimiento de Jackie Young en su tiro. Tiene un buen tiro de media distancia, realmente bueno, como una segunda capa de un balón en acción. Realmente puede elevarse y sincronizar su lanzamiento con un desafío. Esa capacidad de tiro de tres puntos debe volverse realmente consistente de la forma en la que lo hizo Jackie.”

Jacy Sheldon | base de 5-10 | Ohio State

17.8 ppg, 3.8 apg, 1.9 spg, 37.3 3-pt fg%

• “El techo puede ser más alto que el de Amoore, pero también existe la posibilidad de que la fisicalidad de nuestra liga sea demasiada para ella.”

• “Tremenda atleta. Mi preocupación por ella es la fisicalidad del juego. Ohio State es un equipo muy físico, pero cuando ves su estructura corporal, me preocupa un poco su capacidad para manejar la fisicalidad. Pero gran visión, pasadora, tiradora.”

• “¿Podría desarrollar un tipo de juego similar a Allie Quigley? Tiene un lanzamiento rápido. Juega muy bien en un sistema de ritmo rápido. Creo que muestra un gran IQ en el movimiento sin balón en el campo, con balón. La encuentro ser una comunicadora de élite. Su capacidad para alternar entre las posiciones uno a tres de forma tan fluida es especial.”

• “Tiene un gran criterio en la selección de sus tiros, y luego puede realmente involucrar a todo su equipo. Y creo que van como ella lo hace. Obviamente, una de las partes más impactantes de su juego es en defensa. Es súper atlética, y tiene un gran reconocimiento de cuándo debería arriesgarse en su presión especialmente, pero es una defensora muy disciplinada, y creo que ese será su mayor impacto en el siguiente nivel, al menos de manera inmediata.”

Jaylyn Sherrod | base de 5-7 | Colorado

12.9 ppg, 4.9 apg, 2.2 spg, 49.8% en tiros de dos puntos (2-pt fg%)

• “Tremenda defensora. Llama mi atención cada vez que los veo con su dureza en defensa, su capacidad para intimidar a quien esté marcando. Juega duro. Parece ser realmente inteligente, y por supuesto, ha añadido algunas habilidades ofensivas a su juego. Me gusta su dureza.”

• “Simplemente no es una tiradora profesional en este momento. Puede ser una de esas que necesitan ir al extranjero y trabajar en su juego ofensivo y obtener un tiro consistente, porque en la actualidad no puedes ser una base en nuestra liga y no ser una buena tiradora. Puede atacar la canasta y hacer todo eso, pero la gente aprenderá a alejarse de ti si no puedes tirar.”

Hailey Van Lith | base de 5-7 | LSU

11.8 ppg, 3.6 apg, 35.5% en tiros de tres puntos (3-pt fg%), 82.7% en tiros libres (ft%)

• “Buena tiradora exterior, decente para llegar a la canasta, pero el juego de media distancia es una pregunta. Juega duro: aguerrida, competitiva, me encanta el espíritu. Me recuerda un poco a Dana Evans. Probablemente más natural como dos que como uno, pero su tamaño requerirá que juegue principalmente como uno. Aún así, hay preguntas sobre si puede ser tan efectiva como uno.”

• “No ha lanzado como la gente pensaba que lo haría. No sé si es bueno o malo para ella que haya ido a LSU y la hayan obligado a jugar de base. Pero ha tenido que trabajar en el manejo del balón y algunas habilidades de pase debido a lo que su equipo necesitaba.”

