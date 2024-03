Buceo con Mantarrayas en un Crucero de Expedición a las Islas Rocosas de Palau

Michael Dunker/Getty

Onboard Obsession es una nueva serie que explora los aspectos más destacados de los cruceros más populares, desde las excursiones en tierra que debes reservar hasta los tratamientos de spa demasiado relajantes para dejar pasar.

Desde el momento en que mi cabeza se sumerge bajo las cálidas aguas del Parque Nacional Marino de Bunaken en Indonesia, escucho un misterioso sonido de tic-tac, pop y pop que nunca antes había experimentado mientras practicaba snorkel. Rápidamente muevo mis aletas para volver a la superficie. Cuando mis oídos emergen, escucho a un líder de Expediciones Lindblad explicando a algunos compañeros pasajeros del National Geographic Resolution que los débiles sonidos son signos de un coral extremadamente saludable.

Estoy en un viaje de 12 días desde Vietnam a Palau a bordo del Resolution de 138 pasajeros, construido especialmente para acceder a vías navegables que de otra manera serían imposibles sin tecnología de posicionamiento dinámico, una construcción en forma de proa X y un equipo de líderes de expedición que negocian “atraques” como este, flotando dentro de una reserva marina protegida sin ninguna otra embarcación a la vista.

Vuelvo a sumergirme bajo la superficie en el equivalente submarino al Cruce de Shibuya en Tokio. Varios tortugas verdes y carey se están moviendo dentro y fuera de un acantilado de coral vibrante con aparentemente millones de especies, desde sculpins hasta coral del sol y todo lo demás. Hago un esfuerzo por memorizar cada detalle de este escenario. A menudo repito las características de la vida marina para mí misma mientras hago snorkel para poder identificar las especies más tarde a bordo, con ayuda del equipo de expedición y del centro de ciencias dedicado. Uno tras otro, veo un pez que nunca pensé que vería fuera de un documental de naturaleza: a la izquierda están los peces payaso en sus anémonas de burbujas, además de un pez león, un pez erizo, un pulpo, un cardumen de miles de peces cofre niger moviendo sus aletas como mariposas.

Después de lo que parece horas jugando a una versión marina de “¿Dónde está Wally?”, me doy cuenta de que me he separado del grupo. Decido darme la vuelta y flotar boca arriba antes de alcanzarlos, en un último intento desesperado por absorberlo todo. La escena tropical bañada por el sol se siente repentinamente en cámara lenta, desorientándome de una manera que no sentía desde que era niña.

El Triángulo de Coral en el Pacífico occidental alberga casi 600 especies de coral y más de 2,000 tipos diferentes de peces de arrecife.

“Esa fue la mejor experiencia de snorkel que he visto”, dice Brett Garner, uno de los miembros del equipo de expedición del National Geographic Resolution, mientras regresamos al barco en la zodiac. Eso es mucho viniendo de un biólogo marino que ha pasado años de su vida con máscara y aletas. De hecho, la mayoría del equipo de expedición nunca había practicado snorkel en el centro del Triángulo de Coral debido a su extrema lejanía, y quedaron igualmente impresionados.

Más tarde, esa noche, mientras me balanceo en una hamaca en el balcón de mi habitación, saboreando una galleta casera en forma de pez loro, me siento especialmente reflexiva. Crecí siendo amante del agua, haciendo snorkel y buceo en el Caribe con mi familia, casi todas las vacaciones eran en lugares que nos llevaran bajo el agua. Pero no había vuelto a hacer snorkel desde entonces, casi 16 años. Mirando las formaciones de piedra caliza con forma de hongos que sobresalen del mar, cada una con un telón de vegetación, es agridulce darse cuenta de que mi renovada pasión por la actividad probablemente sea lo mejor que experimentaré.

Al entrar al desayuno a la mañana siguiente, veo a la bióloga marina Heather Denham y a la líder asistente de expedición Alexandra Kristjánsdóttir y tomo asiento en su mesa. Comparto mi melancolía con ellas, que aunque estoy recién apasionada, siento que ya he alcanzado la cima del snorkel. Ambas se ríen y me aseguran que siempre hay una sorpresa bajo la superficie.

Y vaya que tenían razón. Unas horas más tarde, en las Islas Rocas de Palau, nado con compañeros pasajeros de entre mediados de los 20 a finales de los 70, viendo tiburones de puntas negras, coral cerebro psicodélico, almejas gigantes y jugando con medusas sin aguijón. En un momento dado, el capitán del barco de velocidad avista una raya manta. A pesar de haber estado haciendo snorkel todo el día, nos movemos más rápido de lo que había visto en los 11 días anteriores, rápidamente nos ponemos las máscaras y las aletas y saltamos al azul profundo. La corriente nos arrastra rápidamente mientras intentamos mantenernos juntos en busca de la raya. “¡AQUÍ!”, grita Heather, y me vuelvo para ver una raya manta de 11 pies directamente frente a mí. Estoy congelada en movimiento mientras gira hacia la superficie en un gran círculo, mostrándome su parte inferior, antes de sumergirse profundamente.

Al salir a la superficie, soy recibida con gritos de felicidad involuntarios ante la vista de una criatura tan magnífica en su hábitat natural. Heather se inclina hacia mí en el paseo de regreso al barco y me dice: “¿Ves? ¿Hay algo mejor que esto?”. Y como alguien que tiene dificultades para estar presente, solo puedo sonreír y darme cuenta de que hacía años que no me sentía tan en el momento presente.

