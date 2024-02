Limpiando la cera del oído de un desconocido de los AirPods del infierno – una mirada repugnante detrás de escena a la vida en una tienda de Apple: Historias desde la Barra de Genios.

Cuando los AirPods se lanzaron por primera vez en septiembre de 2016, fue mágico. Los auriculares con cable eran cosa del pasado, y a pesar de parecer que tenías cabezas de cepillos de dientes en tus oídos (has visto los memes), los auriculares inalámbricos rápidamente se convirtieron en el producto tecnológico más popular del año. Comencé a trabajar en mi Apple Store local al año siguiente, listo para enfrentar la Barra de Genios y solucionar cualquier problema que se me presentara. Desafortunadamente, sin que yo lo supiera, fue el inicio de mi largo viaje en lidiar con los desagradables fluidos corporales humanos en las rejillas de los altavoces de los mágicos auriculares de Apple. Esta es la historia de cómo se sintió limpiar la acumulación repugnante de cera de los oídos de uno de los productos más exitosos de Apple, no solo diariamente… sino varias veces al día. Glup.

Esta es la historia de la Barra de Genios: Capítulo Tres — Los AirPods del Infierno. Descargo de responsabilidad: Esta historia puede desencadenar recuerdos o traer de vuelta malos recuerdos para cualquier ex empleado de Apple. Si te disgustas con facilidad, por favor continúa con precaución, se recomienda discreción para el lector. Estos eventos están basados en una historia real. Todos los nombres y semejanzas han sido cambiados, pero cada extraño, grotesco, divertido o sincero relato sucedió dentro de las paredes de una tienda de Apple en algún lugar por ahí. Es el lugar al que llegan miles de clientes tarde a sus citas y exigen servicio; El lugar donde entregar un teléfono cubierto de tus fluidos corporales a un desconocido se considera aceptable; El lugar donde confías a los técnicos tus recuerdos más queridos y tus secretos más oscuros. Bienvenido a la tienda de Apple, un lugar que llamé hogar durante muchos años y un lugar que tiene muchos relatos que contar. Querrás escuchar todos ellos, pero desearás poder olvidar la mitad de ellos. Créeme, lo he intentado. ¿Tienes tu propio relato que contar del mundo de Apple Retail? Avísanos a través de X @TalesGeniusBar o por correo electrónico.

Un espectáculo de horror de los AirPods (Crédito de la imagen: Future) Cuando pienso en mi tiempo trabajando en la tienda de Apple, ningún producto atormenta mi mente más que los temidos AirPods. No me malinterpretes, amo mis AirPods Pro 2, de hecho, probablemente son uno de los mejores productos que Apple ha fabricado, revolucionando completamente el audio para el consumidor promedio. Pero como empleado de Apple, pocos productos atormentan tus pesadillas como los AirPods, específicamente el modelo original de primera generación. “¿Qué tiene de malo una pequeña cabeza de cepillo de dientes blanca?”, escucho que preguntas. Déjame pintarte el cuadro. Derek del otro lado de la calle entra en la tienda de Apple. El audio de sus AirPods no es tan alto como solía ser, y comienza a dudar de su audición — puede que parezca que tiene casi 40 años, pero el pobre Derek ni siquiera tiene 30. Solo imagina, haciendo tu trabajo cotidiano, cuando Derek te entrega sus AirPods. Abres el estuche para revelar los auriculares, y casi al instante, el mal olor a cera de los oídos se apodera de tus fosas nasales — imagina el peor olor corporal que hayas olido y luego imagina esa ranciedad a no más de 10 centímetros de tu boca y nariz. Eso fue lo que me golpeó — mi nariz se contrae mientras me obligo a mantener la compostura. “¿Los has limpiado en casa?”, pregunto. “Sí, amigo, los limpio todas las semanas, así que los limpio”, responde, con sudor goteando de su frente con un gesto de pánico (Derek, si estás leyendo esto — siempre supe que mentías). Por aquel entonces, las pautas de Apple sobre la limpieza de los AirPods no eran tan rigurosas como lo son hoy en día. Hoy en día, la mayoría de los empleados de Apple Store te enviarán a casa con una guía de limpieza que documenta cómo limpiar tus AirPods, pero al comienzo de mi mandato, todo trataba de romper la costra. Después de ver a clientes como Derek retorcerse en sus asientos, llegó el momento de limpiar las monstruosidades. “Voy a llevarme esto detrás para limpiarlo rápidamente, no estaré un momento”. Cierro la tapa del estuche de los AirPods, respiro hondo, y me dirijo a la Sala de Reparaciones de la Barra de Genios, listo para enfrentar mis miedos internos. Equipado con un pequeño cepillo y adhesivo, procedí a trabajar mi camino a través de la rancia y crujiente acumulación de cera de los oídos y devolver la música a los oídos de Derek. Justo antes de que llegáramos a la limpieza, vale la pena mencionar que tengo un reflejo nauseoso absolutamente terrible, lo que significa que el olor de algo incluso remotamente desagradable me hace saborear el vómito en mi boca — tenlo en cuenta, volveremos a él. (Crédito de la imagen: Future) Nunca lo he dicho en voz alta antes, y ahora estoy a punto de publicarlo en internet, pero solía sentir un inmenso placer al romper las costras más difíciles de un AirPod. Había una extraña satisfacción de saber que era realmente bueno en eso que hacía que la desagradable tarea fuera un poco más aceptable. Dicho esto, es una de las tareas profesionales más repugnantes que he tenido que soportar. Cepillo en mano, comienzo a quitar la costra marrón y crujiente que cubre la rejilla. Cuanto más cepillo, más cera de los oídos vuela por el aire, desmoronándose alrededor de mí. No puedo evitar sentirme enfermo en el estómago. La habitación comienza a adquirir un olor a fluidos corporales, y no quiero empeorarlo vomitando por todo el suelo. Tomo el adhesivo y cubro la rejilla, cada eliminación como si me depilaran el vello del pecho mientras miro la costra marrón que se pega al adhesivo. Te advertí al principio que esto era desagradable, ahora imagina estas escenas varias veces al día — definitivamente no me pagaban lo suficiente por esto. Miro al adhesivo, preguntándome qué he hecho para merecer esto. Y luego sucedió. Pude sentir las náuseas, iba a ser mucho, mucho peor para todas las partes involucradas. Náuseas una vez, náuseas dos veces, y en la tercera náusea, supe que era hora de dejarlo todo y dirigirme al baño lo más rápido posible. (Crédito de la imagen: iMore / Future) En la tienda donde trabajaba, el baño estaba al otro lado de la Sala de Reparaciones, lo que significaba que necesitaba correr a pasar junto a Derek con la boca lista para implosionar llena de vómito. Tenía que hacerlo, tenía que hacer contacto visual con él, y tenía que mantener la calma lo más posible — nadie podía saberlo jamás. Me preparo y me muevo tranquilamente pero rápidamente hacia la Barra de Genios. Veo a Derek de reojo, finjo sonreír, y me dirijo hacia el baño. Te ahorro los detalles, pero pensándolo mejor, la hamburguesa que comí en mi hora de almuerzo no fue una buena idea. Me limpio y regreso a la tienda. Me siento asqueroso, pero necesito actuar profesionalmente — Derek merece escuchar música de nuevo. En este punto, las partículas de cera de los oídos han desaparecido del aire, y la habitación huele mucho más aceptable que la ranciedad que dejé en mi camino al baño. AirPods en mano, regreso a la Barra de Genios, “Disculpa la espera. Prueba estos y avísame si puedes escuchar la música fuerte y clara”. Derek saca los AirPods del estuche, ajeno a lo que ha sucedido tras bastidores. Se coloca los auriculares en los oídos y comienza a reproducir Apple Music. “No, amigo, todavía suena como si estuviera bajo el agua”. Miro al abismo. Esto es lo que ha sido mi vida. He usado mis propias manos para limpiar los oídos sucios de otra persona, he vomitado en el baño, ¿y todo para qué? ¿Todo para nada? “Permíteme llevarlos de vuelta a la Sala de Reparaciones y ver qué puedo hacer”. Los Cuentos de la Barra de Genios es una columna quincenal exclusiva de iMore. ¿Tienes tu propio relato que contar del mundo de Apple Retail? Avísanos a través de X @TalesGeniusBar o por correo electrónico.