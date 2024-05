El talento de Gran Bretaña: La táctica de Danny Platinum provoca desdén

La actuación de apertura del episodio de audiciones de esta noche (sábado, 4 de mayo) fue del creador de contenido Danny Platinum, de 29 años, de Yorkshire.

Hizo un poco de rap freestyle y cambió el enfoque habitual de las audiciones yendo afuera e interactuando con la multitud allí, sorprendiendo a los que estaban dentro del teatro.

Luego se mostró su actuación en una pantalla dentro del teatro para que los jueces pudieran verla.

El acto impresionó a los jueces, lo que llevó a que Danny Platinum pasara, pero algunos encontraron la táctica de salir un poco forzada.

Una persona escribió en X (anteriormente conocido como Twitter): “Ok, este rapero de Huddersfield parece ser bueno pero salir afuera a actuar es un poco cursi y obviamente está planeado de antemano”.

Otra compartió: “Primer acto de la noche y no será el primer ni el último acto preparado de este programa. “Britain has no talent” sería un mejor título”.

Mientras tanto, otro escribió: “Ok, ¿pero por qué tuvo que salir afuera? No me sorprendería si grabó esto antes y solo pusieron su video musical”.

Acts con el botón de oro de Britain’s Got Talent 2024



Algunos actos han recibido el botón de oro en esta serie, lo que les garantiza el paso automático a la etapa de semifinales.

Los jueces Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon y Bruno Tonioli, junto con los presentadores Ant & Dec tienen la oportunidad de enviar actos directamente a través.

Alesha Dixon presionó el botón de oro para el coro del sueño de Ravi, El grupo de taekwondo de Ssaulabi ganó el favor de Ant & Dec, y la cantante Sydnie Christmas fue enviada por Amanda Holden.

Además, Simon Cowell quedó impresionado por el grupo de danza futurista CyberAgent Legit y presionó el botón de oro para ellos.

Aquellos que pasen las etapas de la audición avanzarán a las semifinales y estarán un paso más cerca de ser coronados como la próxima superestrella de Britain.

El ganador de la serie se llevará el premio en efectivo de £250,000 y obtendrá un lugar en el espectáculo de la Royal Variety.

Britain’s Got Talent se emite los sábados por la noche en ITV1 y ITVX.