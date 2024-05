Churchill Downs Incorporated y NBC Sports extienden histórica asociación según Investing.com

“

LOUISVILLE, Ky., 4 de mayo de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Churchill Downs (NASDAQ:) Incorporated (Nasdaq: CHDN) (“CDI”) anunció hoy que NBC Sports seguirá siendo el anfitrión del Kentucky Derby en NBC y Peacock hasta el 2032. La asociación de CDI con NBC Sports comenzó en 2001. Esta extensión de asociación de varios años hará que NBC sea la primera empresa de medios en presentar el evento más prestigioso de las carreras de caballos por más de tres décadas.

Mientras celebramos la 150ª edición del Kentucky Derby, Churchill Downs se enorgullece de extender la relación con NBC Sports, dijo el CEO de Churchill Downs, Bill Carstanjen. Como nuestro socio de medios durante los últimos 23 años, NBC ha capturado de forma magistral los dos minutos más emocionantes en los deportes y el espectáculo de los sentidos que lo rodea.

Contar las ricas historias que rodean el Kentucky Derby el primer sábado de mayo es parte de la esencia de NBC Sports, y estamos encantados de continuar esa tradición con Churchill Downs, dijo Rick Cordella, Presidente de NBC Sports. Esperamos rodear el Kentucky Oaks y el Kentucky Derby con una cobertura completa y una amplia promoción en las plataformas de NBCUniversal.

La extensión incluye derechos multiplataforma para el Kentucky Derby, Kentucky Oaks y la programación del Derby y Oaks Day, que se presentarán en NBC, Peacock, USA Network y otras plataformas de NBCU.

Acerca de Churchill Downs Incorporated

Churchill Downs Incorporated (CDI) (Nasdaq: CHDN) ha creado experiencias de entretenimiento extraordinarias durante casi 150 años, comenzando con el activo más icónico y perdurable de la empresa, el Kentucky Derby. Con sede en Louisville, Kentucky, CDI se ha expandido a través del desarrollo de lugares de entretenimiento de carreras en vivo e históricas, el crecimiento del negocio de apuestas en línea de carreras de caballos TwinSpires y la operación y desarrollo de propiedades de juegos de casino regionales. www.churchilldownsincorporated.com

.

No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar los comunicados prospectivos, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otro motivo, excepto lo requerido por ley.

Contacto con Inversionistas: Kaitlin Buzzetto Contacto con Medios: Tonya Abeln (502) 394-1091 (502) 386-1742 [email protected] [email protected] “