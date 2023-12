Legislador turco sufre ataque al corazón después de declarar que Israel “no podrá escapar de la ira de Dios”

Un legislador turco sufrió un ataque al corazón y cayó al suelo en el Parlamento el martes después de declarar que Israel “no podrá escapar de la ira de Dios”, según informes.

Un video muestra al diputado de Saadet Party Kocaeli, Hasan Bitmez, de 53 años, pronunciando un discurso, que, según la BBC, trataba sobre el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la Gran Asamblea Nacional de Turquía.

“Incluso si la historia queda en silencio, la verdad no permanecerá en silencio. Ellos piensan que si se deshacen de nosotros, no habrá problema”, dijo Bitmez en una versión traducida de su discurso. “Sin embargo, si se deshacen de nosotros, no podrán escapar del tormento de la conciencia. Incluso si escapan del tormento de la historia, no podrán escapar de la ira de Dios”.

El vicepresidente del Saadet Party Kocaeli, Hasan Bitmez, pronunció un discurso el martes, declarando que Israel “no podrá escapar de la ira de Dios”. Momentos después, cayó al suelo, sufriendo un aparente ataque al corazón.

Luego se volvió y se desmayó, golpeando el suelo, que parecía ser de mármol.

La BBC informó que a Bitmez se le brindaron primeros auxilios, que incluyeron RCP, antes de que fuera sacado de la habitación en una camilla mientras los equipos médicos de emergencia continuaban realizando RCP.

“Durante la angiografía, se vio que dos venas principales estaban completamente bloqueadas, y después de que la intervención no diera ningún resultado, fue conectado a una bomba de corazón-pulmón”, dijo Koka. “Ahora vital con una bomba de corazón-pulmón”.

El vicepresidente del Saadet Party Kocaeli, Hasan Bitmez, yace en el suelo después de desplomarse debido a un aparente ataque al corazón después de su discurso el martes en el que declaró que Israel “no podrá escapar de la ira de Dios”.

La BBC también informó que Bitmez estaba en condición grave, es diabético y tenía dos stents cardíacos.

Cuando se enfermó, estaba criticando la política del gobierno turco con respecto a la guerra entre Israel y Hamas.

Fuente del artículo original: Turkish lawmaker suffers heart attack after declaring Israel will ‘not be able to escape the wrath of God’