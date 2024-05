Layton Williams descubre que la vida es un cabaret con su nuevo papel

Layton, quien con su compañero profesional Nikita Kuzmin, llegó a la final de Strictly Come Dancing en la serie más reciente de Strictly Come Dancing, se unirá a Rhea Norwood en el espectáculo.

Rhea, mejor conocida como la estrella de la serie de Netflix Heartstopper, interpretará a Sally Bowles. También se unirán al elenco Sally Ann Triplett como Fraulein Schneider y Fenton Gray como Herr Schultz.

Los muchos roles teatrales de Layton incluyen Jamie en Everybody’s Talking About Jamie en el West End, una gira nacional de Hairspray, Billy en Billy Elliot en el Victoria Palace y The Car Man y Lord of the Flies, ambos para New Adventures de Matthew Bourne.

Sus créditos televisivos incluyen interpretar a Stephen Carmichael en Bad Education, Benidorm y Beautiful People.

Cabaret marca el debut teatral profesional de Rhea. Sus otros créditos en pantalla incluyen la comedia de Amazon Prime Your Christmas or Mine 2 y el drama de Channel 4 Consent.

Los muchos créditos del West End de Sally Ann Triplett incluyen Mamma Mia, Cats, Chicago, Grease y Acorn Antiques the Musical.

Cabaret ha transformado uno de los teatros más famosos de Londres con un auditorio en-the-round y espacios reimaginados y antes del espectáculo se invita a los invitados a disfrutar y explorar el Kit Kat Club.

Uno de los musicales más exitosos de todos los tiempos, Cabaret, presenta las canciones Wilkommen, Don’t Tell Mama, Mein Herr, Maybe This Time, Money y la canción principal.

En 2022, el espectáculo ganó un récord de siete Premios Olivier y recientemente celebró el hito de 1,000 presentaciones.

Rhea Norwood y Layton Williams formarán parte de la producción desde el 3 de junio hasta el sábado 21 de septiembre, aunque el espectáculo actualmente está reservando hasta febrero de 2025. Detalles en https://kitkat.club/cabaret-london/