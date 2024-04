Las últimas noticias de rumores del iPhone 16 revelan nuevos colores y cambios menores en la capacidad de la batería

Probablemente no sorprenda a nadie que el iPhone 16 tenga algunas diferencias menores con respecto al iPhone 15. Biseles más delgados, un arreglo ligeramente diferente de cámaras en la parte trasera, un nuevo procesador, y así sucesivamente. Ahora, un par de nuevos rumores nos dan una posible idea de otros cambios con respecto al iPhone del año pasado.

En primer lugar, tenemos a un filtrador de la red social china Weibo con un historial no probado que afirma tener cifras de batería para los modelos del iPhone 16 de este año (en comparación con la línea del iPhone 15 del año pasado):

iPhone 16: 3561mAh (+6%)

iPhone 16 Plus: 4006mAh (-9%)

iPhone 16 Pro: 3355mAh (+2.5%)

iPhone 16 Pro Max: 4676mAh (+5%)

Las capacidades de todos los modelos son ligeramente diferentes a las del iPhone 15 de este año, siendo el cambio más grande una caída de casi el 10 por ciento en la capacidad total para el iPhone 16 Plus. Sin embargo, medir la capacidad de la batería en miliamperios no siempre da una buena imagen de la duración de la batería, ya que no tiene en cuenta la salida de voltaje nominal. Cuánto dure tu iPhone es un factor de mucho más que la capacidad de la batería: la utilización de energía del procesador, RAM, almacenamiento, radios inalámbricos, pantalla y otros sensores juegan un papel enorme.

En otras palabras, todavía es demasiado pronto para saber si los modelos del iPhone 16 durarán más que el iPhone 15 o no.

Otro filtrador de Weibo afirma tener la primicia sobre los colores para el iPhone 16 Plus. Esperamos que el iPhone 16 regular tenga los mismos colores, aunque los modelos Pro suelen diferir. Según este filtrador, los colores para el iPhone 16 Plus serán blanco, negro, azul, verde, rosa, morado y amarillo.

Esos son los mismos colores que los modelos actuales del iPhone 15 con la adición de blanco y morado. Por supuesto, estos adjetivos simples no nos dan una idea de cómo se verán realmente. El verde puede ser un verde menta pastel muy claro como lo es en el iPhone 15 de hoy, o un verde bosque profundo, o cualquier cosa intermedia.

Para más rumores y filtraciones sobre la línea de iPhone 2024 de Apple, consulta nuestra guía del iPhone 16.