Las reclamaciones de compensación de Kazajistán contra las empresas petroleras de Kashagan se disparan a $150 mil millones.

(Bloomberg) — Kazajistán ha aumentado sus reclamaciones de arbitraje contra compañías petroleras internacionales que desarrollaron el campo petrolífero de Kashagan a más de $150 mil millones, exigiendo compensación por ingresos perdidos además de una disputa sobre costos, según personas familiarizadas con el asunto.

La mayoría leída en Bloomberg

El gobierno de Kazajistán ya estaba involucrado en un arbitraje de $15 mil millones por costos de producción en el gigantesco campo, que ha estado plagado de retrasos, dificultades técnicas y sobrecostos desde que comenzó su desarrollo hace más de 20 años. La reclamación adicional es de hasta $138 mil millones en ingresos perdidos, reflejando el cálculo del valor de la producción de petróleo que fue prometida al gobierno pero no fue entregada por los desarrolladores del campo, dijeron las fuentes que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública.

Hay además una reclamación de compensación relacionada con contratos en el desarrollo de Kashagan que supuestamente estaban contaminados por corrupción, dijeron las fuentes.

La disputa pone de relieve la dificultad de operar en la nación más grande de producción de petróleo de Asia Central, donde las principales compañías internacionales enfrentan condiciones ambientales y geológicas complicadas, además de un gobierno que adopta un enfoque sólido para maximizar el valor de sus acuerdos de participación en la producción.

Sin embargo, en disputas anteriores con grandes petroleras, el gobierno de Kazajistán ha demostrado cierto grado de flexibilidad, llegando en ocasiones a acuerdos por menos de lo inicialmente reclamado. El año pasado, la nación señaló que podría considerar resolver sus disputas con los socios de Kashagan a través de conversaciones directas.

Empresas como Eni SpA, Shell Plc, Exxon Mobil Corp. y TotalEnergies SE invirtieron alrededor de $55 mil millones para desarrollar Kashagan, que actualmente produce un poco menos de 400,000 barriles al día de petróleo. A pesar de que el campo fue uno de los mayores descubrimientos en décadas, también presentó numerosos desafíos técnicos, desde un mar congelado durante casi la mitad del año hasta un yacimiento que contenía altas concentraciones de gas venenoso.

Kashagan comenzó a bombear su primer petróleo en septiembre de 2013, ocho años más tarde de lo previsto y $45 mil millones por encima de su presupuesto inicial, solo para detenerse un mes después tras detectarse fugas en un oleoducto. La producción se reanudó en 2016 y el campo alcanzó gradualmente una producción de hasta 270,000 barriles al día en 2017. Eni, el principal desarrollador en las etapas iniciales del proyecto, había estimado que Kashagan alcanzaría un pico de producción de al menos 1.5 millones de barriles de petróleo al día.

La North Caspian Operating Co., la empresa conjunta que dirige el proyecto, dijo en un comunicado que tiene una serie de disputas relacionadas con la aplicación de ciertas disposiciones del acuerdo de participación en la producción de Kashagan que están sujetas a arbitraje.

“Las empresas contratistas consideran que han actuado de acuerdo con” ese contrato, según el comunicado. NCOC se negó a hacer más comentarios debido a la naturaleza confidencial de los procedimientos.

El Ministerio de Energía de Kazajistán se negó a revelar detalles de las disputas, diciendo que “se trata de una disputa puramente comercial que las partes intentan resolver a través de procedimientos de arbitraje”.

“Eni confirma que las autoridades kazajas han iniciado un procedimiento de arbitraje”, dijo la compañía en un comunicado. La empresa petrolera italiana declinó hacer comentarios sobre términos específicos del proceso, pero dijo en general que no considera que “las bases de las reclamaciones o los montos específicos de compensación solicitados estén razonablemente fundamentados o sean creíbles”.

Shell declinó hacer comentarios. Exxon remitió preguntas a NCOC. TotalEnergies no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Reclamaciones de compensación

Antes del último aumento en las reclamaciones, Kazajistán ya alegaba que los socios de Kashagan no deberían haber deducido $13 mil millones de costos de los ingresos recibidos por el gobierno. Esa cantidad ahora ha aumentado a $15 mil millones, dijeron las fuentes.

Las compañías también enfrentan una multa separada de $5.1 mil millones por presuntamente violar normas ambientales, después de que el tribunal de apelación de Kazajistán respaldara las reclamaciones del gobierno sobre el almacenamiento de azufre.

El operador del campo ha negado ser culpable en los casos relacionados con las reclamaciones ambientales y de costos.

Kazajistán ha tenido éxito anteriormente al desafiar a las grandes petroleras por presuntos incumplimientos en los dos mayores desarrollos petroleros del país. En 2020, Shell, Eni y sus socios en el consorcio petrolero y gasífero Karachaganak pagaron $1.3 mil millones para resolver una disputa prolongada con el estado sobre la distribución de ingresos. En 2008, los socios de Kashagan acordaron pagar $5 mil millones a Kazajistán y vender una participación mayor en el consorcio a la estatal KazMunayGas para resolver una disputa sobre retrasos y sobrecostos.

–Con la asistencia de Laura Hurst, Francois de Beaupuy, Kevin Crowley y Alberto Brambilla.

(Actualiza con comentarios del Ministerio de Energía de Kazajistán en el décimo párrafo.)

Lo más leído en Bloomberg Businessweek

©2024 Bloomberg L.P.