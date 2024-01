Las herramientas de AI de Yelp buscan proporcionar resúmenes precisos y exactos.

Yelp, la plataforma global de reseñas colaborativas, ha introducido herramientas de IA nuevas y mejoradas para ayudar a los consumidores a elegir dónde ir. A medida que la IA continúa mejorando a un ritmo rápido, las empresas de todo el mundo se suman al tren de la euforia. Y como los Modelos de Gran Lenguaje (LLMs, por sus siglas en inglés) son bastante hábiles para leer y resumir grandes bloques de texto, era natural que Yelp los implementara en su servicio. Así que la próxima vez que abras Yelp para encontrar un buen restaurante en tu área, tendrás una pequeña pero útil IA que te guiará.

¿Cuáles son estas nuevas herramientas de IA de Yelp?

La resumización no es la única cosa que Yelp está implementando, aunque es un punto destacado. Las herramientas de IA de Yelp “revitalizarán” el feed principal y te mostrarán contenido más relevante. Vale la pena señalar que todos estos emocionantes cambios impulsados por IA solo llegarán a la aplicación de Yelp para iOS por el momento. Los usuarios de Android tendrán que esperar un tiempo indeterminado antes de obtener estas características, si es que las obtienen.

Junto con un feed principal mejorado, la aplicación de Yelp también mostrará a los usuarios los platos más buscados con más frecuencia. Sin embargo, la característica más emocionante es usar la IA para resumir la experiencia que uno puede esperar en un restaurante. La IA de Yelp analizará las reseñas recientes de los restaurantes y dará a los usuarios un resumen conciso pero informativo. Este resumen incluirá cómo es la comida, cómo es el ambiente, cuáles son los mejores platos y qué se puede esperar pagar por ellos. Esto reducirá drásticamente el tiempo que los usuarios de Yelp tienen que pasar leyendo reseñas por sí mismos, mejorando y simplificando todo el proceso.

Herramientas separadas para propietarios de negocios

No solo los usuarios tienen acceso a las herramientas de IA de Yelp. También se están lanzando herramientas separadas específicamente diseñadas para propietarios de negocios y restaurantes. Habrá una nueva página “Yelp for Business” que compartirá datos con los propietarios de negocios. Estos datos incluirán análisis de la competencia y también informarán a los propietarios sobre las tendencias en diferentes partes de la ciudad y entre diferentes grupos demográficos.

También habrá una herramienta impulsada por IA para la elaboración de presupuestos. Yelp afirma que esto ayudará a los propietarios de negocios a maximizar su ROI y a publicitar los aspectos más destacados de manera efectiva a las personas adecuadas. Por último, Yelp está introduciendo consultas programadas con su servicio de atención al cliente para propietarios de negocios. Esto, según Yelp, agilizará el proceso y evitará que los propietarios de negocios tengan que esperar en espera para hablar con un representante.

Una vez pensado como el ámbito de la ciencia ficción, hoy los consumidores ven cómo los servicios impulsados por IA están revolucionando los negocios. Las nuevas herramientas de Yelp parecen increíbles, aunque las resumizaciones y recomendaciones siguen dependiendo de datos humanos. Y, como algunos ya han señalado, estos datos humanos no siempre son tan confiables como uno desearía.