Medio de comunicación culpa a Photoshop por revelar más la foto de un legislador australiano.

Una legisladora en el estado australiano de Victoria se sentó a ver las noticias nocturnas el lunes, esperando verse a sí misma destacada como una prominente oponente de la caza de patos.

Pero la miembro del Parlamento, Georgie Purcell, notó que en una foto utilizada en 9News, los tatuajes en su abdomen estaban ausentes.

“Vi la imagen aparecer en la pantalla y pensé, ‘Esto es realmente extraño,’ porque mi estómago está muy tatuado,” dijo la Sra. Purcell el miércoles.

Comparó la imagen con la foto original, tomada el año pasado por un periódico local y se dio cuenta de que no solo le habían quitado los tatuajes, sino que también habían convertido su vestido en un top y una falda. “Me han dado abdominales esculpidos y un aumento de pecho,” dijo. “Me sentí muy incómoda al respecto.”

Después de que la Sra. Purcell señalara las modificaciones en el sitio de redes sociales X, legisladoras y periodistas calificaron la edición de sexista y objetivadora.

El medio de comunicación, 9News, se disculpó con la Sra. Purcell. En un comunicado, calificó los cambios como un “error gráfico” y culpó a una herramienta de automatización de Photoshop.

El departamento de gráficos del medio utilizó una foto en línea de la Sra. Purcell para una historia, dijo un comunicado de Hugh Nailon, director de noticias del medio para Melbourne, en Victoria. Al redimensionar la foto para que se ajustara a las especificaciones del paquete de noticias, “La automatización de Photoshop creó una imagen que no era consistente con la original”, dijo el comunicado.

La Sra. Purcell cuestionó la sugerencia de que no hubo un elemento humano en la situación. Un representante de Adobe, propietaria de Photoshop, dijo que las ediciones a la imagen “habrían requerido intervención humana y aprobación.”

Nine, la compañía propietaria de 9News, no respondió a las solicitudes de aclaración por correo electrónico. El periódico Sydney Morning Herald, también propiedad de Nine, informó que la compañía dijo que “confirmó que hubo intervención humana en la decisión de usar la imagen”.

Algunos comentaristas familiarizados con el trabajo de Photoshop han sugerido que si la inteligencia artificial es la culpable, las modificaciones podrían haberse realizado utilizando una herramienta de Photoshop que rellena el espacio en blanco arriba o debajo de una imagen con una continuación generada automáticamente de la imagen. Otros, como Rob Nicholls, profesor en la Universidad de Tecnología de Sídney, dijeron que los cambios podrían haberse realizado con una función automática de mejora, similar a los filtros de selfies que modifican las características faciales de alguien.

La difusión de la imagen, aparentemente sin que nadie verificara que era una representación exacta de la Sra. Purcell, muestra que “usar A.I. sin controles editoriales fuertes corre el riesgo de cometer errores muy significativos”, dijo.

El incidente muestra que la inteligencia artificial puede replicar prejuicios existentes, agregó. “No creo que sea coincidencia que estos problemas tiendan a ser de género.”

La Sra. Purcell dijo que creía que ediciones similares hechas a imágenes de otras legisladoras no se habrían permitido que se difundieran, pero en su caso sí, debido a su pasado. “Soy joven, rubia, estoy cubierta de tatuajes, tengo un pasado en trabajo sexual,” dijo. “Al menos inició una conversación muy importante sobre el maltrato a las mujeres en la vida pública.”