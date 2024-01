Las fuerzas de defensa aérea ucranianas destruyen 21 de los 29 drones Shahed.

Las fuerzas invasoras rusas atacaron Ucrania con 29 drones suicidas Shahed en la noche del 5 de enero, con las fuerzas de defensa aérea interceptando 21 de ellos, informó la Fuerza Aérea en Telegram.

El ataque con drones procedió en dos oleadas desde la ciudad de Prymorsk-Akhtarsk en Rusia y Cabo Chauda, en Crimea temporalmente ocupada.

Algunos de estos drones fueron dirigidos hacia las zonas del frente de las regiones de Jersón y Mykolaiv, dijo la Fuerza Aérea, añadiendo que los sistemas de defensa aérea los interceptaron en las regiones de Mykolaiv, Jersón, Dnipropetrovsk, Cherkasy, Kirovohrad y Khmelnytskyi.

Lee también: Cinco drones rusos derribados en la región de Cherkasy, causando cortes de energía pero sin víctimas

¡Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. Apóyanos con una donación única, o conviértete en un Patrocinador!

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine