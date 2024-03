Lanzamiento de productos NAS de Ugreen con grandes descuentos.

Conocida por sus cargadores compactos y asequibles, Ugreen se lanzó de lleno en el mercado de los dispositivos de almacenamiento conectados a la red (NAS) de manera sorprendente el martes con una campaña de financiación colectiva para sus nuevos productos NASync en Kickstarter.com.

Allí es donde puedes contribuir y ahorrar un 40% en artículos que se adaptan tanto a usuarios domésticos como empresariales, con almacenamiento de datos de alta velocidad y gran capacidad, afirmó la empresa.

¡Nuevos productos NAS de Ugreen con un 40% de descuento en Kickstarter!

Hasta ahora principalmente conocida por sus cargadores, Ugreen está lanzando su serie NASync con procesadores Intel de 12ª generación tanto para usuarios individuales como empresariales. La campaña en Kickstarter alcanzó los $2.2 millones en su primer día, superando su meta de $20,000 (con 44 días restantes).

Los nuevos dispositivos NASync DXP2800, NASync DXP4800 y DXP4800 Plus están diseñados para usuarios personales y domésticos. Los NASync DXP6800 Pro y NASync DXP8800 Plus, con procesadores Intel Core i5 de 12ª generación, deberían adaptarse a los usuarios empresariales. La mayor capacidad llega a asombrosos 184TB.

“Esto conduce a una mayor capacidad de respuesta, un procesamiento eficiente de datos y una multitarea fluida”, dijo la empresa. “Además, la ventaja de un procesamiento multimedia fluido y transcodificación mejora significativamente la experiencia de reproducción de archivos multimedia.”

Y Ugreen diseñó otro modelo, el NASync DXP480T Plus, para satisfacer las necesidades de los profesionales creativos y de medios.

La campaña de Kickstarter de los productos NAS de Ugreen, dirigida a usuarios en Estados Unidos y Alemania, cuenta con un descuento de lanzamiento del 40%, con precios que comienzan en $239.99.

Dos puertos Thunderbolt 4

Además, los NASync DXP6800 Pro, DXP8800 Plus y DXP480T Plus vienen con dos puertos Thunderbolt 4. Pueden conectarse a una variedad de dispositivos de almacenamiento para una transmisión de datos de alta velocidad. Cada puerto puede alcanzar velocidades de transmisión de datos de hasta 40Gbps.

Los NASync DXP6800 Pro y DXP8800 también cuentan con dos puertos de red 10GbE.

Como señaló Ugreen:

Estos dos puertos de red 10GbE de alta velocidad pueden combinarse para proporcionar un ancho de banda total de 20GbE, permitiendo velocidades de descarga teóricas de hasta 2500MB/s. Además, la carga entre los dos enlaces de puerto puede ajustarse y equilibrarse dinámicamente, mejorando la eficiencia general de la transmisión.

Memoria DDR5

Con este tipo de capacidad, es posible que nunca te quedes sin espacio de almacenamiento. Y los dispositivos NAS no ocupan necesariamente demasiado espacio.

Foto: Ugreen

Cada modelo NASync de Ugreen está equipado con una memoria DDR5 ampliable de 8GB (dos a tres veces más rápida que DDR4), afirmó Ugreen:

Para modelos como NASync 4800 Plus, DXP6800 Pro, DXP8800 Plus y NASync DXP480T Plus, con la capacidad de expandir la memoria hasta 64GB, incluso el software más intensivo en recursos se vuelve manejable y la multitarea es más eficiente que nunca. Importante, acelera el procesamiento de datos, lo que es particularmente ventajoso para tareas como el reconocimiento de IA y la transcodificación de video.

A diferencia de los discos en la nube, los productos NAS de Ugreen almacenan de forma segura cantidades sustanciales de datos personales en dispositivos locales con cifrado, reduciendo el riesgo de filtraciones, afirmó la empresa. La serie emplea protocolos seguros como SSL/TLS. Utiliza un sólido cifrado SHA256, un estándar en los sectores financiero y de comunicaciones. Y el Administrador de Seguridad integrado en la aplicación ofrece protección en tiempo real y realiza escaneos de virus programados.

Productos NAS de Ugreen: Precios y disponibilidad

Ugreen ofrece un Descuento de Super Early Bird del 40% en los productos. Aquí están los detalles:

DXP2800 – $399.99 $239

DXP4800 – $599.99 $359

DXP4800 Plus – $699.99 $419

DXP6800 Pro – $999.99 $599

DXP8800 Plus – $1,499.99 $899

DXP480T Plus – $799.99 $479

Dónde ordenar: Kickstarter