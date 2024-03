Informe Ejecutivo de Binance Supuestamente Escapa del Arresto Domiciliario

¡Adiós!

Un alto ejecutivo de Binance ha escapado de la custodia en Nigeria, según informes.

Según Forbes, el ejecutivo fugado, el ciudadano británico-keniano Nadeem Anjarwalla, fue arrestado por las autoridades nigerianas junto con el ciudadano estadounidense y compañero de Binance, Tigran Gambaryan, en febrero. Según CNBC, los informes de que Anjarwalla había escapado de la custodia —la pareja estaba recluida en una casa de huéspedes en la capital nigeriana, Abuja— comenzaron a circular el viernes, y el rumor se confirmó el lunes cuando el gobierno nigeriano presentó oficialmente cargos por evasión fiscal contra la embattled criptomoneda.

“Nos enteramos de que Nadeem ya no está bajo custodia nigeriana”, dijo un portavoz de Binance a CNBC. “Nuestro enfoque principal sigue siendo la seguridad de nuestros empleados y estamos trabajando en colaboración con las autoridades nigerianas para resolver rápidamente este problema”.

El asesor de seguridad nacional del país informó a Reuters que Nigeria está trabajando con Interpol para emitir una orden de arresto internacional para el ejecutivo, que es solo el último ejecutivo de criptomoneda que se da a la fuga.

Mala Mano

La detención de Anjarwalla y Gambaryan en Nigeria ha estado llena de problemas desde el principio. Según CNBC, el arresto de la pareja en febrero se produjo a su llegada a Nigeria; sus pasaportes fueron inmediatamente confiscados y hasta el lunes, no se habían presentado cargos. Su período de detención originalmente estaba programado para finalizar el 12 de marzo, pero los funcionarios nigerianos —sin cargos declarados aún— extendieron la fecha límite de liberación.

Binance tiene una presencia masiva en Nigeria, una realidad que está estrechamente relacionada con la caída del valor del naira, la moneda nacional de Nigeria. Como explica CNBC, muchos nigerianos han invertido dinero en criptomonedas como una forma de proteger sus ahorros de la inflación desenfrenada y de la disminución del valor, lo que el gobierno nigeriano argumenta que ha contribuido aún más a la disminución del valor del naira. (Aunque se podría afirmar que Binance se aprovechó de la crisis de la moneda de Nigeria, los problemas del naira del país van mucho más allá de las criptomonedas).

El gobierno del país también ha alegado que Binance y otras plataformas de criptomonedas han facilitado el lavado de dinero en la región.

En “el último año solamente”, dijo el gobernador del banco central de Nigeria, Olayemi Cardoso, en una conferencia de prensa en febrero después de la detención de los ejecutivos, según The Financial Times, “$26 mil millones han pasado por Binance Nigeria de fuentes y usuarios que no podemos identificar adecuadamente”.

Teniendo en cuenta que el ex CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, renunció a la bolsa y se declaró culpable de lavado de dinero en un tribunal de EE. UU. en noviembre, la afirmación no parece tan descabellada.

Según la BBC, Anjarwalla y Gambaryan supuestamente debían comparecer juntos en el tribunal a principios de abril. Ahora, si Anjarwalla no es localizado, parece que Gambaryan podría tener que enfrentar solo a los tribunales.

