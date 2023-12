La Xbox de Microsoft está lista para ofrecer a los jugadores de iPhone más opciones con su propia tienda de aplicacionesLa Xbox de Microsoft está lista para ofrecer a los jugadores de iPhone más opciones con su propia tienda de aplicaciones.

Cuando instalas un juego en tu iPhone, o de hecho cualquier aplicación, lo haces desde la App Store. Esa tienda está controlada por Apple y todo lo que descargas de ella es supervisado por Apple de antemano. Pero eso también significa que Apple recibe un porcentaje de todo lo que compras allí. Empresas de juegos como Xbox de Microsoft y Epic Games no están de acuerdo con esa idea por razones obvias.

También significa que cualquier cosa que Apple no quiera en su tienda, no está. Y si no está en la App Store, no está en el iPhone a menos que se pueda ejecutar a través de un navegador web en su lugar. Así fue como Microsoft logró llevar su servicio de juegos en la nube al iPhone después de que Apple se negara a permitirlo en la App Store. Y es Microsoft, a través de su división de Xbox, el que se está preparando para cambiar la forma en que funcionan las cosas para siempre. Si se lo permite, tiene la intención de ofrecer su propia tienda de aplicaciones.

Con la Comisión Europea y su Ley de Mercados Digitales lista para abrir el iPhone a partir del próximo año, las posibilidades son buenas de que las aplicaciones de terceros se puedan instalar fuera de la App Store por primera vez. Y eso podría tener amplias implicaciones para los desarrolladores, Apple y los propietarios de iPhone de todo el mundo. Claro, Apple podría limitar la instalación lateral de aplicaciones inicialmente a la UE, pero seguramente solo es cuestión de tiempo antes de que los legisladores en otros países sigan el ejemplo de la Comisión Europea. Y cuando lo hagan, Xbox estará listo.

Ya hablando con socios

Hablando en una entrevista en la convención de cómics y entretenimiento CCXP en Sao Paulo, Brasil, el jefe de Xbox, Phil Spencer, dijo que Microsoft ya está hablando con socios para asegurarse de que esté listo una vez que cambie el panorama de las tiendas de aplicaciones de terceros.

“Es una parte importante de nuestra estrategia y algo en lo que estamos trabajando activamente hoy no solo, sino también hablando con otros socios que también les gustaría tener más opciones sobre cómo pueden monetizar en el teléfono’’, informa Bloomberg que dijo Spencer. Continuó diciendo que, en este momento, los jugadores no tienen opción cuando se trata de obtener sus juegos en un teléfono. “Para asegurarnos de que Xbox no solo es relevante hoy, sino también durante los próximos 10, 20 años, tendremos que ser fuertes en muchas pantallas.”

Es esa falta de elección la que ha puesto a Apple y la App Store en la mira de la DMA, y se espera que las tiendas de aplicaciones de terceros sucedan. Es solo cuestión de tiempo. También hay interrogantes sobre si Apple solo permitirá la instalación lateral en la UE o si cambiará su política a nivel global. Sin embargo, lo primero parece más probable.

Un panorama que cambia

La adición de tiendas de terceros, como las de Xbox y seguramente Epic Games, podrían implicar un enfoque completamente nuevo para los propietarios de iPhone en juegos móviles. Las tiendas de terceros ya se ofrecen en Android, y Xbox también podría llevar su tienda a esa plataforma.

Pero es el iPhone en el que Xbox tiene sus ojos puestos, aunque no sea el negocio que alguna vez fue. Bloomberg informa que los jugadores gastaron un 5% menos en juegos móviles en 2022 de lo que lo hicieron el año anterior y se espera que esa tendencia continúe. Pero sigue siendo un mercado en el que Microsoft querrá participar gracias a su valor estimado de 90 mil millones de dólares. Y ese es un dinero al que ni siquiera Microsoft puede hacer caso omiso.

Así como Apple no puede hacer caso omiso del panorama cambiante que trajo la UE y su DMA.

