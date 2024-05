Archivos Secretos de Hamas Muestran que Espiaba a los Palestinos de Todos los Días

El líder de Hamas, Yahya Sinwar, durante años ha supervisado una fuerza policial secreta en Gaza que realizaba vigilancia sobre los palestinos comunes y construía expedientes sobre jóvenes, periodistas y aquellos que cuestionaban al gobierno, según funcionarios de inteligencia y una gran cantidad de documentos internos revisados por The New York Times. La unidad, conocida como el Servicio de Seguridad General, dependía de una red de informantes de Gaza, algunos de los cuales informaban a la policía sobre sus propios vecinos. La gente terminaba en expedientes de seguridad por asistir a protestas o criticar públicamente a Hamas. En algunos casos, los registros sugieren que las autoridades seguían a las personas para determinar si mantenían relaciones románticas fuera del matrimonio. Hamas ha mantenido durante mucho tiempo un sistema opresivo de gobierno en Gaza, y muchos palestinos allí saben que los funcionarios de seguridad los vigilan de cerca. Pero una presentación de 62 diapositivas sobre las actividades del Servicio de Seguridad General, entregada solo semanas antes del ataque del 7 de octubre en Israel, revela hasta qué punto la unidad en gran parte desconocida penetró en la vida de los palestinos. Los documentos muestran que los líderes de Hamas, a pesar de afirmar representar al pueblo de Gaza, no tolerarían ni siquiera un atisbo de disidencia. Los funcionarios de seguridad seguían a periodistas y personas a las que sospechaban de comportamiento inmoral. Los agentes eliminaban críticas de las redes sociales y discutían maneras de difamar a adversarios políticos. Las protestas políticas eran vistas como amenazas a subvertir. Los gazatíes cotidianos estaban atrapados detrás del muro del asfixiante bloqueo israelí y bajo el control y vigilancia constante de una fuerza de seguridad. Esa dilema continúa hoy, con la amenaza añadida de tropas terrestres israelíes y ataques aéreos. “Estamos enfrentando bombardeos por parte de la ocupación y la brutalidad de las autoridades locales”, dijo Ehab Fasfous, un periodista en la Franja de Gaza que apareció en los archivos del Servicio de Seguridad General, en una entrevista telefónica desde Gaza. Fasfous, de 51 años, figura en un informe como uno de “los principales detractores del movimiento de Hamas”. Los documentos fueron proporcionados a The Times por funcionarios de la dirección de inteligencia militar de Israel, quienes dijeron que habían sido secuestrados en redadas en Gaza. Luego, los reporteros entrevistaron a personas que fueron nombradas en los archivos. Esas personas contaron eventos clave, confirmaron información biográfica y, en el caso de Fasfous, describieron interacciones con las autoridades que coincidían con los archivos secretos. Los documentos analizados por The Times incluyen siete archivos de inteligencia que van desde octubre de 2016 hasta agosto de 2023. La dirección de inteligencia militar dijo que tenía conocimiento de archivos con información sobre al menos 10,000 palestinos en Gaza. El Servicio de Seguridad General es formalmente parte del partido político de Hamas, pero funciona como parte del gobierno. Un individuo palestino familiarizado con los entresijos de Hamas, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto, confirmó que el servicio era una de las tres poderosas agencias de seguridad interna en Gaza. Los otros eran el Servicio de Inteligencia Militar, que típicamente se enfoca en Israel, y el Servicio de Seguridad Interna, una rama del Ministerio del Interior. Basem Naim, portavoz de Hamas, dijo que las personas responsables del Servicio de Seguridad General eran inalcanzables durante la guerra. Con gastos mensuales de $120,000 antes de la guerra con Israel, la unidad estaba compuesta por 856 personas, muestran los registros. De esos, más de 160 eran pagados para difundir la propaganda de Hamas y lanzar ataques en línea contra opositores en el país y en el extranjero. El estado actual de la unidad es desconocido porque Israel ha infligido un golpe significativo a las capacidades militares y de gobierno de Hamas. Las autoridades de inteligencia israelíes creen que Sinwar supervisaba directamente el Servicio de Seguridad General, según tres funcionarios de inteligencia israelíes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el asunto públicamente. Dijeron que la presentación fue preparada para Sinwar personalmente, aunque no dijeron cómo sabían eso. La presentación dijo que el Servicio de Seguridad General trabaja para proteger al pueblo, propiedad e información de Hamas, y apoyar la toma de decisiones de su liderazgo. Algunas diapositivas se enfocaron en la seguridad personal de los líderes de Hamas. Otras discutieron maneras de sofocar protestas, incluidas las manifestaciones “Queremos vivir” del año pasado que criticaban la escasez de energía y el costo de vida. Los funcionarios de seguridad también rastreaban a operativos de la Yihad Islámica Palestina, un grupo militante ideológicamente alineado que a menudo colabora con Hamas. Algunas tácticas, como amplificar el propio mensaje de Hamas, parecían ser política rutinaria. En otros casos, los funcionarios sugirieron usar la inteligencia para socavar a opositores y distorsionar sus reputaciones, aunque los archivos eran vagos sobre cómo debía hacerse eso. “Llevar a cabo una serie de campañas mediáticas ofensivas y defensivas para confundir e influenciar a los adversarios utilizando información privada y exclusiva”, decía el documento. Los oficiales de seguridad detuvieron a Fasfous en su camino a una protesta en agosto pasado, le quitaron el teléfono y le ordenaron irse, dice un informe. Fasfous confirmó que dos oficiales de paisano se le acercaron. Las autoridades revisaron sus llamadas recientes y escribieron que estaba comunicándose con “personas sospechosas” en Israel. “Aconsejamos que es necesario acercarse a él porque es una persona negativa llena de odio y solo resalta las deficiencias de la Franja”, decía el documento. Lo más frustrante, dijo Fasfous, fue que los oficiales usaron su teléfono para enviar mensajes coquetos a una colega. “Querían acusarme de una violación moral”, dijo. El informe no incluye ese detalle, pero describe maneras de “tratar” a Fasfous. “Calumniarlo”, decía el informe. “Si no estás con ellos, te conviertes en ateo, infiel y pecador”, dijo Fasfous. Reconoció que apoyaba las protestas y criticaba a Hamas en línea, pero dijo que las personas con las que estaba en contacto en Israel eran palestinos que tenían empresas de alimentos y ropa. Dijo que ayudaba a administrar sus cuentas en redes sociales. Los objetivos del Servicio de Seguridad General son similares a los de los servicios de seguridad en países como Siria que han utilizado unidades secretas para sofocar la disidencia. Los archivos del Servicio de Seguridad General, sin embargo, mencionan tácticas como la censura, la intimidación y la vigilancia en lugar de la violencia física. “Este Servicio de Seguridad General es igual que la Stasi de Alemania Oriental”, dijo Michael Milshtein, un ex oficial de inteligencia militar israelí especializado en asuntos palestinos. “Siempre tienes un ojo en la calle”. Los palestinos en Gaza viven con miedo y dudan en expresar disidencia, dijeron los analistas. “Hay muchas personas que practican la autocensura”, dijo Mkhaimar Abusada, un profesor de ciencias políticas de la Ciudad de Gaza. “Simplemente no quieren tener problemas con el gobierno de Hamas”. Esa visión choca con los comentarios más vehementes de los líderes de Israel, como el presidente Isaac Herzog, quien culpó a los gazatíes por no haber derrocado a Hamas antes de los ataques del 7 de octubre. “Hay una nación entera que es responsable”, dijo. “Esta retórica de que los civiles no estaban al tanto, no estaban involucrados, simplemente no es cierta. Podrían haberse levantado”. El Servicio de Seguridad General, muestran los archivos, también intentó imponer un orden social conservador. En diciembre de 2017, por ejemplo, las autoridades investigaron un chisme de que una mujer estaba actuando de manera inmoral con un hombre que era dueño de una tienda de ropa. Un informe de seguridad notó que visitó la tienda durante una hora un día, y más de dos horas el siguiente. El informe no presentaba evidencia de malas acciones, pero proponía que “partes relevantes” abordaran el asunto. Un informe de octubre de 2016 describía a jóvenes realizando actos “inmorales” no especificados en una oficina de la Organización para la Liberación de Palestina en Jan Yunis por la noche. Hamas ve a la Organización para la Liberación de Palestina como una entidad comprometida, cuyo líder a menudo favorece los intereses israelíes. El informe no ofrecía pruebas de malas acciones, pero recomendaba llamar a un hombre que afirmaba tener videos e imágenes. Los archivos también muestran que Hamas era sospechoso de organizaciones y periodistas extranjeros. Cuando Monique van Hoogstraten, una reportera holandesa, visitó un campamento de protesta a lo largo de la frontera con Israel en abril de 2018, las autoridades notaron los detalles más triviales. Anotaron la marca y modelo de su auto y su número de placa. Dijeron que sacó fotos de niños e intentó entrevistar a una anciana. La señora van Hoogstraten confirmó el viaje de reportaje en una entrevista con The Times. El archivo recomendaba más “reconocimiento” a los periodistas. Ninguno de los archivos revisados por The Times estaba fechado después del inicio de la guerra. Pero Fasfous dijo que el gobierno seguía interesado en él. Al comienzo de la guerra, dijo que tomó imágenes de las fuerzas de seguridad golpeando a personas que peleaban por lugares en la fila fuera de una panadería. Las autoridades confiscaron su cámara. Fasfous se quejó a un funcionario del gobierno en Jan Yunis, quien le dijo que dejara de informar y de “desestabilizar el frente interno”, recordó Fasfous. “Le dije que estaba informando sobre la verdad y que la verdad no le hará daño, pero eso cayó en oídos sordos”, dijo. “No podemos tener una vida aquí mientras estos criminales sigan en control”.